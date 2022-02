Russisch-ukrainische Verhandlungen haben begonnen

Moskau/Kiew - Vier Tage nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine haben Unterhändler beider Seiten erste Gespräche über eine Waffenruhe aufgenommen. Die Delegationen trafen am Montag an der ukrainisch-belarussischen Grenze zusammen. Die Ukraine erklärte eine Waffenstillstand und den sofortigen Abzug russischer Truppen von ihrem Staatsgebiet als Ziel. Die russische Seite hielt sich zunächst bedeckt über den Zweck der Gespräche.

Vorbereitung zur Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge

Wien/Kiew/Moskau - Österreich bereitet sich auf die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge vor. Die Gemeinden und Städte haben heute einhellig ihre Bereitschaft dazu erklärt. Koordinieren will man die Hilfe gemeinsam mit dem Innenministerium. In den Bundesbetreuungseinrichtungen werden indes Asylsuchende in kleinere Quartiere verlegt, um in den großen Häusern Kapazitäten frei zu bekommen. Wien richtet ein Ankunftszentrum ein.

Schweiz schließt sich EU-Sanktionen gegen Russland an

Brüssel/Kiew/Moskau - Die Schweiz schließt sich den Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegen Russland nach dem Einmarsch des Landes in die Ukraine an. Die Vermögen von gelisteten Personen und Unternehmen seien ab sofort gesperrt, erklärte die Regierung des neutralen Landes am Montag. Auch die Finanzsanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin, Ministerpräsident Michail Mischustin und Außenminister Sergej Lawrow würden mit sofortiger Wirkung vollzogen.

Moskau: Abschreckungswaffen sind alarmbereit

Kiew/Moskau/Berlin - Das russische Verteidigungsministerium hat die Abschreckungswaffen der Atommacht in verstärkte Alarmbereitschaft versetzt. Das sagte Minister Sergej Schoigu am Montag dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, wie aus einer Mitteilung der Behörde hervorgeht. Konkret nannte er die strategischen Raketentruppen, die Nord- und die Pazifik-Flotte und die Fernfliegerkräfte. Putin hatte den Schritt angeordnet als Reaktion auf aggressive Äußerungen der NATO.

Debatte über EU-Beitritt der Ukraine

Brüssel/Kiew/Moskau - Inmitten des russischen Angriffs auf die Ukraine ist eine Debatte über deren EU-Beitritt ausgebrochen. "Im Laufe der Zeit gehören sie tatsächlich zu uns. Sie sind einer von uns und wir wollen sie drin haben", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in einem Interview am Sonntag. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj pochte auf eine rasche EU-Mitgliedschaft. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zeigte sich zurückhaltend.

UNO: Mehr als 500.000 Menschen aus der Ukraine geflohen

Genf/Kiew/Moskau - Im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine sind bereits mehr als 500.000 Menschen in benachbarte Länder geflohen. Das gab der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, am Montag auf Twitter bekannt. Damit ist die Zahl der Flüchtlinge seit Sonntagabend um rund 80.000 angestiegen.

Wifo-Chef: Die Finanzsanktionen treffen Moskau

Wien/Kiew/Moskau - Die gegen die russische Zentralbank und Finanztransfers über das Swift-Zahlungsverkehrssystem gerichteten westlichen Sanktionen wegen der Invasion in der Ukraine werden Russland schaden, ist Wifo-Chef Gabriel Felbermayr überzeugt. Für Russland seien seine Währungsreserven nun deutlich weniger nützlich, es drohe ein Run auf Russlands Banken mit einer ausgemachten Finanzkrise, sagte Felbermayr am Montag im Ö1-Morgenjournal. Über die RBI sollte ein Schutzschirm gespannt werden.

Nach der Wahl ist in 31 Tiroler Gemeinden vor der Stichwahl

Innsbruck - Nach der Tiroler Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am Sonntag ist vor den Bürgermeisterstichwahlen in zwei Wochen. In voraussichtlich 31 Gemeinden wird am 13. März die Bevölkerung erneut zu den Wahlurnen gerufen um zu bestimmen, wer künftig den Ortsparlamenten vorstehen soll. Der Blick wird sich dabei vor allem auf einige Bezirkshauptstädte und größere Gemeinden richten, in denen das Rennen im ersten Anlauf nicht entschieden wurde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red