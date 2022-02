Russland wird aus Bankensystem SWIFT ausgeschlossen

Berlin/Brüssel - Russland wird wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Das teilte die deutsche Regierung am Samstagabend mit. Die USA, Frankreich, Kanada, Italien, Großbritannien, Deutschland und die EU-Kommission hätten zudem Maßnahmen gegen die russische Zentralbank vereinbart. Der russische Präsident Wladimir Putin werde daran gehindert, seine Kriegskassen zu nutzen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Schwere Kämpfe in der Ukraine - Gaspipeline explodiert

Kiew/Moskau - Die ukrainischen Streitkräfte sind nach Medienberichten weiterhin vielerorts schweren Angriffen der russischen Armee "aus allen Richtungen" ausgesetzt. Dem Gegner werde jedoch "entschlossener Widerstand" entgegengesetzt, hieß es in einer in der Nacht auf Sonntag verbreiteten Mitteilung der ukrainischen Armee. Aus der Hauptstadt Kiew wurde von mehreren starken Explosionen berichtet. Im ostukrainischen Charkiw soll die russische Armee eine Gaspipeline in die Luft gejagt haben.

EU vor Luftraumsperre für Russland - AUA sagt Flüge ab

Berlin/Moskau/Kiew - Wegen des Ukraine-Krieges zeichnet sich eine gesamteuropäische Luftraumsperre für russische Flugzeuge ab. Nachdem mehrere EU-Staaten entsprechende Sperren verhängt haben, leitete am Samstagabend auch Deutschland eine solche in die Wege. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die anderen EU-Länder ihren Luftraum schließen werden", sagte ein EU-Diplomat in Brüssel. Die AUA gab indes bekannt, den russischen Luftraum für zunächst sieben Tage nicht nutzen zu wollen.

Deutschland kommt der Ukraine mit Waffenlieferungen zu Hilfe

Berlin - In einer historischen Kehrtwende hat die deutsche Regierung Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. "Der russische Überfall auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende. Er bedroht unsere gesamte Nachkriegsordnung", erklärte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Samstagabend die Abkehr von der jahrzehntelangen Linie, keine Waffen in Konfliktgebiete zu liefern. Konkret wird die ukrainische Armee hunderte deutsche Panzer- und Luftabwehrraketen bekommen.

EU-Minister beraten über Verteilung ukrainischer Flüchtlinge

Brüssel - Die europäischen Innenminister beraten am Sonntag in Brüssel über Hilfen für die ukrainischen Flüchtlinge. Dabei geht es sowohl um die Versorgung der Menschen, die über die Grenze nach Polen und Ungarn kommen, als auch um eine mögliche Verteilung auf mehrere europäische Länder. Österreich ist in Brüssel durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vertreten. So wie andere bisherige Flüchtlingshardliner hat auch Österreich signalisiert, ukrainische Flüchtlinge aufnehmen zu wollen.

Nordkorea setzt seine Raketentests fort

Tokio - Inmitten des eskalierenden Ukraine-Konflikts hat Nordkorea nach Erkenntnissen Japans erneut eine Rakete getestet. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Sonntag unter Berufung auf die Regierung in Tokio berichtete, handelte es sich möglicherweise um eine ballistische Rakete. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs wurde das Projektil ins Japanische Meer (koreanisch: Ostmeer) gefeuert, berichtete Kyodo weiter.

