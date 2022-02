Russische Verbände auf dem Weg nach Kiew

Kiew/Moskau - Russland hat am Donnerstag über mehrere Flanken einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine gestartet. Russische Bodentruppen drangen nach Angeben des ukrainischen Grenzschutz aus mehreren Richtungen in das Nachbarland ein. Begleitet wurde der Einmarsch von massivem Beschuss aus der Luft. Explosionen wurden im ganzen Land gemeldet, in der Hauptstadt Kiew wurde Luftalarm ausgelöst. Russische Truppen bewegten sich laut Grenzschutz auf die Hauptstadtregion Kiew zu.

Die Kämpfe erstrecken sich nach Angaben der Regierung in Kiew auch auf das Gebiet des zerstörten Atomreaktors von Tschernobyl. Nahe des Atommüll-Lagers in Tschernobyl gebe es Gefechte zwischen ukrainischen und russischen Verbänden. Teile der Provinz Cherson im Süden der Ukraine sind unterdessen nicht mehr unter Kontrolle der Regierungstruppen.

EU will größtmögliches Paket an Sanktionen gegen Russland

Brüssel - Die Europäische Union strebt nach Angaben aus EU-Kreisen ein größtmögliches Paket an Sanktionen gegen Russland an. Die Schnürung eines umfangreichen Sanktionspakets bereits am Freitag habe Priorität, sagte ein EU-Diplomat, wie verschiedene Medien berichten. Ziele seien Industrie, Exportkontrollen, Finanzen und die Energiebranche. Getroffen werden sollten die Führung in Moskau und Oligarchen aus der Umgebung des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

NATO rechnet nicht mit Angriff auf Bündnisgebiet

Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht derzeit keine Gefahr, dass sich der Krieg gegen die Ukraine auf das Bündnisgebiet ausweitet. "Solange Russland weiß, dass ein Angriff auf einen NATO-Verbündeten eine Antwort des gesamten Bündnisses auslöst, werden sie nicht angreifen", sagte Stoltenberg am Donnerstag. "Weil wir das stärkste Bündnis der Geschichte sind", fügte er hinzu und sprach aber von einem "brutalen kriegerischen Akt" Russlands.

Mehrere europäische Länder zu Flüchtlingsaufnahme bereit

Bukarest - Mehrere europäische Länder haben am Donnerstag ihre Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen, aber auch von Verletzten aus der Ukraine gezeigt. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser sicherte den osteuropäischen Partnerstaaten Hilfe zu. Auch Österreich könne "nicht wegschauen", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). "Humanitäre Hilfe ist jetzt mehr als geboten". Am Vormittag trafen unterdessen in Rumänien und in der Republik Moldau die ersten Kriegsflüchtlinge ein.

AUA stoppt sämtliche Flüge in die Ukraine

Wien - Die Austrian Airlines (AUA) setzen als Reaktion auf die militärische Eskalation in der Ukraine alle Flüge in das Land mit sofortiger Wirkung aus. Das gab die AUA am Donnerstag auf Anfrage bekannt. Bereits am Montag hatte die AUA ihre regulären Flüge nach Kiew und Odessa vorerst bis Ende Februar eingestellt. Nun werde auch die Stadt Lemberg nicht mehr angeflogen, sagte eine AUA-Sprecherin. Vom Flugstopp betroffen ist zudem die moldawische Hauptstadt Chisinau. Überflüge im ukrainischen Luftraum finden derzeit nicht statt.

28.591 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Eineinhalb Wochen bevor in Österreich weitgehend alle Corona-Maßnahmen fallen, sind binnen 24 Stunden 28.591 Neuinfektionen und 39 weitere Todesfälle mit dem Virus registriert worden. Die 7-Tage-Inzidenz sank im Tagesvergleich leicht von 2.101 auf 2.075 Fälle je 100.000 Einwohner. Die Zahl der Covid-Patienten in Spitälern stieg aber weiter auf 2.413 Betroffene - der höchste Wert seit 13. Dezember 2021. 198 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut (plus 2 binnen 24 Stunden).

Änderung der Corona-Teststrategie gesetzlich ermöglicht

Wien - Der Gesundheitsminister kann künftig per Verordnung die Corona-Teststrategie ändern. Der rechtliche Rahmen dafür wird mit einer - mit den Stimmen von ÖVP und Grünen - am Donnerstag im Nationalrat beschlossenen Änderung des Epidemiegesetzes gesetzt. Nötig ist allerdings eine Abstimmung mit dem Finanzminister. Das war für die SPÖ Grund für scharfe Kritik. Mangels Zweidrittel-Mehrheit nicht beschlossen wurden Impfprämien für Gemeinden.

mhi