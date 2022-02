Selenskyj: Russland greift auch zivile Ziele an

Kiew - Russland hat am Freitag frühmorgens die Raketenangriffe auf die Ukraine wieder aufgenommen. Beschossen würden sowohl zivile als auch militärische Ziele, teilt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer im Fernsehen übertragenen Rede mit. Auch von Fliegalarm in Kiew berichtete das Fernsehen in der Früh. Außenminister Dmytro Kuleba sprach von "schrecklichen russischen Raketenangriffen" auf die Hauptstadt.

USA: Russland will ukrainische Regierung stürzen

Kiew/Moskau/Washington - Russlands Präsident Wladimir Putin will nach Ansicht von US-Außenminister Antony Blinken die ukrainische Regierung stürzen. Er sei "überzeugt", dass Putin dies versuchen werde, sagte Blinken am Donnerstag (Ortszeit) im Gespräch mit dem TV-Sender ABC im Hinblick auf die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj. US-Präsident Joe Biden plant indes kein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Diese Aggression kann nicht unbeantwortet bleiben", sagte er.

Agrar-Export aus "Kornkammer" Ukraine könnte ausfallen

Wien/Kiew/Moskau - Die EU hat mit der Ukraine nach einem dortigen Machtwechsel 2014 ein Freihandelsabkommen geschlossen. Die Ukraine exportiert vornehmlich Agrargüter in die EU, gilt traditionell als Kornkammer. Der Handel könnte sich nun nach dem Angriff Russlands wieder ändern. Die Versorgung aus der Ukraine und die Ukraine als Absatzmarkt könnten ausfallen. Vor einer Versorgungskrise braucht man sich laut Wifo-Agrarexperten Franz Sinabell im APA-Gespräch in Europa aber nicht zu fürchten.

Ukraine: Mehr als zwei Drittel der Österreicher beunruhigt

Wien/Kiew/Moskau - Mehr als zwei Drittel der Österreicher sind wegen des Ukraine-Konflikts persönlich beunruhigt. In einer - großteils noch vor dem russischen Einmarsch durchgeführten - Umfrage des Instituts Public Opinion Strategies von Peter Hajek gaben 26 Prozent an, "sehr" und weitere 42 Prozent "eher" beunruhigt zu sein. 18 Prozent sind "weniger" und 10 Prozent "gar nicht" beunruhigt. Auffallend ist, dass FPÖ-Wähler deutlich weniger in Sorge sind als andere.

120 österreichische Soldaten werden nach Sarajevo verlegt

Sarajevo/Wien/Kiew - Aufgrund der sich verschärfenden Lage in Osteuropa wegen des russischen Einmarsches in der Ukraine werden 120 österreichische Soldaten, davon eine Soldatin, zur Verstärkung der EU-Friedenstruppe EUFOR nach Sarajevo verlegt. Das teilte das Bundesheer der APA mit. Es wird nämlich befürchtet, dass die derzeitigen Lage in der Ukraine Auswirkungen auf den Westbalkan und damit verbunden die Aufrechterhaltung der Stabilität und Sicherheit im Land haben könnte.

Erdbeben der Stärke 6,2 in Sumatra - Zwei Tote

Medan (Sumatra) - Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,2 hat die indonesische Insel Sumatra erschüttert. Mindestens zwei Menschen seien ums Leben gekommen, 20 weitere seien verletzt worden, teilte der Katastrophenschutz am Freitag mit. Viele Gebäude in der Provinz West-Sumatra wurden beschädigt. Zudem lösten die Erdstöße einen Erdrutsch im Bezirk West Pasaman aus. Mehrere Häuser seien von der Schlammlawine begraben worden.

Zwei Frauen und ein Mann nach Unfall im Weinviertel tot

Retzbach - Bei dem schweren Verkehrsunfall im Weinviertler Bezirk Hollabrunn nahe der Staatsgrenze sind am Donnerstagnachmittag zwei Frauen und ein Mann ums Leben gekommen. Die tschechischen Staatsbürger waren nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich 26 und 39 bzw. 58 Jahre alt. Ein von einer 32-jährigen Landsfrau gelenkter Pkw war an einer Kreuzung mit einem Sattelzug kollidiert, an dessen Steuer ein 19-Jähriger saß. Der Chauffeur ist ebenfalls Tscheche.

