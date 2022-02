5 Prozent Inflation im Jänner: Höchster Wert seit 1984

Wien - Deutlich höhere Preise für Energie haben die Inflationsrate im Jänner in Österreich im Jahresvergleich auf 5 Prozent schnellen lassen, nach 4,3 Prozent im Dezember. Die Inflation ist auf "den höchsten Wert seit Dezember 1984 angewachsen", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Preistreiber waren vor allem Treibstoff und Haushaltsenergie. Im Vergleich zum Dezember sind die Preise aber im Schnitt insgesamt um 0,1 Prozent gesunken.

Corona-Kurzarbeit endet wie geplant Ende März

Wien - Die Corona-Kurzarbeit mit vollem Kostenersatz für Unternehmen läuft wie geplant mit Ende März 2022 aus, sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Mittwoch vor dem Ministerrat. Zusätzlich wird die maximale Dauer der Inanspruchnahme der regulären Kurzarbeit um zwei Monate ausgeweitet. Betriebe, die seit Beginn der Corona-Krise in der Corona-Kurzarbeit sind, können damit bis Ende Mai in die reguläre Kurzarbeit, die mit Ende Juni befristet ist, wechseln.

Putin beklagt fehlende Antwort auf Sicherheitsforderungen

Kiew/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem Westen inmitten der eskalierten Krise in der Ukraine Ignoranz gegenüber russischen Sicherheitsinteressen vorgeworfen. "Unser Land ist immer offen für einen direkten und offenen Dialog, für eine Suche nach diplomatischen Lösungen für die schwierigsten Probleme", so Putin am Mittwoch in einer Videobotschaft. "Aber ich wiederhole: Die Interessen Russlands und die Sicherheit unserer Bürger sind für uns nicht verhandelbar."

Nationalbank-Chef will zwei EZB-Zinserhöhungen noch heuer

Wien/Frankfurt - Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann kann sich angesichts der hohen Inflation zwei Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) noch heuer vorstellen. Der Ausstieg aus der Negativzins-Ära wäre ein wichtiges Signal an die Bevölkerung und die Marktteilnehmer, sagte der österreichische Notenbankchef in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der "NZZ".

2021 sind mehr Schnellfahrer erwischt worden als 2020

Wien - Die heimische Polizei hat im Vorjahr 5.115.525 Schnellfahrer ertappt. Das sind um 2,6 Prozent mehr als 2020, aber immer noch deutlich weniger als in der Vor-Coronazeit. 2019 waren 5.947.985 Autolenker aktenkundig zu schnell unterwegs. Das geht aus der Verkehrsüberwachungsstatistik 2021 hervor, die das Innenministerium am Mittwoch veröffentlichte. Rund ein Fünftel der Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden in Niederösterreich registriert.

Österreich erlebt teilweise einen recht stürmischen Winter

Wien - Eine Sturmwarnung scheint derzeit das nächste abzulösen, auch in Österreich zeigten sich zuletzt die Auswirkungen der Sturmtiefs "Ylenia" ,"Zeynep" und aktuell "Antonia". Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bestätigte gegenüber der APA, dass der Winter in einigen Regionen Österreichs in dieser Hinsicht extrem verlief, in Wien könne man derzeit sogar einen der stürmischsten Winter der vergangenen 70 Jahre erleben, wie eine Auswertung zeige.

Urteil nach mutmaßlichem Mordversuch mit Auto in OÖ erwartet

Wels/Ottnang - Im Prozess gegen einen 66-Jährigen, der im Zuge einer unter Alkoholeinfluss eskalierten Streiterei in der Halloween-Nacht mit dem Auto auf einen Kontrahenten zugefahren sein soll, wird Mittwochabend in Wels ein Urteil des Geschworenengerichts erwartet. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Tat einen Mordversuch. Mit angeklagt sind auch die beiden Söhne des Mannes, die ihm handfest zur Seite gestanden sein sollen. Insgesamt wurden bei dem Vorfall mehrere Personen verletzt.

Volksbegehren und Umweltförderung im Nationalrat

Wien - Zwei Volksbegehren, Beschlüsse zum verlängerten Finanzausgleich und die Reform der Umweltförderung stehen auf dem Programm des Nationalrats am Mittwoch. Vor Beginn der Sitzung tagt der Immunitätsausschuss. Er wird der behördlichen Verfolgung von ÖVP-Klubchef August Wöginger in der Causa Finanzamt-Besetzung wohl zustimmen, nachdem sich dieser selbst für die Auslieferung ausgesprochen hat. Der Beschluss im Plenum erfolgt dann am Donnerstag.

