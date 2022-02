Beinschab bestätigte teils Vorwürfe in Inseraten-Causa

Wien - Die in der Inseraten-Korruptionsaffäre rund um die ÖVP und Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz vorübergehend festgenommene Meinungsforscherin Sabine Beinschab hat in ihren Einvernahmen einige der Vorwürfe bestätigt. So räumte sie ein, dass das Finanzministerium (BMF) für "politische Fragen" bezahlt habe, Ex-Ministerin Sophie Karmasin (ÖVP) habe bei den an sie vermittelten Aufträgen für das BMF "mitgeschnitten". Auch hofft Beinschab offenbar auf den Kronzeugin-Status.

Russische Truppen haben Kiew erreicht

Kiew - Die ukrainische Armee kämpft nach eigenen Angaben mittlerweile gegen vordringende russische Truppen in der Hauptstadt Kiew. Im nördlichen Bezirk Oblonsky kam es am Freitag zu Gefechten. Auch Explosionen waren dort, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Medienberichten waren zudem später Schüsse in der Nähe des Regierungsviertels im Zentrum zu hören. Das meldet die russische Agentur RIA Nowosti unter Berufung auf die amerikanische AP.

Gedenkminute für Frieden in allen Kirchen um 15 Uhr

Wien/Kiew/Moskau - Die Spitzen der Kirchen und Religionsgemeinschaften in Österreich rufen heute, Freitag, um 15 Uhr zu einer überkonfessionellen Gedenkminute für den Frieden auf. Begleitend zum stillen Gebet für die Menschen in der Ukraine werden im ganzen Land die Kirchenglocken läuten, im Wiener Stephansdom erklingt dazu die Pummerin. Auch der ORF wird für die überkonfessionelle Gedenkminute sein Programm unterbrechen.

USA: Russland will ukrainische Regierung stürzen

Kiew/Moskau/Washington - Russlands Präsident Wladimir Putin will nach Ansicht von US-Außenminister Antony Blinken die ukrainische Regierung stürzen. Er sei "überzeugt", dass Putin dies versuchen werde, sagte Blinken am Donnerstag (Ortszeit) im Gespräch mit dem TV-Sender ABC im Hinblick auf die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj. US-Präsident Joe Biden plant indes kein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Diese Aggression kann nicht unbeantwortet bleiben", sagte er.

Agrar-Export aus "Kornkammer" Ukraine könnte ausfallen

Wien/Kiew/Moskau - Die EU hat mit der Ukraine nach einem dortigen Machtwechsel 2014 ein Freihandelsabkommen geschlossen. Die Ukraine exportiert vornehmlich Agrargüter in die EU, gilt traditionell als Kornkammer. Der Handel könnte sich nun nach dem Angriff Russlands wieder ändern. Die Versorgung aus der Ukraine und die Ukraine als Absatzmarkt könnten ausfallen. Vor einer Versorgungskrise braucht man sich laut Wifo-Agrarexperten Franz Sinabell im APA-Gespräch in Europa aber nicht zu fürchten.

Erdbeben der Stärke 6,2 in Sumatra - Zwei Tote

Medan (Sumatra) - Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,2 hat die indonesische Insel Sumatra erschüttert. Mindestens zwei Menschen seien ums Leben gekommen, 20 weitere seien verletzt worden, teilte der Katastrophenschutz am Freitag mit. Viele Gebäude in der Provinz West-Sumatra wurden beschädigt. Zudem lösten die Erdstöße einen Erdrutsch im Bezirk West Pasaman aus. Mehrere Häuser seien von der Schlammlawine begraben worden.

Zwei Frauen und ein Mann nach Unfall im Weinviertel tot

Retzbach - Bei dem schweren Verkehrsunfall im Weinviertler Bezirk Hollabrunn nahe der Staatsgrenze sind am Donnerstagnachmittag zwei Frauen und ein Mann ums Leben gekommen. Die tschechischen Staatsbürger waren nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich 26 und 39 bzw. 58 Jahre alt. Ein von einer 32-jährigen Landsfrau gelenkter Pkw war an einer Kreuzung mit einem Sattelzug kollidiert, an dessen Steuer ein 19-Jähriger saß. Der Chauffeur ist ebenfalls Tscheche.

