"Militäroperation" in der Ukraine begonnen

Kiew/Moskau/New York - Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen Angriff gegen die Ukraine gestartet. "Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen", sagte er in einer Fernsehansprache in der Nacht auf Donnerstag. US-Präsident Joe Biden kündigte eine Reaktion an und sprach davon, dass Russland "vorsätzlich" einen "Krieg" gegen die Ukraine begonnen habe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verhängte das Kriegsrecht über alle Teile des Landes.

Ukraine - Nehammer: "Eklatante Verletzung des Völkerrechts"

Wien/Kiew/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat den von Russlands Präsidenten Wladimir Putin gestartete Angriff gegen die Ukraine Donnerstag früh verurteilt. "In den letzten Stunden hat die Russische Föderation erneut eine eklatante Verletzung des Völkerrechts begangen, die wir zutiefst ablehnen und klar verurteilen", hieß es in einer Mitteilung. "Österreichs uneingeschränkte Solidarität gilt der Ukraine. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei der Bevölkerung der Ukraine."

US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 - EU-Gipfel zu Russland

Washington/Brüssel - Die USA verhängen vor dem Hintergrund der russischen Aggression gegen die Ukraine Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der deutsch-russischen Erdgaspipeline Nord Stream 2 und ihre Topmanager. Das kündigte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch an. Zuvor hatte Deutschland das milliardenschwere Projekt gestoppt. Die EU beschloss am Mittwoch ein erstes Sanktionspaket und berief für Donnerstagabend einen Sondergipfel ein, um über weitere Schritte gegen Moskau zu beraten.

3G am Arbeitsplatz wird ab 5. März zum Auslaufmodell

Wien/Wiener Neudorf/Salzburg - Die seit Anfang November bundesweit geltende 3G-Regel am Arbeitsplatz soll laut Regierung am 5. März voraussichtlich auslaufen. Ob danach noch viele Unternehmen von ihren Mitarbeitern einen 3G-Nachweis verlangen werden, ist derzeit noch offen. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) und Industriellenvereinigung (IV) begrüßen die Lockerungsschritte.

Corona-Ampel leuchtet rot - aber orange in Sicht

Wien - Die Corona-Ampel könnte in absehbarer Zeit wieder mehrfarbig werden. Noch bleibt aber das ganze Land rot. Das heißt, es herrscht vom Burgenland bis Vorarlberg sehr hohes Risiko. Allerdings ist der Trend bei den Fallzahlen außer in Niederösterreich während der vergangenen beiden Wochen rückläufig, geht aus dem Arbeitsdokument der zuständigen Kommission, das der APA vorliegt, hervor.

EU-Krisengipfel zu Russland-Ukraine-Krise mit Nehammer

Brüssel/Kiew/Moskau - Die EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), kommen Donnerstag (20.00 Uhr) wegen der russischen Aggression gegen die Ukraine zu einer Krisensitzung in Brüssel zusammen. Die EU-Chefs sollen sich über die jüngsten Entwicklungen, den Schutz der internationalen Ordnung, Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine sowie mit Frage auseinandersetzen, wie Russland zur Verantwortung gezogen werden kann.

