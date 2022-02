Westen verhängt erste Sanktionen gegen Russland

Kiew/Moskau/Brüssel - Nach der Anerkennung der ostukrainischen Separatisten-Gebiete durch Moskau hat der Westen erste Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt. Die EU-Kommission will weitreichende Sanktionen vorschlagen. Deutschland kündigte an, die Inbetriebnahme der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf Eis zu legen. Die USA werden noch am Dienstag weitere Strafmaßnahmen präsentieren, auch Großbritannien kündigte ein Sofort-Paket mit Sanktionen an. Moskau zeigte sich indes unbeeindruckt.

Russlands Regierung will Truppenstationierung im Donbass

Moskau/Washington - Der russische Präsident Wladimir Putin hat im Moskauer Oberhaus beantragen lassen, Truppen im Donbass zu stationieren. Das Ersuchen wurde am Dienstag von einem der Vize-Verteidigungsminister vorgetragen. Russland bleibe keine andere Wahl, hieß es zur Begründung. Die Menschen im Donbass müssten geschützt werden, hieß es mit Blick auf die Bevölkerung in den von Russland anerkannten abtrünnigen ukrainischen Provinzen Luhansk und Donezk weiter.

Nehammer: "Zeichen stehen immer mehr auf Konfrontation"

Wien/Kiew/Moskau - Nach der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Montag habe sich die aktuelle Lage in der Ukraine massiv verschärft. Das sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Dienstagvormittag nach einer Sitzung des Krisenkabinetts. Die EU werde als Antwort auf einen stufenweisen Ansatz bei neuen Sanktionen setzen. Die Zeichen stünden jedenfalls immer mehr auf Konfrontation. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kündigte eine "klare europäische Antwort" an. Kritik kam von der FPÖ.

Ab nächster Woche wieder Präsenzpflicht an Schulen

Wien - Ab der kommenden Woche gilt an den Schulen wieder die Präsenzpflicht. Das kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) an, berichtete das Ö1-"Morgenjournal". Außerdem fällt die Regel, wonach ab zwei Corona-Infektionsfällen innerhalb von drei Tagen eine Klasse geschlossen wird. Die Entscheidung darüber sollen künftig die Gesundheitsbehörden der Länder treffen. Ab 5. März dürfen außerdem geimpfte und genesene Lehrer auch ohne Maske unterrichten.

21.427 Corona-Neuinfektionen in Österreich, mehr im Spital

Wien - In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden 21.427 Corona-Neuinfektionen dokumentiert worden, teilten Innen- und Gesundheitsministerium am Dienstag mit. 37 Menschen sind an oder infolge von Covid-19 verstorben. In den Spitälern stieg die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten. Aktuell müssen 2.399 Menschen stationär behandelt werden. Das ist der höchste Stand seit dem 13. Dezember 2021 mit damals 2.451 Hospitalisierten.

Stürme brachen im Jänner Rekord bei Ökostrom-Erzeugung

Wien - Das stürmische Wetter hat im Jänner in Österreich für ein Ökostrom-Hoch gesorgt. Neben einer guten Erzeugung aus Wasserkraft gab es auch bei der Windkraft eine gute Bilanz, wie der Übertragungsnetzbetreiber APG am Dienstag mitteilte. Der Stromverbrauch lag zu Jahresbeginn annähernd auf dem Niveau des Durchschnittsverbrauchs aus 2017 bis 2021. Durch die gute Erneuerbaren-Erzeugung wurden rund 60 Prozent des Strombedarfs nachhaltig gedeckt.

