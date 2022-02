Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau kurz vor Beginn

Moskau/Kiew - Die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sollen nach russischen Angaben um 10.00 Uhr (MEZ) beginnen. Das sagte der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski am Montag der Staatsagentur Tass. "Wir sind sofort nach ihrer Ankunft bereit für Verhandlungen." Die russische Delegation sei bereit, mit der ukrainischen Seite so lange zu verhandeln, bis eine Einigung erzielt werde. Als Ort des Treffens wurde die ukrainisch-belarussische Grenze vereinbart.

Wifo-Chef: Die Finanzsanktionen treffen Moskau

Wien/Kiew/Moskau - Die gegen die russische Zentralbank und Finanztransfers über das SWIFT-Zahlungsverkehrssystem gerichteten westlichen Sanktionen wegen der Invasion in der Ukraine werden Russland schaden, ist Wifo-Chef Gabriel Felbermayr überzeugt. Für Russland seien seine Währungsreserven nun deutlich weniger nützlich, es drohe ein Run auf Russlands Banken mit einer ausgemachten Finanzkrise, sagte Felbermayr am Montag im Ö1-Morgenjournal. Über die RBI sollte ein Schutzschirm gespannt werden.

Massiver russischer Ansturm auf Kiew erwartet

Kiew/Moskau - Im Ukraine-Krieg mehren sich die Anzeichen für einen massiven Ansturm der russischen Armee auf die Hauptstadt Kiew. Wie der US-Nachrichtensender CNN in der Nacht auf Montag berichtete, ist ein "riesiger russischer Militärkonvoi" dorthin unterwegs. Im Norden Kiews versuche die Armee eine Pontonbrücke über den Fluss Irpin zu bauen, schrieb der ukrainische Generalstab. Ein Versuch zur Eroberung der gleichnamigen Stadt sei erfolglos geblieben.

Kein Asylverfahren für ukrainische Flüchtlinge in der EU

Brüssel/Wien/Berlin - Die EU öffnet ihre Tore für ukrainische Flüchtlinge. "Geflüchtete aus der Ukraine müssen kein Asylverfahren durchlaufen. Sie erhalten einen Schutz in der EU für bis zu drei Jahre", erklärte die deutsche Innenministerin Nancy Faeser am Sonntagabend nach einer Sondersitzung mit ihren EU-Amtskolleginnen und Amtskollegen, darunter Gerhard Karner (ÖVP). Dieser sagte in der "ZiB2" am Sonntag, eine entsprechende Richtlinie werde von der EU-Kommission bis Donnerstag vorbereitet.

EU setzt Sanktionen gegen russische Zentralbank in Kraft

Brüssel/Kiew/Moskau - Die Europäische Union hat in der Nacht auf Montag ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt. Sie umfassen nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren, um zu verhindern, dass damit der Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine finanziert wird. Russland verbot Ausländern Wertpapierverkäufe.

Hunderte Festnahmen bei Protesten in Belarus

Minsk - Bei Protesten gegen das Referendum in Belarus sind nach Regierungsangaben rund 800 Menschen festgenommen worden. Zugleich wies das Innenministerium zurück, dass es zu größeren Protesten gekommen sei: "Trotz der unzähligen Aufrufe über destruktive Telegram-Kanäle, die Situation zu destabilisieren, die von Bürgern außerhalb des Landes verbreitet wurden, haben keine Massenproteste stattgefunden", hieß es am Montag.

Zählung brachte leichten Rückgang bei Kaiseradlern

Wien - Herrscher der Lüfte im leichten Sinkflug: Zum fünften Mal in Folge fand im Jänner 2022 die Pannonische Adlerzählung in sieben mitteleuropäischen Ländern statt, um Bestand und Verbreitungen überwinternder Greifvogelarten zu beziffern. Trotz steigender Brutbestände sind die Ergebnisse nach einem Rekordbestand im Vorjahr rückläufig (628 Kaiseradler, 2021: 763), berichtete BirdLife Österreich.

