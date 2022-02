Krieg vor allem im östlichen Landesteil der Ukraine

Kiew/Moskau - Russland hat in der Nacht über mehrere Flanken und mit Bodentruppen einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine gestartet. Nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes drangen russische Bodentruppen mit Panzern und weiterem schweren Gerät aus mehreren Richtungen in die Ukraine ein, unter anderem von Belarus aus. Zuvor meldete die Ukraine bereits massiven Beschuss aus der Luft. Die Regierung in Kiew verhängte das Kriegsrecht.

Koordinierte Angriffe gab es vor allem im Osten der Ukraine. Im Süden würden ukrainische Stellungen mit Raketensystemen und Hubschraubern attackiert, erklärte der Grenzschutz. Entgegen separatistischer Angaben sei die Frontlinie in der Ostukraine nicht durchbrochen worden, sagte ein Militärsprecher. Die Ukraine meldete, dass mehr als 40 Soldaten getötet worden seien. Es gebe auch Opfer unter den Zivilisten, hieß es.

Kiew bricht diplomatische Beziehungen zu Russland ab

Kiew/Moskau- Als Reaktion auf den russischen Einmarsch bricht die Ukraine die diplomatischen Beziehungen mit dem Nachbarland Russland ab. Das sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Selenskyj rief seine Landsleute zugleich zur Verteidigung der Ukraine gegen die russischen Streitkräfte auf. Alle Bürger, die dazu bereit seien, sollten sich melden. Wer dazu bereit sei, "unseren Staat mit Waffen in den Händen zu verteidigen", solle auch welche erhalten.

EU will umgehend neue Sanktionen gegen Russland beschließen

Brüssel - Die neuen geplanten EU-Sanktionen gegen Russland werden nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Zugang russischer Banken zu den EU-Finanzmärkten stoppen. Zudem sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden, und wichtigen Sektoren der russischen Wirtschaft soll der Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten verwehrt werden. Laut Insidern wird die EU noch auf einen Ausschluss Moskaus vom Swift-Zahlungssystem verzichten.

Mindestens 120 Österreicher laut Außenministerium in Ukraine

Kiew/Wien - In der Ukraine halten sich derzeit laut Außenministerium mindestens 120 Österreicher auf. Diese hätten sich beim Außenministerium registriert, teilte eine Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage mit. Es wird erwartet, dass sich im Laufe des Tages weitere Österreicher bei der Botschaft in Kiew melden. Alle Österreicher werden vom Außenministerium aufgerufen, dringend das Land zu verlassen. Eine Evakuierung gibt es derzeit nicht. Das Kernteam der Botschaft bleibt vorerst in Kiew.

Erste Flüchtlinge in Rumänien eingetroffen

Bukarest - In Rumänien sind am Donnerstagvormittag die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen. Der nordrumänische Grenzübergangspunkt Sighetu Marmatiei meldete die Einreise Dutzender Personen aus der Ukraine, bei denen es sich teils um ukrainische Bürger, teils um Staatsangehörige anderer Länder handelt, die sich bis dato in der Ukraine aufgehalten hatten. Innenminister Lucian Bode hatte erst in den vergangenen Tagen bekannt gegeben, dass Rumänien im Notfall bis zu 500.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen kann.

28.591 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Eineinhalb Wochen bevor in Österreich weitgehend alle Corona-Maßnahmen fallen, sind binnen 24 Stunden 28.591 Neuinfektionen und 39 weitere Todesfälle mit dem Virus registriert worden. Die 7-Tage-Inzidenz sank im Tagesvergleich leicht von 2.101 auf 2.075 Fälle je 100.000 Einwohner. Die Zahl der Covid-Patienten in Spitälern stieg aber weiter auf 2.413 Betroffene - der höchste Wert seit 13. Dezember 2021. 198 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut (plus 2 binnen 24 Stunden).

Zwei Österreicher in der Schweiz von Lawine getötet

Chur - Ein 18- und ein 52-jähriger Österreicher sind am Dienstag in Scuol in Schweizer Kanton Graubünden von einer Lawine verschüttet und getötet worden. Die Schneemassen rissen die Männer rund 600 Meter mit. Erst bei einem Überflug konnte einer der beiden Österreicher lokalisiert werden. Um die Verstorbenen bergen zu können, wurden Lawinensprengungen durchgeführt.

Mordverdacht: 57-Jährige tot in Wien-Hietzing entdeckt

Wien - Ein 54-Jähriger steht im Verdacht, Donnerstagfrüh in Wien-Hietzing seine Ehefrau (57) getötet zu haben. Der Mann selbst wurde von Polizisten reglos neben der Toten entdeckt, berichtete Polizeisprecher Mohamed Ibrahim. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. "Beim Tatverdächtigen waren Vitalzeichen vorhanden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht", so der Sprecher. Die Tochter des Paars hatte die Polizei alarmiert.

pin