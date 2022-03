Angriffe auf Millionenstädte Charkiw und Kiew dauern an

Kiew/Moskau - Die russische Armee hat am sechsten Tag ihres Angriffskrieges die massiven Angriffe gegen die beiden größten ukrainischen Städte Charkiw und Kiew fortgesetzt. In Charkiw wurden nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow Umspannwerke gesprengt und die oberen Stockwerke zweier Hochhäuser zerstört. Besorgnis gab es wegen eines über 60 Kilometer langen russischen Militärkonvois vor den Toren Kiews. Allerdings vermeldete die ukrainische Armee den Abschuss mehrerer Flugzeuge.

Große US-Filmstudios stoppen Filmstarts in Russland

Los Angeles/Moskau/Kiew - Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch Konsequenzen für Kinobesucher in Russland. Die großen US-Filmstudios Disney, Sony und Warner haben in der Nacht auf Dienstag ihre geplanten Filmstarts abgesagt und dies mit dem Krieg begründet. Bei Disney ist der im März erscheinende Pixar-Film "Turning Red" (dt. Titel "Rot") betroffen, bei Sony die Marvel-Comicverfilmung "Morbius" und bei Warner der neue "Batman"-Film.

Facebook und Tiktok blockieren russische Staatsmedien in EU

Menlo Park/Kiew/Moskau - Nach Schritten der EU zum Verbot der russischen Staatsmedien RT und Sputnik greifen der Facebook-Konzern Meta und die Video-App Tiktok durch. Sie schränken in der Europäischen Union den Zugang zu Inhalten von RT und Sputnik ein. Facebooks Politik-Chef Nick Clegg schrieb in der Nacht auf Dienstag bei Twitter zur Begründung, man habe entsprechende Anfragen von mehreren Regierungen und der EU erhalten. Zu Meta gehören unter anderem Facebook und Instagram.

Keine bedeutenden Änderungen bei russischen Atomwaffen

Kiew/Moskau/Berlin - Die USA und das Vereinigte Königreich sehen bisher keine wesentlichen Veränderungen bei russischen Atomwaffen, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin die Atomstreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt hat. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte am Montag im Radiosender LBC, die Atomwaffenpositionen seien überprüft worden, "es gibt keine signifikante Änderung". Wallace warf Putin vor, er wolle "seine Muskeln spielen lassen".

UNO braucht Geld für Millionen Ukraine-Flüchtlinge

New York/Kiew/Moskau - Die UNO will ihre humanitäre Hilfe in der Ukraine weiter aufstocken, braucht dafür aber deutlich mehr Sicherheitsgarantien und Geld. "Die Vereinten Nationen haben ihre humanitäre Präsenz in der Ukraine ausgebaut. Wir wollen das fortführen", sagte UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Montag per Video dem UNO-Sicherheitsrat in New York. Zuvor hatte UNO-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi gesagt, dass sich die UNO auf bis zu vier Millionen Flüchtlinge einstelle.

Schüsse in Kirche in Kalifornien - Fünf Tote

Sacramento (Kalifornien) - Ein Mann hat am Montag in einer Kirche in Sacramento in Kalifornien nach Medienberichten mindestens vier Menschen erschossen und anschließend auch sich selbst getötet. Unter den Todesopfern seien auch drei Kinder, alle jünger als 15 Jahre, berichtete unter anderem der Sender CNN. Bei dem Schützen soll es sich um den Vater der Kinder handeln. Die Tat ereignete sich am Montag (Ortszeit).

Biden will in Kongressrede neuen Reformansatz präsentieren

Washington - US-Präsident Joe Biden wird Insidern zufolge bei seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Ansatz für seine geplanten Milliarden-Reformen wählen. Sein bisheriger Gesetzentwurf unter dem Slogan "Build Back Better" werde durch einen Vier-Punkte-Plan zur Rettung der Wirtschaft ersetzt, verlautete aus Regierungskreisen. "Es geht nicht um den Namen des Gesetzes", sagte ein Vertreter. "Es geht um die Ideen. Es geht darum, die Kosten für Familien zu senken."

Zahl der Asylanträge stieg im Vorjahr stark

Wien - Der Ukraine-Krieg lässt eine neue Flüchtlingsbewegung in Richtung Österreich erwarten. Dabei sind die Asylzahlen schon im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, konkret um 161 Prozent. Laut den auf der Innenministeriums-Homepage veröffentlichten (vorläufigen) Zahlen wurden 38.638 Anträge gestellt nach 14.775 im Jahr 2020. Ukrainer machten bisher eine kleine Gruppe an Flüchtlingen nach Österreich aus. 2021 gab es nur 88 Anträge.

