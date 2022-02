Russische Verbände auf dem Weg nach Kiew

Kiew/Moskau - Russland hat in der Nacht über mehrere Flanken und mit Bodentruppen einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine gestartet. Nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes drangen russische Bodentruppen mit Panzern und weiterem schweren Gerät aus mehreren Richtungen in die Ukraine ein, unter anderem von Belarus aus. Begleitet wurde der Einmarsch von massivem Beschuss aus der Luft. Russische Truppen bewegten sich auf die Hauptstadtregion Kiew zu, meldete der Grenzschutz.

Laut einem Berater des ukrainischen Präsidialamts gab es bis zu Mittag mehr als 30 russische Angriffe auf zivile Ziele und militärische Infrastruktur. Schwere Gefechte gebe es auch am Militärflughafen Hostomel bei Kiew. Es könnte sein, dass russische Fallschirmspringer über Kiew abspringen und versuchen in das Regierungsviertel einzudringen, so der Berater.

EU will umgehend neue Sanktionen gegen Russland beschließen

Brüssel - Die neuen geplanten EU-Sanktionen gegen Russland werden nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Zugang russischer Banken zu den EU-Finanzmärkten stoppen. Zudem sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden, und wichtigen Sektoren der russischen Wirtschaft soll der Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten verwehrt werden. Laut Insidern wird die EU noch auf einen Ausschluss Moskaus vom Swift-Zahlungssystem verzichten.

Westen empört über russischen Angriff, China verständnisvoll

Kiew - Der Westen hat mit Empörung und Entsetzen auf den russischen Angriff auf die Ukraine reagiert. US-Präsident Joe Biden sprach in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj von einem "unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff". Ähnlich äußerten sich führende europäische Politiker. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz sprach von einem "dunklen Tag für Europa". Verständnisvoll äußerte sich China, während der Iran der NATO die Schuld am Krieg gab.

Mehrere europäische Länder zu Flüchtlingsaufnahme bereit

Bukarest - Mehrere europäische Länder haben am Donnerstag ihre Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen, aber auch von Verletzten aus der Ukraine gezeigt. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser sicherte den osteuropäischen Partnerstaaten Hilfe zu. Auch Österreich könne "nicht wegschauen", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). "Humanitäre Hilfe ist jetzt mehr als geboten". Am Vormittag trafen unterdessen in Rumänien und in der Republik Moldau die ersten Kriegsflüchtlinge ein.

Nehammer berichtete von Telefonat mit Selenskyj

Wien - Die Situation in der Ukraine ist "höchst dramatisch", berichtete Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag im Parlament von einem Telefonat mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Dieser habe ersucht, seinem Land beizustehen. Er habe auch gesagt, dass er nicht wisse, wie lange es sein Land noch gebe und wie lange er noch leben werde. Österreich verurteilt auch als neutrales Land Russland scharf und trägt die angekündigten massiven EU-Sanktionen mit, hatten Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) schon zuvor versichert.

AUA stoppt sämtliche Flüge in die Ukraine

Wien - Die Austrian Airlines (AUA) setzen als Reaktion auf die militärische Eskalation in der Ukraine alle Flüge in das Land mit sofortiger Wirkung aus. Das gab die AUA am Donnerstag auf Anfrage bekannt. Bereits am Montag hatte die AUA ihre regulären Flüge nach Kiew und Odessa vorerst bis Ende Februar eingestellt. Nun werde auch die Stadt Lemberg nicht mehr angeflogen, sagte eine AUA-Sprecherin. Vom Flugstopp betroffen ist zudem die moldawische Hauptstadt Chisinau. Überflüge im ukrainischen Luftraum finden derzeit nicht statt.

28.591 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Eineinhalb Wochen bevor in Österreich weitgehend alle Corona-Maßnahmen fallen, sind binnen 24 Stunden 28.591 Neuinfektionen und 39 weitere Todesfälle mit dem Virus registriert worden. Die 7-Tage-Inzidenz sank im Tagesvergleich leicht von 2.101 auf 2.075 Fälle je 100.000 Einwohner. Die Zahl der Covid-Patienten in Spitälern stieg aber weiter auf 2.413 Betroffene - der höchste Wert seit 13. Dezember 2021. 198 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut (plus 2 binnen 24 Stunden).

Zwei Österreicher in der Schweiz von Lawine getötet

Chur - Ein 18- und ein 52-jähriger Österreicher sind am Dienstag in Scuol in Schweizer Kanton Graubünden von einer Lawine verschüttet und getötet worden. Die Schneemassen rissen die Männer rund 600 Meter mit. Erst bei einem Überflug konnte einer der beiden Österreicher lokalisiert werden. Um die Verstorbenen bergen zu können, wurden Lawinensprengungen durchgeführt.

pin