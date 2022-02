Russische Angriffe töteten bisher 198 Zivilisten in Ukraine

Kiew/Moskau - Bei den Angriffen der russischen Armee sind laut den ukrainischen Behörden bisher 198 Zivilisten getötet worden. Unter den Todesopfern seien drei Kinder, erklärte Gesundheitsminister Viktor Ljaschko am Samstag auf Facebook. Zudem seien 1.115 Menschen verletzt worden, darunter 33 Kinder. Diese Angaben lassen sich von unabhängiger Seite kaum überprüfen. Russland will laut Ex-Präsident Dmitri Medwedew trotz westlicher Sanktionen den Einmarsch in die Ukraine nicht abbrechen.

Nehammer: Österreich steht Ukrainern zur Seite

Kiew/Moskau/Wien - Österreich steht der ukrainischen Bevölkerung zur Seite. Das betonte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einer Mitteilung des Bundeskanzleramts am Samstag. Zudem werden die russischen Angriffe "auf die territoriale Souveränität der Ukraine" verurteilt, so Nehammer. Gleichzeitig betonte der Kanzler einmal mehr die österreichische Neutralität. "Österreich ist und bleibt ein militärisch neutrales Land." Unterdessen spitzt sich die Situation in der Ukraine laut Rotem Kreuz weiter zu.

Putin und Selenskyj signalisieren Gesprächsbereitschaft

Kiew/Moskau/Peking - Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben beide Seiten Bereitschaft zu bilateralen Gesprächen bekundet. Sowohl der russische Präsident Wladimir Putin als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ließen am Freitag von ihren Sprechern erklären, sie seien zu einem Austausch bereit. Unklar blieb jedoch, ob es zu einem persönlichen Treffen kommt. Am Abend hieß es aus Kiew, man sei mit Moskau wegen möglicher Gespräche in Kontakt.

Toter bei spektakulärem Unfall bei der Floridsdorfer Brücke

Wien - Bei der Floridsdorfer Brücke im gleichnamigen Wiener Gemeindebezirk hat es Samstagfrüh kurz hintereinander gleich zwei spektakuläre Unfälle gegeben. Laut Asfinag hatte zunächst ein Kfz das Brückengeländer durchbrochen und war auf die darunter führende Donauuferautobahn (A22) gestürzt, dabei war ein Todesopfer zu beklagen. Danach krachte ein Pkw auf der A22 in einen Polizeiwagen, der die Unfallstelle absicherte, und danach in einen Tankwagen.

S&P erhöht Ausblick für Österreich-Rating auf positiv

Wien/London/Frankfurt - Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die "AA+"-Einstufung Österreichs bestätigt und den Ausblick, erstmals seit Jänner 2013, verbessert und auf "positiv" angehoben. Grund für die Verbesserung ist laut S&P-Angaben von Freitag, dass die günstigeren wirtschaftlichen Aussichten und das Auslaufen der Pandemie-Hilfsmaßnahmen unter anderem die Budgetkonsolidierung beschleunigen werden.

Papst twittert auf Russisch gegen Ukraine-Krieg

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat sich mit einem russischen Tweet zum Krieg in der Ukraine zu Wort gemeldet. "Jeder Krieg hinterlässt die Welt schlechter, als er sie vorgefunden hat", schrieb das Oberhaupt der katholischen Kirche am Freitag im Onlinedienst Twitter. "Krieg ist ein Versagen der Politik und der Menschheit, eine beschämende Kapitulation, eine Niederlage gegenüber den Mächten des Bösen."

red