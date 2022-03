Angriffe auf Millionenstädte Charkiw und Kiew dauern an

Kiew/Moskau - Die russische Armee hat am sechsten Tag ihres Angriffskrieges die massiven Angriffe gegen die beiden größten ukrainischen Städte Charkiw und Kiew fortgesetzt. In Charkiw wurden nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow Umspannwerke gesprengt. Auch seien die oberen Stockwerke zweier Hochhäuser zerstört worden. Die Truppenbewegungen auf die Hauptstadt Kiew gingen weiter, im Nordwesten der Stadt stand ein über 60 Kilometer langer russischer Militärkonvoi.

Selenskyj fordert Flugverbotszone für Ukraine - USA dagegen

Kiew/Moskau/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Ausschluss Russlands aus dem UNO-Sicherheitsrat sowie die Einrichtung einer Flugverbotszone über seinem Land gefordert. In einer Video-Ansprache verwies er auf die jüngsten Angriffe auf die Stadt Charkiw. Die USA winkten jedoch bereits ab. Im Weißen Haus und dem Pentagon verwies man am Montag auf die Festlegung von Präsident Joe Biden, keine Truppen in einen Krieg mit Russland schicken zu wollen.

Russlands Fußball-Teams in allen Bewerben suspendiert

Kiew/Moskau - Der Fußball-Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA haben am Montag Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine von allen Wettbewerben suspendiert. Das bedeutet unter anderem, dass die russische Auswahl nicht am WM-Play-off Ende März teilnehmen kann. Außerdem steht RB Leipzig im Viertelfinale der Europa League, weil Spartak Moskau der Achtelfinal-Gegner gewesen wäre.

Facebook und Tiktok blockieren russische Staatsmedien in EU

Menlo Park/Kiew/Moskau - Nach Schritten der EU zum Verbot der russischen Staatsmedien RT und Sputnik greifen der Facebook-Konzern Meta und die Video-App Tiktok durch. Sie schränken in der Europäischen Union den Zugang zu Inhalten von RT und Sputnik ein. Facebooks Politik-Chef Nick Clegg schrieb in der Nacht auf Dienstag bei Twitter zur Begründung, man habe entsprechende Anfragen von mehreren Regierungen und der EU erhalten. Zu Meta gehören unter anderem Facebook und Instagram.

UNO braucht Geld für Millionen Ukraine-Flüchtlinge

New York/Kiew/Moskau - Die UNO will ihre humanitäre Hilfe in der Ukraine weiter aufstocken, braucht dafür aber deutlich mehr Sicherheitsgarantien und Geld. "Die Vereinten Nationen haben ihre humanitäre Präsenz in der Ukraine ausgebaut. Wir wollen das fortführen", sagte UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Montag per Video dem UNO-Sicherheitsrat in New York. Zuvor hatte UNO-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi gesagt, dass sich die UNO auf bis zu vier Millionen Flüchtlinge einstelle.

Keine bedeutenden Änderungen bei russischen Atomwaffen

Kiew/Moskau/Berlin - Die USA und das Vereinigte Königreich sehen bisher keine wesentlichen Veränderungen bei russischen Atomwaffen, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin die Atomstreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt hat. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte am Montag im Radiosender LBC, die Atomwaffenpositionen seien überprüft worden, "es gibt keine signifikante Änderung". Wallace warf Putin vor, er wolle "seine Muskeln spielen lassen".

Disney und Sony stoppen Filmstarts in Russland

Los Angeles/Moskau/Kiew - Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch Konsequenzen für Kinobesucher in Russland. Die beiden Unterhaltungskonzerne Disney und Sony haben am Montag (Ortszeit) den Stopp ihrer Kinostarts bekanntgegeben. Disney begründete seinen Schritt mit Russlands "grundloser Invasion" in die Ukraine und der "tragischen humanitären Krise". Bei Disney ist der im März erscheinende Pixar-Film "Turning Red" (dt. Titel "Rot") betroffen, bei Sony die Marvel-Comicverfilmung "Morbius".

Zahl der Asylanträge stieg im Vorjahr stark

Wien - Der Ukraine-Krieg lässt eine neue Flüchtlingsbewegung in Richtung Österreich erwarten. Dabei sind die Asylzahlen schon im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, konkret um 161 Prozent. Laut den auf der Innenministeriums-Homepage veröffentlichten (vorläufigen) Zahlen wurden 38.638 Anträge gestellt nach 14.775 im Jahr 2020. Ukrainer machten bisher eine kleine Gruppe an Flüchtlingen nach Österreich aus. 2021 gab es nur 88 Anträge.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red