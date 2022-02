Tschernobyl offenbar von Russen eingenommen

Kiew/Moskau - Die russische Armee hat nach Angaben der ukrainischen Regierung das Gebiet des zerstörten Atomreaktors von Tschernobyl eingenommen. Zuvor hatten die Russen bereits einen Militärflugplatz nahe Kiew erobert. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, es handle sich um den wenige Kilometer nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt gelegenen Flughafen Hostomel. Er habe die ukrainische Armee angewiesen, den Airport zurückzuerobern. Die Russen gaben an, sämtliche Ziele erreicht zu haben.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine dauert nach Angaben aus Moskau unterdessen weiter an. Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete den Schritt als "notwendige Maßnahme".

G7-Staaten beschließen "verheerendes" Sanktionspaket

Kiew/Moskau/Washington - Die G7-Staaten haben nach Angaben von US-Präsident Joe Biden ein "verheerendes Paket an Sanktionen" und anderen wirtschaftlichen Maßnahmen gegen Russland beschlossen. Darauf habe man sich in der Schaltung der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industriestaaten geeinigt. Die USA, Deutschland und fünf weitere führende demokratische Wirtschaftsmächte (G7) hatten Moskau zuvor eindringlich aufgefordert, das Blutvergießen in der Ukraine zu stoppen.

EU will größtmögliches Paket an Sanktionen gegen Russland

Brüssel - Die Europäische Union strebt nach Angaben aus EU-Kreisen ein größtmögliches Paket an Sanktionen gegen Russland an. Die Schnürung eines umfangreichen Sanktionspakets bereits am Freitag habe Priorität, sagte ein EU-Diplomat, wie verschiedene Medien berichten. Ziele seien Industrie, Exportkontrollen, Finanzen und die Energiebranche. Getroffen werden sollten die Führung in Moskau und Oligarchen aus der Umgebung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auch gegen Belarus sind Sanktionen geplant.

NATO wird laut Scholz alle ihre Mitglieder verteidigen

Berlin - Deutschlands Kanzler Olaf Scholz hat die Entschlossenheit der NATO betont, das östliche Bündnisgebiet bei einem Angriff Russlands zu verteidigen. "Putin sollte die Entschlossenheit der NATO nicht unterschätzen, alle ihre Mitglieder zu verteidigen", sagte Scholz am Donnerstag in einer Fernsehansprache. Von den NATO-Staaten grenzen die drei baltischen Staaten, Polen und Norwegen an Russland. Die NATO ist bereits dabei, ihre Streitkräfte im östlichen Bündnisgebiet zu verstärken.

Schallenberg bei OSZE: Schlimmste Erwartungen eingetreten

Wien - Für Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sind im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine "die schlimmsten Erwartungen eingetreten". Moskau habe "die elementarsten Regeln der internationalen Ordnung und des Völkerrechts gebrochen", erklärte Schallenberg am Donnerstag in einer Rede bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien. Auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) verurteilte die militärischen Angriffe auf das Schärfste.

ÖVP-Klubobmann Wöginger einstimmig "ausgeliefert"

Wien - Alle Abgeordneten aller Fraktionen haben am Donnerstag im Nationalrat der Aufhebung der Immunität von ÖVP-Klubobmann August Wöginger für von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beantragte Ermittlungen zugestimmt. Der einstimmige Beschluss fiel am Ende der Plenarsitzung - ohne Debatte darüber. Wöginger selbst hat sich im Vorfeld für seine "Auslieferung" ausgesprochen.

EMA gab grünes Licht für Booster mit Pfizer ab zwölf Jahren

Amsterdam - Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat für die Booster-Impfung von Kindern ab zwölf Jahren mit dem Corona-Impfstoff der Hersteller Pfizer und Biontech grünes Licht gegeben. Das teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. In Österreich war dies off-label bereits möglich. Die EMA-Experten stimmen nun auch der Grund-Impfung von Kindern von sechs bis elf Jahren mit dem Vakzin des Herstellers Moderna zu. Die endgültige Zustimmung trifft die EU-Kommission, das gilt als Formsache.

Coronawelle bei Salzburg: LASK-Spiel und Cup-Partie verlegt

Salzburg - Nach einem Corona-Cluster bei Bundesliga-Spitzenreiter Red Bull Salzburg sind das anstehende Ligaspiel des Tabellenführers gegen den LASK und das Halbfinale des Titelverteidigers im ÖFB-Cup verschoben worden. Wie Salzburg am Donnerstag bekannt gab, wurden 17 Fußballer bei den jüngsten Covid-19-Tests positiv getestet. Insgesamt seien mittlerweile 32 Personen im Club am Coronavirus erkrankt.

mhi