EU-Außenminister stimmen Sanktionen gegen Russland zu

Kiew/Moskau/Brüssel - Die EU verhängt angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt neue Sanktionen gegen Russland. Die Außenminister der EU-Staaten stimmten am Dienstag bei einem Sondertreffen in Paris einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission und des Auswärtigen Dienstes zu, wie der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian bestätigte. Die Strafmaßnahmen sollen noch in dieser Woche nach Abschluss technischer Vorbereitungen in Kraft treten.

Russlands Föderationsrat für Militäreinsatz in Ostukraine

Moskau/Washington - Angesichts der Spannungen in der Ostukraine hat das Oberhaus des russischen Parlaments einem Truppeneinsatz zugestimmt. Der Föderationsrat votierte am Dienstagabend einstimmig für eine entsprechende Anordnung von Präsident Wladimir Putin. Der Kremlchef bestimme die Zahl der Soldaten und die Dauer der Stationierung "im Ausland", hieß es.

NATO warnt vor großem Angriff Russlands auf Ukraine

Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat vor einem "groß angelegten Angriff" Russlands auf die Ukraine gewarnt. Das Militärbündnis beobachte einen fortgesetzten russischen Truppenaufmarsch und Vorbereitungen für einen solchen Angriff, sagte Stoltenberg am Dienstag nach einer Sitzung des NATO-Ukraine-Komitees in Brüssel. Er sprach von der gefährlichsten Lage für Europa innerhalb einer Generation.

Nehammer: "Zeichen stehen immer mehr auf Konfrontation"

Wien/Kiew/Moskau - Nach der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Montag habe sich die aktuelle Lage in der Ukraine massiv verschärft. Das sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Dienstagvormittag nach einer Sitzung des Krisenkabinetts. Die EU werde als Antwort auf einen stufenweisen Ansatz bei neuen Sanktionen setzen. Die Zeichen stünden jedenfalls immer mehr auf Konfrontation. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kündigte eine "klare europäische Antwort" an. Kritik kam von der FPÖ.

Ab nächster Woche wieder Präsenzpflicht an Schulen

Wien - Ab der kommenden Woche gilt an den Schulen wieder die Präsenzpflicht. Das kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) an, berichtete das Ö1-"Morgenjournal". Außerdem fällt die Regel, wonach ab zwei Corona-Infektionsfällen innerhalb von drei Tagen eine Klasse geschlossen wird. Die Entscheidung darüber sollen künftig die Gesundheitsbehörden der Länder treffen. Ab 5. März dürfen außerdem geimpfte und genesene Lehrer auch ohne Maske unterrichten.

Stürme brachen im Jänner Rekord bei Ökostrom-Erzeugung

Wien - Das stürmische Wetter hat im Jänner in Österreich für ein Ökostrom-Hoch gesorgt. Neben einer guten Erzeugung aus Wasserkraft gab es auch bei der Windkraft eine gute Bilanz, wie der Übertragungsnetzbetreiber APG am Dienstag mitteilte. Der Stromverbrauch lag zu Jahresbeginn annähernd auf dem Niveau des Durchschnittsverbrauchs aus 2017 bis 2021. Durch die gute Erneuerbaren-Erzeugung wurden rund 60 Prozent des Strombedarfs nachhaltig gedeckt.

Wiener Börse schließt erneut mit Verlusten

Wien - Der heimische Leitindex ATX beendete den Handel am Dienstag um 1,68 Prozent tiefer bei 3.668,12 Zählern. Nach sehr schwachem Beginn konnte der ATX seine Abschläge im Verlauf etwas eingrenzen. Das europäische Umfeld drehte zwischenzeitlich zum Teil sogar leicht ins Plus. Marktbeobachter verwiesen auf die vagen Hoffnungen der Anleger auf diplomatische Lösungen im Ukraine-Konflikt. Raiffeisen-Aktien zählten mit minus 7,5 Prozent zu den größten Verlierern.

