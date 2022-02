Ukraine trifft Vorkehrungen für drohenden Einmarsch

Kiew/Moskau - Die Ukraine bereitet sich angesichts der Eskalation im Konflikt mit Moskau auf einen drohenden Einmarsch russischer Truppen vor. Kiew ordnete die Mobilisierung von rund 250.000 Reservisten an und rief die rund drei Millionen in Russland lebenden Ukrainer auf, das Land wegen einer "möglichen russischen Aggression" sofort zu verlassen. Der ukrainische Sicherheitsrat sprach sich zudem für die Verhängung des landesweiten Ausnahmezustands aus.

5 Prozent Inflation im Jänner: Höchster Wert seit 1984

Wien - Deutlich höhere Preise für Energie haben die Inflationsrate im Jänner in Österreich im Jahresvergleich auf 5 Prozent schnellen lassen, nach 4,3 Prozent im Dezember. Die Inflation ist auf "den höchsten Wert seit Dezember 1984 angewachsen", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Preistreiber waren vor allem Treibstoff und Haushaltsenergie. Im Vergleich zum Dezember sind die Preise aber im Schnitt insgesamt um 0,1 Prozent gesunken.

30 Tote bei über 34.000 Corona-Neuinfektionen

Wien - Bei der Anzahl der Zuwächse der täglichen Corona-Neuinfektionen dürfte sich eine leichte Entspannung abzeichnen. Am Mittwoch, wo die Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden immer am höchsten sind, gab es laut Gesundheits- und Innenministerium 34.409 neue Fälle. Im Vergleich zur Vorwoche sind das um 3.847 Fälle weniger, da wurden 38.256 Neuinfektionen gemeldet. Allerdings waren wieder innerhalb eines Tages 30 Todesfälle zu beklagen.

EU-Kommission stellt strenges Lieferkettengesetz vor

Brüssel - Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) begrüßt die Pläne der EU-Kommission für ein strengeres Lieferkettengesetz, will sich eine entsprechende Richtlinie aber "sehr genau ansehen". Viele Unternehmen nähmen ihre Verantwortung im Bereich der Menschenrechte schon jetzt wahr, sagte Schramböck am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz. Es gelte, auf bereits bestehenden Gesetzen aufzubauen, so die Ministerin.

Impf-Volksbegehren emotionalisiert FPÖ

Wien - Entlang bekannter Linien ist am Mittwoch im Nationalrat die Debatte zu einem der Anti-Impfpflicht-Volksbegehren abgelaufen. Vor allem die Freiheitlichen entwickelten großes Engagement, ihren Protest noch einmal kundzutun. Vier der neun Redner zu diesem Tagesordnungspunkt kamen aus den Reihen der FPÖ. Die SPÖ wiederum nutzte die Debatte, um mehr Hilfen für Opfer von Long Covid einzufordern.

Impfung nach Corona-Erkrankung schwächt Langzeitfolgen ab

Genf - Eine im Anschluss an eine Coronavirus-Infektion verabreichte Impfung könnte das Risiko von Long Covid verringern. Das geht aus einer Genfer Studie mit über 2000 Personen hervor, die im Fachblatt "Journal of General Internal Medicine" veröffentlicht wurde. Die Forschenden um Mayssam Nehme, Ärztin am Universitätsspital Genf (HUG), befragten zuvor positiv auf das Coronavirus getestete Personen zur ihrem Impfstatus sowie nach sechs Symptomen, die typisch für Long Covid sind.

Verunglückte italienische Autofähre in Hafen geschleppt

Athen - Die immer noch schwelende italienische Autofähre "Euroferry Olympia" ist am Mittwoch im Containerhafen der griechischen Küstenstadt Astakos angekommen. Schlepper hatten das Schiff dorthin gezogen, nachdem das griechische Schifffahrtsministerium das vorläufige Ende der Suche nach zehn vermissten Passagieren bekannt gegeben hatte. Auf offenem Meer sei die Arbeit zu schwierig für die Rettungskräfte, das Schiff sei voller giftiger Gase und stellenweise noch sehr heiß, hieß es.

Wiener Börse legt leicht zu

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag etwas höher gezeigt. Der ATX verbesserte sich um moderate 0,12 Prozent auf 3.672 Punkte. Nach dem jüngsten Abwärtsschub wegen des Russland-Ukraine-Konfliktes setzte eine zaghafte Erholungsbewegung ein. Der ATX hatte an den vergangenen vier Handelstagen jeweils ein sattes Minus von mindestens 1,6 Prozent hinnehmen müssen. Auch die europäischen Leitbörsen konnten wieder etwas Boden gutmachen.

