Russische Truppen in Millionenstadt Charkiw eingedrungen

Kiew/Moskau - Vier Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs hat es am Sonntag einen ersten großen Rückschlag für die ukrainische Armee gegeben. Russischen Soldaten ist es nämlich in der Früh gelungen, ins Zentrum der Millionenstadt Charkiw im Nordosten des Landes einzudringen. Die russischen Streitkräfte meldeten einem Medienbericht zufolge zudem die "vollständige Blockade" der südukrainischen Städte Cherson und Berdjansk.

Wieder Geplänkel Moskau-Kiew über Friedensverhandlungen

Wien/Kiew/Moskau - Eine russische Delegation ist nach Kreml-Angaben für Verhandlungen mit der Ukraine nach Belarus gereist. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich aufgeschlossen für Verhandlungen. Allerdings lehnte er Gespräche in Belarus ab. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) aufgefordert, Österreich als Ort für Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine anzubieten.

Russland wird aus Bankensystem SWIFT ausgeschlossen

Berlin/Brüssel - Russland wird wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Das teilte die deutsche Regierung am Samstagabend mit. Die USA, Frankreich, Kanada, Italien, Großbritannien, Deutschland und die EU-Kommission hätten zudem Maßnahmen gegen die russische Zentralbank vereinbart. Der russische Präsident Wladimir Putin werde daran gehindert, seine Kriegskassen zu nutzen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

EU vor Luftraumsperre für Russland - AUA sagt Flüge ab

Berlin/Moskau/Kiew - Wegen des Ukraine-Krieges zeichnet sich eine gesamteuropäische Luftraumsperre für russische Flugzeuge ab. Nachdem mehrere EU-Staaten entsprechende Sperren verhängt haben, leitete am Samstagabend auch Deutschland eine solche in die Wege. "Österreich unterstützt die EU-weite Sperre des Luftraums für russische Flugzeuge", betonte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die AUA gab indes bekannt, den russischen Luftraum für zunächst sieben Tage nicht nutzen zu wollen.

Zwei Tote in Wiener Wohnung gefunden

Wien - In der Nacht auf Sonntag sind von einem Nachbarn in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf zwei Leichen entdeckt worden. Die 58-jährige Mieterin wies Schnittspuren in der Armbeuge auf, ein 60-Jähriger entsprechende Verletzungen im Halsbereich. Der Mann war nicht an der Adresse wohnhaft. Die Hintergründe der Bluttat waren zunächst völlig unklar, betonte Polizeisprecherin Barbara Gass.

Gazprom liefert weiter russisches Gas nach Europa

Moskau - Trotz des Angriffs russischer Truppen auf die Ukraine liefert Russland nach eigenen Angaben weiter Erdgas nach Europa. Der Gasfluss durch die Pipeline im Nachbarland Ukraine sei im "Normalmodus", sagte der Sprecher des Staatskonzerns Gazprom, Sergej Kuprijanow, am Sonntag laut Nachrichtenagentur Interfax.

23.274 Neuinfektionen am Sonntag gemeldet

Wien - Die am Sonntag gemeldeten 23.274 Neuinfektionen liegen zwar unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (26.633), sind aber deutlich mehr als die 22.075 des vergangenen Sonntags. Und während die Zahl der Spitalspatienten leicht auf 2.368 Personen (minus 44) zurückging, wurden mit 197 Menschen um sieben mehr als am Vortag auf Intensivstationen betreut.

Großteil der Tiroler Wahllokale hat geöffnet

Innsbruck - Der Großteil der insgesamt 625 Wahllokale in 273 Gemeinden hat Sonntagfrüh um 7.00 Uhr seine Pforten für die Tiroler Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen geöffnet. Geschlossen werden die meisten - auch in den bevölkerungsreicheren Gemeinden und Bezirkshauptstädten - dann um 15.00 Uhr. "Frühstarterin" war die Gemeinde Flirsch am Arlberg. Dort konnten die Bürgerinnen und Bürger bereits ab 5.30 Uhr wählen.

