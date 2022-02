Russische Verbände auf dem Weg nach Kiew

Kiew/Moskau - Russland hat am Donnerstag über mehrere Flanken einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine gestartet. Russische Bodentruppen drangen nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes aus mehreren Richtungen in das Nachbarland ein. Begleitet wurde der Einmarsch von massivem Beschuss aus der Luft. Russische Truppen bewegten sich laut Grenzschutz auf Kiew zu, in der Hauptstadt wurde Luftalarm ausgelöst. Ein Militärflugplatz nahe Kiew wurde von der russischen Armee eingenommen.

Die Kämpfe erstrecken sich auch auf das Gebiet des zerstörten Atomreaktors von Tschernobyl. Die russischen Angreifer wollten die Atomanlage einnehmen, erklärte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Teile der Provinz Cherson im Süden der Ukraine sind unterdessen nicht mehr unter Kontrolle der Regierungstruppen.

EU will größtmögliches Paket an Sanktionen gegen Russland

Brüssel - Die Europäische Union strebt nach Angaben aus EU-Kreisen ein größtmögliches Paket an Sanktionen gegen Russland an. Die Schnürung eines umfangreichen Sanktionspakets bereits am Freitag habe Priorität, sagte ein EU-Diplomat, wie verschiedene Medien berichten. Ziele seien Industrie, Exportkontrollen, Finanzen und die Energiebranche. Getroffen werden sollten die Führung in Moskau und Oligarchen aus der Umgebung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Russland drohte mit einer "harten" Reaktion auf die geplanten EU-Sanktionen.

G7-Staaten verurteilen Angriff als "ernste Bedrohung"

Kiew/Moskau/Washington - Die G7-Staaten haben den russischen Angriff auf die Ukraine als "ernste Bedrohung" für die internationale Ordnung verurteilt. Der "nicht provozierte und völlig ungerechtfertigte Angriff" Russlands auf die Ukraine verändere "die transatlantische Sicherheitslage grundlegend", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Staatengruppe. Sie warnten darin auch vor Auswirkungen der Krise "weit über Europa" hinaus.

US-Präsident Biden berät mit Nationalem Sicherheitsrat über Lage

Kiew/Moskau/Washington - US-Präsident Joe Biden hat angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine ein Treffen des Nationalen Sicherheitsrats anberaumt. Aus dem Weißen Haus hieß es, Biden habe sich mit dem Team im "Situation Room", dem streng gesicherten Lagezentrum der US-Regierungszentrale in Washington, versammelt. Für Donnerstag ist zudem eine Video-Call der Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten angesetzt. Um 18.30 Uhr MEZ will sich Biden in einer Ansprache zur russischen Attacke äußern.

Schallenberg bei OSZE: Schlimmste Erwartungen eingetreten

Wien - Für Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sind im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine "die schlimmsten Erwartungen eingetreten". Moskau habe "die elementarsten Regeln der internationalen Ordnung und des Völkerrechts gebrochen", erklärte Schallenberg am Donnerstag in einer Rede bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien. Auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) verurteilte die militärischen Angriffe auf das Schärfste.

28.591 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Eineinhalb Wochen bevor in Österreich weitgehend alle Corona-Maßnahmen fallen, sind binnen 24 Stunden 28.591 Neuinfektionen und 39 weitere Todesfälle mit dem Virus registriert worden. Die 7-Tage-Inzidenz sank im Tagesvergleich leicht von 2.101 auf 2.075 Fälle je 100.000 Einwohner. Die Zahl der Covid-Patienten in Spitälern stieg aber weiter auf 2.413 Betroffene - der höchste Wert seit 13. Dezember 2021. 198 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut (plus 2 binnen 24 Stunden).

Novavax-Impfstoff in Österreich eingetroffen

Wien - Die Covid-Impfung Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax ist am Donnerstagnachmittag in Österreich eingetroffen. 1,1 Millionen Dosen wurden in ein Lager nach Niederösterreich gebracht, hieß es vom Verband der Arzneimittel-Vollgroßhandels (PHAGO) auf APA-Anfrage. Kommende Woche soll die Auslieferung an die Bundesländer erfolgen. Mehrere zehntausend Menschen haben sich für den Proteinimpfstoff vorgemerkt. Er bedient sich einer traditionelleren Technologie als die anderen Vakzine.

mhi