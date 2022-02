Separatisten fordern Hilfe gegen ukrainische "Aggression"

Kiew/Moskau - Die Anzeichen für eine baldige russische Invasion in der Ukraine haben sich am Mittwochabend weiter verdichtet. Die Führung der Separatistengebiete in Donezk und Luhansk hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin offiziell um "Hilfe" gegen die ukrainische "Aggression" gebeten. Dies meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Das Parlament in Kiew beschloss indes einen landesweiten Ausnahmezustand ab Donnerstag (Mittwoch 23.00 Uhr MEZ).

US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 - EU-Gipfel zu Russland

Washington/Brüssel - Die USA verhängen vor dem Hintergrund der russischen Aggression gegen die Ukraine Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der deutsch-russischen Erdgaspipeline Nord Stream 2 und ihre Topmanager. Das kündigte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch in einer schriftlichen Mitteilung an. Zuvor hatte die deutsche Regierung das milliardenschwere Projekt gestoppt. Die EU beschloss am Mittwoch ein erstes Sanktionspaket und berief für Donnerstagabend einen Sondergipfel ein, um über weitere Schritte gegen Moskau zu beraten.

Mann in Wien-Favoriten in Wohnung angeschossen

Wien - Bluttat in Wien-Favoriten: In einer Wohnung in der Troststraße ist ein Mann am Mittwochabend angeschossen wurden. Einen diesbezüglichen Bericht von "oe24.at" bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 19.15 Uhr alarmiert. Ein Zeuge hatte die Polizei angerufen, dass in dem Mehrparteienhaus Schüsse zu hören waren. Die Annahme ging zunächst davon aus, dass eine Gaspistole abgefeuert worden war.

Viele Reaktionen auf "Tigerbaby" Lieferkettengesetz

Brüssel/Wien - Zum von der EU heute angekündigten Lieferkettengesetz hat es viele Reaktionen heimischer Player gegeben. Die EU-Kommission stellte am Mittwoch einen Gesetzesvorschlag vor, mit dem Firmen zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sich ihre Lieferanten nicht an bestimmte Mindeststandards halten. Viele Firmen nähmen ihre Verantwortung bei Menschenrechten schon wahr, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Kritiker sehen hingegen ein "Tigerbaby" noch ohne Zähne.

Proteinimpfstoff von Novavax kommt morgen nach Österreich

Wien/St. Pölten/Linz - Der neue Proteinimpfstoff des US-Herstellers Novavax (Nuvaxovid) wird am morgigen Donnerstag nach Österreich geliefert, berichtete das Gesundheitsministerium Mittwochnachmittag. "Die Auslieferung an die Bundesländer erfolgt dann kommende Woche", hieß es auf APA-Anfrage. Österreich hat 3,1 Millionen Dosen von Novavax für das erste Quartal 2022 geordert, am Donnerstag kommen 1,1 Millionen Dosen in ein Lager nach Niederösterreich.

Thomas Schmid kommt definitiv nicht in den U-Ausschuss

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu mutmaßlicher Korruption durch ÖVP-Vertreter beginnt mit etlichen Zeugenabsagen. Zwar hat Bundeskanzler und Parteichef Karl Nehammer sein Kommen als Auskunftsperson zugesagt. Wie schon im Ibiza-Untersuchungsausschuss wird aber der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, nicht kommen. Er hat der Parlamentsdirektion definitiv abgesagt, berichtete die neue Onlineplattform der Tageszeitung "Österreich" www.politik-live.at.

Prozess gegen 27-Jährigen in Graz: Urteil ausgesetzt

Graz - Im Grazer Straflandesgericht ist am Mittwochabend überraschend der Prozess gegen einen 27-Jährigen doch noch beendet worden. Der Steirer war wegen versuchter Bestimmung zum Mord angeklagt, weil er für den neuen Partner seiner Ex-Freundin einen Killer im Darknet suchen wollte. Die Geschworenen sprachen den Steirer mit 4:4 Stimmen frei, doch der Richtersenat setzte das Urteil aus, da es "rechtsirrig" sei. Der Prozess muss nun wiederholt werden.

