Ukraine trifft Vorkehrungen für drohenden Einmarsch

Kiew/Moskau - Die Ukraine bereitet sich angesichts der Eskalation im Konflikt mit Moskau auf einen drohenden Einmarsch russischer Truppen vor. Kiew ordnete die Mobilisierung von rund 250.000 Reservisten an und rief die rund drei Millionen in Russland lebenden Ukrainer auf, das Land wegen einer "möglichen russischen Aggression" sofort zu verlassen. Der ukrainische Sicherheitsrat sprach sich zudem für die Verhängung des landesweiten Ausnahmezustands aus.

EU will Sanktionen gegen russischen Verteidigungsminister

Washington/Kiew/Moskau - Im Konflikt mit Russland dreht der Westen an der Sanktionsschraube. Dabei zielen die USA, die EU, Großbritannien, Australien, Kanada und Japan vor allem auf das russische Finanzsystem und die politischen Eliten des Landes ab. Die EU will dabei auch den russischen Verteidigungsminister Sergej Schojgu mit Sanktionen belegen, bestätigten mehrere EU-Diplomaten am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

5 Prozent Inflation im Jänner: Höchster Wert seit 1984

Wien - Deutlich höhere Preise für Energie haben die Inflationsrate im Jänner in Österreich im Jahresvergleich auf 5 Prozent schnellen lassen, nach 4,3 Prozent im Dezember. Die Inflation ist auf "den höchsten Wert seit Dezember 1984 angewachsen", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Preistreiber waren vor allem Treibstoff und Haushaltsenergie. Im Vergleich zum Dezember sind die Preise aber im Schnitt insgesamt um 0,1 Prozent gesunken.

Proteinimpfstoff von Novavax ab morgen in Österreich

St. Pölten - Der neue Proteinimpfstoff Präparat des US-Herstellers Novavax (Nuvaxovid) wird am morgigen Donnerstag nach Österreich geliefert. "Das Gesundheitsministerium kann bestätigen, dass eine erste Lieferung des Impfstoffs von Novavax morgen in Österreich ankommen soll. Die Auslieferung an die Bundesländer erfolgt dann kommende Woche", hieß es nach APA-Anfrage. Österreich hat 750.000 Dosen von Novavax für das erste Quartal 2022 geordert.

Viele Reaktionen auf "Tigerbaby" Lieferkettengesetz

Brüssel/Wien - Zum von der EU heute angekündigten Lieferkettengesetz hat es viele Reaktionen heimischer Player gegeben. Die EU-Kommission stellte am Mittwoch einen Gesetzesvorschlag vor, mit dem Firmen zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sich ihre Lieferanten nicht an bestimmte Mindeststandards halten. Viele Firmen nähmen ihre Verantwortung bei Menschenrechten schon wahr, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Kritiker sehen hingegen ein "Tigerbaby" noch ohne Zähne.

Energie-Gutscheine kommen ab April

Wien - Ab April wird fast jeder Haushalt in Österreich vom Bundesrechenzentrum einen Gutschein im Wert von 150 Euro erhalten, der dann beim Stromlieferanten eingelöst werden kann und auf der Jahresabrechnung gutgeschrieben wird. Das hat Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) heute (Mittwoch) angekündigt. In Summe sollen 600 Mio. Euro "zielgerichtet" an rund vier Millionen Haushalte verteilt werden, betonte Brunner bei einer Pressekonferenz.

Verunglückte italienische Autofähre in Hafen geschleppt

Athen - Die immer noch schwelende italienische Autofähre "Euroferry Olympia" ist am Mittwoch im Containerhafen der griechischen Küstenstadt Astakos angekommen. Schlepper hatten das Schiff dorthin gezogen, nachdem das griechische Schifffahrtsministerium das vorläufige Ende der Suche nach zehn vermissten Passagieren bekannt gegeben hatte. Auf offenem Meer sei die Arbeit zu schwierig für die Rettungskräfte, das Schiff sei voller giftiger Gase und stellenweise noch sehr heiß, hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red