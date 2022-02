Westen verhängt Sanktionen gegen Moskau

Washington/Kiew/Moskau - Die USA und Europa haben mit einem Paket von Strafen auf die jüngste Eskalation Moskaus rund um die Ukraine reagiert. Die Europäische Union beschloss Sanktionen gegen Russland, die bereits an diesem Mittwoch in Kraft treten sollen. Auch die US-Regierung kündigte erste Strafmaßnahmen an und drohte mit weiteren. US-Außenminister Antony Blinken sagte ein für diesen Donnerstag in Genf geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow ab.

Österreich steht laut Nehammer voll hinter EU-Sanktionen

Kiew/Moskau/Wien - Österreich steht im Ukraine-Konflikt voll hinter den EU-Sanktionen gegen Russland. Dies bekräftigte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Dienstagabend bei einem Hintergrundgespräch im Bundeskanzleramt. "Österreich ist und bleibt ein militärisch neutrales Land. Wir haben aber eine klare Haltung und Meinung, wenn es um die Einhaltung von Völkerrecht geht und agieren hier im europäischen Einklang", sagte Nehammer.

2021 sind mehr Schnellfahrer erwischt worden als 2020

Wien - Die heimische Polizei hat im Vorjahr 5.115.525 Schnellfahrer ertappt. Das sind um 2,6 Prozent mehr als 2020, aber immer noch deutlich weniger als in der Vor-Coronazeit. 2019 waren 5.947.985 Autolenker aktenkundig zu schnell unterwegs. Das geht aus der Verkehrsüberwachungsstatistik 2021 hervor, die das Innenministerium am Mittwoch veröffentlichte. Rund ein Fünftel der Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden in Niederösterreich registriert.

Österreich erlebt teilweise einen recht stürmischen Winter

Wien - Eine Sturmwarnung scheint derzeit das nächste abzulösen, auch in Österreich zeigten sich zuletzt die Auswirkungen der Sturmtiefs "Ylenia" ,"Zeynep" und aktuell "Antonia". Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bestätigte gegenüber der APA, dass der Winter in einigen Regionen Österreichs in dieser Hinsicht extrem verlief, in Wien könne man derzeit sogar einen der stürmischsten Winter der vergangenen 70 Jahre erleben, wie eine Auswertung zeige.

Urteil nach mutmaßlichem Mordversuch mit Auto in OÖ erwartet

Wels/Ottnang - Im Prozess gegen einen 66-Jährigen, der im Zuge einer unter Alkoholeinfluss eskalierten Streiterei in der Halloween-Nacht mit dem Auto auf einen Kontrahenten zugefahren sein soll, wird Mittwochabend in Wels ein Urteil des Geschworenengerichts erwartet. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Tat einen Mordversuch. Mit angeklagt sind auch die beiden Söhne des Mannes, die ihm handfest zur Seite gestanden sein sollen. Insgesamt wurden bei dem Vorfall mehrere Personen verletzt.

Volksbegehren und Umweltförderung im Nationalrat

Wien - Zwei Volksbegehren, Beschlüsse zum verlängerten Finanzausgleich und die Reform der Umweltförderung stehen auf dem Programm des Nationalrats am Mittwoch. Vor Beginn der Sitzung tagt der Immunitätsausschuss. Er wird der behördlichen Verfolgung von ÖVP-Klubchef August Wöginger in der Causa Finanzamt-Besetzung wohl zustimmen, nachdem sich dieser selbst für die Auslieferung ausgesprochen hat. Der Beschluss im Plenum erfolgt dann am Donnerstag.

EU-Kommission stellt strenges Lieferkettengesetz vor

Brüssel - Auf größere Unternehmen in der EU könnten bald strengere Regeln gegen Menschenrechtsverstöße und Umweltzerstörung in ihren Lieferketten zukommen. Die EU-Kommission stellt am Mittwoch einen Gesetzesvorschlag vor, mit dem Firmen zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sie nicht darauf achten, dass ihre Lieferanten sich an bestimmte Mindeststandards halten. In einem Entwurf heißt es, dass Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern betroffen seien.

