Ukraine rüstet sich für Invasion und meldet Cyberattacke

Kiew/Moskau - Die Ukraine bereitet sich angesichts der Eskalation im Konflikt mit Moskau auf einen drohenden Einmarsch russischer Truppen vor. Kiew ordnete am Mittwoch die Mobilisierung von rund 250.000 Reservisten an. Zudem sollte ab Donnerstag ein landesweiter Ausnahmezustand gelten. Am Mittwochnachmittag meldete die Regierung in Kiew dann einen neuerlichen Cyberangriff auf Internetseiten von Behörden und Banken. Indes gingen in der Ostukraine die Truppenbewegungen und Kämpfe weiter.

EU beschloss harte Sanktionen gegen Russland - Sondergipfel

Brüssel/Kiew - Die EU reagiert mit harten Sanktionen und einem Sondergipfel auf die russische Aggression in der Ukraine. Ein Sanktionspaket gegen hunderte Spitzenpolitiker, darunter Verteidigungsminister Sergej Schojgu, ist von den 27 EU-Staaten am Mittwoch im Umlaufverfahren beschlossen worden. Die EU-Kommission stellte daraufhin noch härtere Maßnahmen in den Raum. Darüber wird am Donnerstagabend auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel beraten.

5 Prozent Inflation im Jänner: Höchster Wert seit 1984

Wien - Deutlich höhere Preise für Energie haben die Inflationsrate im Jänner in Österreich im Jahresvergleich auf 5 Prozent schnellen lassen, nach 4,3 Prozent im Dezember. Die Inflation ist auf "den höchsten Wert seit Dezember 1984 angewachsen", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Preistreiber waren vor allem Treibstoff und Haushaltsenergie. Im Vergleich zum Dezember sind die Preise aber im Schnitt insgesamt um 0,1 Prozent gesunken.

Thomas Schmid kommt definitiv nicht in den U-Ausschuss

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu mutmaßlicher Korruption durch ÖVP-Vertreter beginnt mit etlichen Zeugenabsagen. Zwar hat Bundeskanzler und Parteichef Karl Nehammer sein Kommen als Auskunftsperson zugesagt. Wie schon im Ibiza-Untersuchungsausschuss wird aber der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, nicht kommen. Er hat der Parlamentsdirektion definitiv abgesagt, berichtete die neue Onlineplattform der Tageszeitung "Österreich" www.politik-live.at.

Viele Reaktionen auf "Tigerbaby" Lieferkettengesetz

Brüssel/Wien - Zum von der EU heute angekündigten Lieferkettengesetz hat es viele Reaktionen heimischer Player gegeben. Die EU-Kommission stellte am Mittwoch einen Gesetzesvorschlag vor, mit dem Firmen zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sich ihre Lieferanten nicht an bestimmte Mindeststandards halten. Viele Firmen nähmen ihre Verantwortung bei Menschenrechten schon wahr, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Kritiker sehen hingegen ein "Tigerbaby" noch ohne Zähne.

Energie-Gutscheine kommen ab April

Wien - Ab April wird fast jeder Haushalt in Österreich vom Bundesrechenzentrum einen Gutschein im Wert von 150 Euro erhalten, der dann beim Stromlieferanten eingelöst werden kann und auf der Jahresabrechnung gutgeschrieben wird. Das hat Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) heute (Mittwoch) angekündigt. In Summe sollen 600 Mio. Euro "zielgerichtet" an rund vier Millionen Haushalte verteilt werden, betonte Brunner bei einer Pressekonferenz.

Proteinimpfstoff von Novavax kommt morgen nach Österreich

Wien/St. Pölten/Linz - Der neue Proteinimpfstoff des US-Herstellers Novavax (Nuvaxovid) wird am morgigen Donnerstag nach Österreich geliefert, berichtete das Gesundheitsministerium Mittwochnachmittag. "Die Auslieferung an die Bundesländer erfolgt dann kommende Woche", hieß es auf APA-Anfrage. Österreich hat 3,1 Millionen Dosen von Novavax für das erste Quartal 2022 geordert, am Donnerstag kommen 1,1 Millionen Dosen in ein Lager nach Niederösterreich.

Nach Anschlag auf Polizeiauto in Linz 18 Monate teilbedingt

Linz - Ein Bandenchef, der im November 2021 Jugendliche aufgestachelt hat, ein Polizeiauto im Linzer Stadtteil Ebelsberg anzuzünden, wurde vom Gericht zu 18 Monaten teilbedingter Haft - sechs davon unbedingt - rechtskräftig verurteilt. Ein versuchter Aufruf zur absichtlich schweren Körperverletzung konnte dem 20-Jährigen aber nicht eindeutig nachgewiesen werden. Dieser erklärte, mit dem Anschlag "nichts zu tun" haben.

