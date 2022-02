Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau am Montag

Moskau/Kiew - Die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Friedenslösung sollen am Montagvormittag beginnen. Der genaue Beginn der Verhandlungen ist nach russischen Angaben weiter offen. "Wir warten", sagte der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski am Montag der Nachrichtenagentur Interfax. Die Staatsagentur Tass zitierte ihn am Vormittag mit den Worten, die Delegation aus dem Nachbarland werde in eineinhalb bis zwei Stunden erwartet.

Massiver russischer Ansturm auf Kiew erwartet

Kiew/Moskau - Im Ukraine-Krieg mehren sich die Anzeichen für einen massiven Ansturm der russischen Armee auf die Hauptstadt Kiew. Wie der US-Nachrichtensender CNN in der Nacht auf Montag berichtete, ist ein "riesiger russischer Militärkonvoi" dorthin unterwegs. Im Norden Kiews versuche die Armee eine Pontonbrücke über den Fluss Irpin zu bauen, schrieb der ukrainische Generalstab. Ein Versuch zur Eroberung der gleichnamigen Stadt sei erfolglos geblieben.

Von der Leyen spricht sich für EU-Beitritt der Ukraine aus

Brüssel/Kiew/Moskau - EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich für einen EU-Beitritt der Ukraine ausgesprochen. "Im Laufe der Zeit gehören sie tatsächlich zu uns. Sie sind einer von uns und wir wollen sie drin haben", sagte sie am Sonntag in einem Euronews-Interview. Zudem betonte sie, dass es bereits mehrere Bereiche der Zusammenarbeit gebe. Der EU-Beitritt war auch Thema eines Telefonats von der Leyens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Sonntag.

EU setzt Sanktionen gegen russische Zentralbank in Kraft

Brüssel/Kiew/Moskau - Die Europäische Union hat in der Nacht auf Montag ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt. Sie umfassen nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren, um zu verhindern, dass damit der Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine finanziert wird. Russland verbot Ausländern Wertpapierverkäufe.

FMA verhängt Moratorium für Europa-Tochter der Sberbank

Wien/Kiew/Moskau - Vor dem Hintergrund der massiven Finanzsanktionen gegen Russland hat die Finanzmarktaufsicht (FMA) ein umfassendes Moratorium für die Europatochter der staatlichen russischen Sberbank verhängt. Wie die FMA in der Nacht auf Montag mitteilte, darf die in Wien ansässige Bank "keinerlei Auszahlungen, Überweisungen oder andere Transaktionen durchführen". Das Moratorium sei bis 1. März, 23:59 Uhr, befristet. Begründet wurde die Maßnahme mit dem drohenden Ausfall der Bank.

Regen verschärft schwere Überschwemmungen in Australien

Brisbane - Sintflutartiger Regen hat die schweren Überschwemmungen im Osten Australiens weiter verschärft. Viele Menschen vor allem rund um die Stadt Lismore im Bundesstaat New South Wales seien vor den schnell steigenden Wassermassen auf die Dächer ihrer Häuser geflohen und warteten dort auf Hilfe, sagte Premierminister Scott Morrison am Montag. Er sprach von einer "Krisensituation" und wollte noch im Laufe des Tages mit den Notfallbehörden des Landes über das weitere Vorgehen beraten.

Keine Maskenpflicht mehr in der Klasse

Wien - Mit der am Montag beginnenden neuen Schulwoche werden die Maskenregeln weiter gelockert: Nachdem zuletzt bereits die Maskenpflicht am Sitzplatz aufgehoben wurde, fällt diese nun auch im Klassen- bzw. Gruppenraum. Außerdem dürfen nun wieder externe Personen (Trainer von Sportvereinen, Lese-Omas etc.) in die Schulen kommen. Gleichzeitig gilt wieder Präsenzpflicht, Eltern können ihre Kinder also nicht mehr ohne ärztliches Attest vom Unterricht entschuldigen.

Klima-Bericht zeigt Folgen und Risiken der Klimakrise

Genf - Der Weltklimarat IPCC präsentiert am Montag in Genf den zweiten Teil seines sechsten Sachstandsberichts. Er zeigt neben bereits wirksamen Folgen die weiteren Risiken der Klimaerhitzung auf - aber auch Möglichkeiten, durch Anpassungsmaßnahmen mit dieser Entwicklung umzugehen. Ebenso will der IPCC stärker darauf fokussieren, wie Klima- und Naturschutz zusammenhängen. Für all das haben sich 270 Wissenschafter aus aller Welt mit tausenden Studien auseinandergesetzt.

