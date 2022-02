Russische Truppen haben Kiew erreicht

Kiew - Die ukrainische Armee kämpft nach eigenen Angaben mittlerweile gegen vordringende russische Truppen in der Hauptstadt Kiew. Im nördlichen Bezirk Oblonsky kam es am Freitag zu Gefechten. Auch Explosionen waren dort, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Medienberichten zufolge waren zudem später Schüsse in der Nähe des Regierungsviertels im Zentrum zu hören. Das meldet die russische Agentur RIA Nowosti unter Berufung auf die amerikanische AP.

ÖVP in OÖ stellt Borealis-Deal mit Russen infrage

Linz/Zug/Moskau - Nach der Invasion Russlands in der Ukraine plädiert Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) dafür, den geplanten Verkauf der Linzer Düngemittelsparte der OMV-Chemietochter Borealis an den russisch-schweizerischen Konzern EuroChem auf den Prüfstand zu stellen. "Angesichts dieser schrecklichen Ereignisse steht alles wieder auf dem Prüfstand. Daher ist auch dieser Zusammenschluss zu hinterfragen", sagte Achleitner zu den "Oberösterreichischen Nachrichten".

USA: Russland will ukrainische Regierung stürzen

Kiew/Moskau/Washington - Russlands Präsident Wladimir Putin will nach Ansicht von US-Außenminister Antony Blinken die ukrainische Regierung stürzen. Er sei "überzeugt", dass Putin dies versuchen werde, sagte Blinken am Donnerstag (Ortszeit) im Gespräch mit dem TV-Sender ABC im Hinblick auf die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj. US-Präsident Joe Biden plant indes kein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Diese Aggression kann nicht unbeantwortet bleiben", sagte er.

Gedenkminute für Frieden in allen Kirchen um 15 Uhr

Wien/Kiew/Moskau - Die Spitzen der Kirchen und Religionsgemeinschaften in Österreich rufen heute, Freitag, um 15 Uhr zu einer überkonfessionellen Gedenkminute für den Frieden auf. Begleitend zum stillen Gebet für die Menschen in der Ukraine werden im ganzen Land die Kirchenglocken läuten, im Wiener Stephansdom erklingt dazu die Pummerin. Auch der ORF wird für die überkonfessionelle Gedenkminute sein Programm unterbrechen.

31.324 neue Fälle am zweiten Corona-Jahrestag in Österreich

Wien - Am Freitag, dem zweiten Jahrestag der ersten nachgewiesenen SARS-CoV-2-Fälle in Österreich, sind bundesweit 31.324 Neuinfektionen gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher mehr als 2,6 Millionen bestätigte Ansteckungen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 25 weitere Covid-Tote registriert, meldeten Innen- und Gesundheitsministerium. Damit hat die Corona-Pandemie seit ihrem Ausbruch 14.725 Menschenleben in Österreich gefordert. Indes stieg die Zahl der Spitalspatienten weiter an.

Unbeabsichtigte Überzahlung von 500 Mio. Euro bei Kurzarbeit

Wien - Der Rechnungshof (RH) hat bei der Überprüfung der Corona-Kurzarbeit für den Zeitraum März 2020 bis Ende März 2021 gravierende Mängel festgestellt. In der Antragsphase 1 bis Ende Mai 2020 sei es "zu einer systematischen, nicht intendierten und nicht unmittelbar erkannten Überzahlung in der Größenordnung von 500 Millionen Euro" gekommen, heißt es im am Freitag veröffentlichten Rechnungshofbericht.

Beinschab bestätigte teils Vorwürfe in Inseraten-Causa

Wien - Die in der Inseraten-Korruptionsaffäre rund um die ÖVP und Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz vorübergehend festgenommene Meinungsforscherin Sabine Beinschab hat in ihren Einvernahmen einige der Vorwürfe bestätigt. So räumte sie ein, dass das Finanzministerium (BMF) für "politische Fragen" bezahlt habe, Ex-Ministerin Sophie Karmasin (ÖVP) habe bei den an sie vermittelten Aufträgen für das BMF "mitgeschnitten". Auch hofft Beinschab offenbar auf den Kronzeugin-Status.

Erdbeben der Stärke 6,2 in Sumatra - Zwei Tote

Medan (Sumatra) - Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,2 hat die indonesische Insel Sumatra erschüttert. Mindestens zwei Menschen seien ums Leben gekommen, 20 weitere seien verletzt worden, teilte der Katastrophenschutz am Freitag mit. Viele Gebäude in der Provinz West-Sumatra wurden beschädigt. Zudem lösten die Erdstöße einen Erdrutsch im Bezirk West Pasaman aus. Mehrere Häuser seien von der Schlammlawine begraben worden.

