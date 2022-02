Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau am Montag in der Früh

Moskau/Kiew - Die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Friedenslösung sollen am Montag in der Früh beginnen. Das melden die russische Staatsagentur Tass und die "Ukrainska Pravda". Grund für die Verzögerung des Treffens, das eigentlich schon am Sonntag beginnen sollte, sei die "Logistik der ukrainischen Delegation", schreibt das russische Staatsorgan. Die russische Delegation habe Minsk bereits verlassen und sei zum Tagungsort gereist.

EU setzt Sanktionen gegen russische Zentralbank in Kraft

Brüssel/Kiew/Moskau - Die Europäische Union hat in der Nacht auf Montag ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt. Sie umfassen nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren, um zu verhindern, dass damit der Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine finanziert wird.

Ukrainischer Ex-Botschafter für Gas- und Ölembargo

Kiew/Moskau - Die Europäische Union soll nach Ansicht des früheren ukrainischen Botschafters Olexander Scherba kein Erdöl und Erdgas mehr in Russland kaufen. "Ja, man sollte ein Gas und Öl-Embargo verhängen", sagte Scherba am Montag gegenüber der APA. Der in Kiew ausharrende langjährige Spitzendiplomat hatte sich in den vergangenen Tagen massiv für den Ausschluss Russlands vom Bankenkommunikationssystem SWIFT stark gemacht, der nun auch russische Energielieferungen infrage stellen könnte.

Massiver russischer Ansturm auf Kiew erwartet

Kiew/Moskau - Im Ukraine-Krieg mehren sich die Anzeichen für einen massiven Ansturm der russischen Armee auf die Hauptstadt Kiew. Wie der US-Nachrichtensender CNN in der Nacht auf Montag berichtete, ist ein "riesiger russischer Militärkonvoi" dorthin unterwegs. Im Norden Kiews versuche die Armee eine Pontonbrücke über den Fluss Irpin zu bauen, schrieb der ukrainische Generalstab. Ein Versuch zur Eroberung der gleichnamigen Stadt sei erfolglos geblieben.

Regen verschärft schwere Überschwemmungen in Australien

Brisbane - Sintflutartiger Regen hat die schweren Überschwemmungen im Osten Australiens weiter verschärft. Viele Menschen vor allem rund um die Stadt Lismore im Bundesstaat New South Wales seien vor den schnell steigenden Wassermassen auf die Dächer ihrer Häuser geflohen und warteten dort auf Hilfe, sagte Premierminister Scott Morrison am Montag. Er sprach von einer "Krisensituation" und wollte noch im Laufe des Tages mit den Notfallbehörden des Landes über das weitere Vorgehen beraten.

Keine Maskenpflicht mehr in der Klasse

Wien - Mit der am Montag beginnenden neuen Schulwoche werden die Maskenregeln weiter gelockert: Nachdem zuletzt bereits die Maskenpflicht am Sitzplatz aufgehoben wurde, fällt diese nun auch im Klassen- bzw. Gruppenraum. Außerdem dürfen nun wieder externe Personen (Trainer von Sportvereinen, Lese-Omas etc.) in die Schulen kommen. Gleichzeitig gilt wieder Präsenzpflicht, Eltern können ihre Kinder also nicht mehr ohne ärztliches Attest vom Unterricht entschuldigen.

Klima-Bericht zeigt Folgen und Risiken der Klimakrise

Genf - Der Weltklimarat IPCC präsentiert am Montag in Genf den zweiten Teil seines sechsten Sachstandsberichts. Er zeigt neben bereits wirksamen Folgen die weiteren Risiken der Klimaerhitzung auf - aber auch Möglichkeiten, durch Anpassungsmaßnahmen mit dieser Entwicklung umzugehen. Ebenso will der IPCC stärker darauf fokussieren, wie Klima- und Naturschutz zusammenhängen. Für all das haben sich 270 Wissenschafter aus aller Welt mit tausenden Studien auseinandergesetzt.

Straka nach Sieg in Florida erster Austro-PGA-Turniersieger

Palm Beach Gardens (Florida) - Historischer Tag für Österreichs Golfsport: Der Austro-Amerikaner Sepp Straka gewann das Honda Classic in Palm Beach Gardens und holte damit nicht nur seinen ersten Sieg auf der prestigeträchtigen PGA-Tour, sondern sorgte auch für den Premierenerfolg eines Österreichers. Vom üppigen Preisgeld beim Event im US-Staat Florida wird der 28-Jährige etwa 1,44 Millionen Dollar (1,28 Mio. Euro) einstreifen. Der Steirer Matthias Schwab beendete das Turnier am Sonntag als Siebenter.

