Krieg vor allem im östlichen Landesteil der Ukraine

Kiew/Moskau - Russland hat sich in den ersten Stunden seiner "Militäroperation" auf den östlichen Teil der Ukraine konzentriert. Die Rede war von Luftschlägen auf militärische Objekte sowie Flughäfen in und um Charkiw, Cherson, Dnipro, Odessa, Mykolajiw, Saporischschja sowie die Hauptstadt Kiew. Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass es die Luftabwehr des Landes komplett unschädlich gemacht habe. Zugleich wies das Ministerium ukrainische Berichte über einen Abschuss von russischen Flugzeugen zurück. Nach ukrainischen Angaben wurden mindestens sieben Soldaten getötet.

"Militäroperation" in der Ukraine begonnen

Kiew/Moskau/New York - Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in der Nacht den Angriff gegen die Ukraine befohlen. "Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen", sagte er in einer Fernsehansprache. US-Präsident Joe Biden kündigte eine Reaktion an und sprach davon, dass Russland "vorsätzlich" einen "Krieg" gegen die Ukraine begonnen habe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verhängte das Kriegsrecht über alle Teile des Landes.

EU will umgehend neue Sanktionen gegen Russland beschließen

Brüssel/Kiew/Moskau - Die EU wird nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratschef Charles Michel umgehend ein neues Sanktionspaket gegen Russland beschließen. Dieses werde "massive und schwerwiegende Folgen" für das Land haben, teilten Michel und von der Leyen am Donnerstag gemeinsam mit. Ein für den Abend geplanter Krisengipfel solle darüber beraten. Das neue Paket dürfte unter anderem Ausfuhrverbote für wichtige High-Tech-Komponenten umfassen und den russischen Energiesektor ins Visier nehmen.

NATO beruft Sondersitzung des Nordatlantikrats ein

Brüssel/Kiew/Moskau - Vertreter der 30 NATO-Staaten kommen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine zu einer Krisensitzung zusammen. Aus Bündniskreisen hieß es, dass bei der Sitzung beschlossen werden könnte, dem Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte weitreichende Befugnisse zu übertragen. Möglich wäre demnach auch, dass sofort weitere NATO-Truppen zur Verstärkung der Ostflanke in Staaten wie Estland, Lettland und Litauen verlegt werden.

Westen reagiert empört und entsetzt Russlands Angriff

Washington/Kiew - Der Westen hat mit Empörung und Entsetzen auf den russischen Angriff auf die Ukraine reagiert. US-Präsident Joe Biden sprach in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj von einem "unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff". Ähnlich äußerten sich führende Politiker in Europa. Die G-7 und die US-Verbündeten würden ernsthafte Sanktionen gegen Russland verhängen.

Österreich verurteilt russischen Angriff auf die Ukraine

Wien - Österreich hat den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. "Unsere schlimmsten Erwartungen sind wahr geworden", schrieb Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Donnerstag in der Früh auf Twitter. "Die EU wird rasch, geeint und in aller Deutlichkeit reagieren", betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief Russland zur Umkehr auf. "Präsident Putin muss den Angriff sofort stoppen und zu Verhandlungen zurückkehren."

Ölpreis stieg erstmals seit 2014 über 100 Dollar

Moskau - Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist der Preis für ein Barrel Rohöl erstmals seit mehr als sieben Jahren auf über 100 Dollar (88 Euro) gestiegen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent erhöhte sich auf dem Weltmarkt Donnerstagfrüh um 5,5 Prozent auf 102,20 Dollar. Das war der höchste Stand seit September 2014. In Asien fielen die Börsenkurse. In Hongkong brach der Hang Seng Index um mehr als drei Prozent ein. Tokio vermeldete 1,8 Prozent Minus, Shanghai 1,4 Prozent.

Bluttat in Wien-Favoriten - Ermittlungen wegen Mordverdachts

Wien - Ein 38-Jähriger, der Mittwochabend mit Schusswunden in Wien-Favoriten entdeckt wurde, ist im Krankenhaus verstorben. Die Polizei führt Ermittlungen wegen Mordverdachts "in alle Richtungen", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich Donnerstagfrüh auf APA-Anfrage. Die Bluttat war gegen 19.15 Uhr von einem mutmaßlichen Zeugen über den Polizeinotruf gemeldet worden. Einsatzkräfte entdeckten daraufhin den Schwerstverletzten in seiner Wohnung in der Troststraße, die Tür stand offen.

