Ukrainischer Sicherheitsrat kündigt Ausnahmezustand an

Kiew/Moskau - Angesichts des eskalierten Konflikts mit Russland hat der ukrainische Sicherheitsrat die Ausrufung des Ausnahmezustands für das ganze Land angekündigt. Das beziehe sich zunächst auf die kommenden 30 Tage, sagte der Sekretär des Sicherheitsrates, Olexij Danilow, am Mittwoch in Kiew. Möglich seien unter anderem Ausgangssperren. Zudem begann man mit der Einberufung von Reservisten. Betroffen seien Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren, verlautbarten die Streitkräfte.

Westen dreht an Sanktionsschraube gegen Moskau

Washington/Kiew/Moskau - Im Konflikt mit Russland um die Ukraine dreht der Westen an der Sanktionsschraube. Dabei zielen die USA, die EU, Großbritannien, Australien, Kanada und Japan vor allem auf das russische Finanzsystem und die politischen Eliten des Landes ab. Die ersten EU-Sanktionen gegen Russland sollen einem führenden EU-Diplomaten zufolge um 15.00 Uhr (MEZ) in Kraft treten. Bis dahin hätten die EU-Staaten im sogenannten Umlaufverfahren die Strafmaßnahmen formell beschlossen.

5 Prozent Inflation im Jänner: Höchster Wert seit 1984

Wien - Deutlich höhere Preise für Energie haben die Inflationsrate im Jänner in Österreich im Jahresvergleich auf 5 Prozent schnellen lassen, nach 4,3 Prozent im Dezember. Die Inflation ist auf "den höchsten Wert seit Dezember 1984 angewachsen", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Preistreiber waren vor allem Treibstoff und Haushaltsenergie. Im Vergleich zum Dezember sind die Preise aber im Schnitt insgesamt um 0,1 Prozent gesunken.

30 Tote bei über 34.000 Corona-Neuinfektionen

Wien - Bei der Anzahl der Zuwächse der täglichen Corona-Neuinfektionen dürfte sich eine leichte Entspannung abzeichnen. Am Mittwoch, wo die Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden immer am höchsten sind, gab es laut Gesundheits- und Innenministerium 34.409 neue Fälle. Im Vergleich zur Vorwoche sind das um 3.847 Fälle weniger, da wurden 38.256 Neuinfektionen gemeldet. Allerdings waren wieder innerhalb eines Tages 30 Todesfälle zu beklagen.

Impf-Volksbegehren emotionalisiert FPÖ

Wien - Entlang bekannter Linien ist am Mittwoch im Nationalrat die Debatte zu einem der Anti-Impfpflicht-Volksbegehren abgelaufen. Vor allem die Freiheitlichen entwickelten großes Engagement, ihren Protest noch einmal kundzutun. Vier der neun Redner zu diesem Tagesordnungspunkt kamen aus den Reihen der FPÖ. Die SPÖ wiederum nutzte die Debatte, um mehr Hilfen für Opfer von Long Covid einzufordern.

EU-Kommission stellt strenges Lieferkettengesetz vor

Brüssel - Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) begrüßt die Pläne der EU-Kommission für ein strengeres Lieferkettengesetz, will sich eine entsprechende Richtlinie aber "sehr genau ansehen". Viele Unternehmen nähmen ihre Verantwortung im Bereich der Menschenrechte schon jetzt wahr, sagte Schramböck am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz. Es gelte, auf bereits bestehenden Gesetzen aufzubauen, so die Ministerin.

Österreich erlebt teilweise einen recht stürmischen Winter

Wien - Eine Sturmwarnung scheint derzeit die nächste abzulösen, auch in Österreich zeigten sich zuletzt die Auswirkungen der Sturmtiefs "Ylenia" ,"Zeynep" und aktuell "Antonia". Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bestätigte gegenüber der APA, dass der Winter in einigen Regionen Österreichs in dieser Hinsicht extrem verlief, in Wien könne man derzeit sogar einen der stürmischsten Winter der vergangenen 70 Jahre erleben, wie eine Auswertung zeige.

Angeklagter hat mit Anschlag auf Polizeiauto "nichts zu tun"

Linz - Weil er im November des Vorjahres Jugendliche aufgestachelt haben soll, ein Polizeiauto im Linzer Stadtteil Ebelsberg anzuzünden, ist deren mutmaßlicher Bandenchef am Mittwoch in Linz vor Gericht gestanden. Der 20-Jährige ist als Bestimmungstäter sowie noch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt. Er will mit dem Anschlag "nichts zu tun" haben. Ein Urteil wird für Mittwoch erwartet.

