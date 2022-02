Krieg vor allem im östlichen Landesteil der Ukraine

Kiew/Moskau - Russland hat sich in den ersten Stunden seiner "Militäroperation" auf den östlichen Teil der Ukraine konzentriert. Die Rede war von Luftschlägen auf militärische Objekte sowie Flughäfen in und um Charkiw, Cherson, Dnipro, Odessa, Mykolajiw, Saporischschja sowie die Hauptstadt Kiew. Nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes hat die russische Armee mit Panzern und weiterem schweren Gerät in mehreren nördlichen Regionen und von der annektierten Halbinsel Krim aus die Grenze passiert.

Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass es die Luftabwehr des Landes komplett unschädlich gemacht habe. Zugleich wies das Ministerium ukrainische Berichte über einen Abschuss von russischen Flugzeugen zurück. Nach ukrainischen Angaben wurden mindestens sieben Soldaten getötet.

Kiew bricht diplomatische Beziehungen zu Russland ab

Kiew/Moskau- Als Reaktion auf den russischen Einmarsch bricht die Ukraine die diplomatischen Beziehungen mit dem Nachbarland Russland ab. Das sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Selenskyj rief die Russinnen und Russen zugleich auf, herauszukommen und gegen den Krieg zu protestieren.

EU will umgehend neue Sanktionen gegen Russland beschließen

Brüssel/Kiew/Moskau - Die neuen geplanten EU-Sanktionen gegen Russland werden nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten stoppen. Zudem sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden, und wichtigen Sektoren der russischen Wirtschaft soll der Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten verwehrt werden. "Die EU wird das härtestes Sanktionspaket beschließen, dass sie je beschlossen hat", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

Westen reagiert entsetzt auf Russlands Angriff

Washington/Kiew - Der Westen hat mit Empörung und Entsetzen auf den russischen Angriff auf die Ukraine reagiert. US-Präsident Joe Biden sprach in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj von einem "unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff". Ähnlich äußerten sich führende Politiker in Europa. Die G-7 und die US-Verbündeten würden ernsthafte Sanktionen gegen Russland verhängen.

Mindestens 120 Österreicher laut Außenministerium in Ukraine

Kiew/Wien - In der Ukraine halten sich derzeit laut Außenministerium mindestens 120 Österreicher auf. Diese hätten sich beim Außenministerium registriert, teilte eine Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage mit. Es wird erwartet, dass sich im Laufe des Tages weitere Österreicher bei der Botschaft in Kiew melden. Alle Österreicher werden vom Außenministerium aufgerufen, dringend das Land zu verlassen. Eine Evakuierung gibt es derzeit nicht. Das Kernteam der Botschaft bleibt vorerst in Kiew.

Ex-Kanzler Kern verlässt Aufsichtsrat russischer Staatsbahn

Wien/Kiew/Moskau Ex-Bundeskanzler und -SPÖ-Chef Christian Kern verlässt den Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn RZD. Das sagte er dem "Standard" online, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Zuvor hatte der Ex-Politiker noch gemeint, seine Tätigkeit sei keine politische oder lobbyierende sondern jene eines Branchenkenners. Kern hat die RZD schon von seinem sofortigen Rückzug aus dem Direktorium informiert, denn die RZD sei Teil der Kriegslogistik geworden.

Ölpreis stieg erstmals seit 2014 über 100 Dollar

Moskau - Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist der Preis für ein Barrel Rohöl erstmals seit mehr als sieben Jahren auf über 100 Dollar (88 Euro) gestiegen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent erhöhte sich auf dem Weltmarkt Donnerstagfrüh um 5,5 Prozent auf 102,20 Dollar. Das war der höchste Stand seit September 2014. In Asien fielen die Börsenkurse. In Hongkong brach der Hang Seng Index um mehr als drei Prozent ein. Tokio vermeldete 1,8 Prozent Minus, Shanghai 1,4 Prozent.

Doch keine Impf-Prämie für Gemeinden

Wien - Die geplanten Prämien für Gemeinden mit besonders hoher Impfquote dürften heute im Nationalrat scheitern. Da weder SPÖ noch FPÖ zustimmen wollen, dürfte die entsprechende gesetzliche Vorlage im Nationalrat nicht beschlossen werden können. Die ÖVP reagierte empört. Klubchef August Wöginger machte die Sozialdemokraten dafür verantwortlich, dass 525 Millionen Euro nicht an die Kommunen ausgeschüttet werden könnten.

Mordverdacht: 57-Jährige tot in Wien-Hietzing entdeckt

Wien - Ein 54-Jähriger steht im Verdacht, Donnerstagfrüh in Wien-Hietzing seine Ehefrau (57) getötet zu haben. Der Mann selbst wurde von Polizisten reglos neben der Toten entdeckt, berichtete Polizeisprecher Mohamed Ibrahim. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. "Beim Tatverdächtigen waren Vitalzeichen vorhanden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht", so der Sprecher. Die Tochter des Paars hatte die Polizei alarmiert.

pin