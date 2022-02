"Militäroperation" in der Ukraine begonnen

Kiew/Moskau/New York - Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine "Militäroperation" im Donbass angekündigt. "Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen", sagte er in einer Fernsehansprache in der Nacht auf Donnerstag. Er forderte das ukrainische Militär auf, "die Waffen niederzulegen". US-Präsident Joe Biden kündigte eine Reaktion an und sprach davon, dass Russland "vorsätzlich" einen "Krieg" gegen die Ukraine begonnen habe.

US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 - EU-Gipfel zu Russland

Washington/Brüssel - Die USA verhängen vor dem Hintergrund der russischen Aggression gegen die Ukraine Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der deutsch-russischen Erdgaspipeline Nord Stream 2 und ihre Topmanager. Das kündigte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch an. Zuvor hatte Deutschland das milliardenschwere Projekt gestoppt. Die EU beschloss am Mittwoch ein erstes Sanktionspaket und berief für Donnerstagabend einen Sondergipfel ein, um über weitere Schritte gegen Moskau zu beraten.

Österreich zu Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen bereit

Wien/Kiew/Moskau - Österreich ist nach den Worten von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine bereit. "Bei der Ukraine verhält es sich anders als bei Ländern wie Afghanistan. Da reden wir von Nachbarschaftshilfe", sagte Nehammer am Mittwochabend in der "ZiB2" des ORF. "Wenn ein Nachbarstaat (...) bedroht wird, dann gilt es solidarisch zu helfen. Das hat Österreich immer getan", verwies er etwa auf die Jugoslawien-Kriege in den 1990er Jahren.

EU-Krisengipfel zu Russland-Ukraine-Krise mit Nehammer

Brüssel/Kiew/Moskau - Die EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), kommen Donnerstag (20.00 Uhr) wegen der russischen Aggression gegen die Ukraine zu einer Krisensitzung in Brüssel zusammen. Die EU-Chefs sollen sich über die jüngsten Entwicklungen, den Schutz der internationalen Ordnung, Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine sowie mit Frage auseinandersetzen, wie Russland zur Verantwortung gezogen werden kann.

Mann in Wien-Favoriten in Wohnung angeschossen

Wien - Bluttat in Wien-Favoriten: In einer Wohnung in der Troststraße ist ein Mann am Mittwochabend angeschossen und schwerst verletzt worden. Einen diesbezüglichen Bericht von "oe24.at" bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 19.15 Uhr alarmiert. Ein Mann hatte die Polizei angerufen und gesagt, dass sein Freund mit einer Gaspistole angeschossen worden sei.

Kanada beendet Notstand wegen Anti-Corona-Lkw-Protesten

Ottawa - Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat den wegen der wochenlangen Lkw-Blockaden in Ottawa und an der Grenze zu den USA verhängten Notstand widerrufen und damit die von den Truckern ausgelöste Krise für beendet erklärt. "Heute bestätigen wir, dass es sich bei der Situation nicht mehr um einen Notfall handelt", sagte Trudeau bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. "Die Bundesregierung wird deshalb die Nutzung der Notstandsgesetzgebung beenden."

Haftstrafen nach eskaliertem Streit in OÖ, kein Mordversuch

Wels/Ottnang - Ein 66-Jähriger, der bei einer eskalierten Streiterei zu Halloween mit dem Auto auf einen Kontrahenten zugefahren sein soll, ist Mittwochabend in Wels wegen schwerer Körperverletzung zu zwei Jahren teilbedingt verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Mordversuch gesehen. Seine mitangeklagten Söhne fassten wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzungsdelikten drei bzw. viereinhalb Jahre aus.

Proteinimpfstoff von Novavax kommt nach Österreich

Wien/St. Pölten/Linz - Der neue Proteinimpfstoff des US-Herstellers Novavax (Nuvaxovid) wird am Donnerstag nach Österreich geliefert, berichtete das Gesundheitsministerium Mittwochnachmittag. "Die Auslieferung an die Bundesländer erfolgt dann kommende Woche", hieß es auf APA-Anfrage. Österreich hat 3,1 Millionen Dosen von Novavax für das erste Quartal 2022 geordert, am Donnerstag kommen 1,1 Millionen Dosen in ein Lager nach Niederösterreich.

