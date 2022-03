Einlagensicherung zahlt an Sberbank-Kunden bis zu 913 Mio.

Wien/Berlin/Moskau - Nachdem die Finanzmarktaufsicht (FMA) der Sberbank Europe am 1. März die Fortführung des Geschäftsbetriebs untersagt hat, muss nun die österreichische Einlagensicherung für die Guthaben der Bankkunden geradestehen. Die rund 35.000 Kunden der Sberbank Europe sind fast ausschließlich deutsche Privatkunden - von ihren Einlagen in Höhe rund einer Milliarde Euro sind 913 Mio. Euro gesichert, teilte die Einlagensicherung Austria GesmbH (ESA) am Mittwoch mit.

Van der Bellen und Nehammer schicken Solidaritätsbotschaft

Kiew/Moskau/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer haben sich mit einer Mittwoch früh ausgestrahlten Video-Solidaritätsbotschaft an die ukrainische Bevölkerung gewandt. "Wir sind zutiefst betroffen von dem Unrecht, das Ihnen in diesen Tagen vor den Augen der Welt zugefügt wird", ließ der Bundespräsident wissen. "Wir werden dafür sorgen, dass Russlands Verletzungen des Völkerrechts nicht unbeantwortet bleiben", versprach der Bundeskanzler.

Biden kündigt Luftraumsperre für russische Flugzeuge an

Washington/Kiew/Moskau - US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, dass nach der EU und Kanada auch die USA ihren Luftraum für russische Flugzeuge schließen werden. Biden richtete in seiner ersten Rede zur Lage der Nation nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eine deutliche Botschaft an Russlands Präsident Wladimir Putin. "Wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression zahlen, verursachen sie mehr Chaos", sagte er am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington.

Kämpfe in Charkiw und anderen ukrainischen Städten

Kiew/Moskau - Die russische Armee hat ihre Angriffe auf zahlreiche ukrainische Städte in der Nacht auf Mittwoch fortgesetzt. Die Ukraine berichtete, dass russische Luftlandetruppen die zweitgrößte Stadt Charkiw angegriffen hätten. In den vergangenen 24 Stunden sollen in der Stadt mindestens 21 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden sein. Unklarheit herrscht über die Lage in Cherson, die Stadt soll vollständig umzingelt sein. Kämpfe gibt es auch in Schytomyr und Mariupol.

Weitere Tote bei historischen Überschwemmungen in Australien

Sydney/Brisbane - Die Zahl der Toten bei den verheerenden Überschwemmungen im Osten Australiens steigt weiter. Am Mittwoch seien zwei weitere Opfer in der besonders betroffenen Stadt Lismore bestätigt worden, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf die Behörden. Damit sind im Bundesstaat New South Wales mittlerweile drei Menschen ums Leben gekommen. Im angrenzenden Queensland wurde der Polizei zufolge ebenfalls ein weiteres Opfer geborgen. Hier starben bisher zehn Menschen.

Demografische Entwicklung verschärft Fachkräftemangel

Wien - Die alternde Bevölkerung stellt die österreichische Wirtschaft in den nächsten Jahrzehnten vor große Herausforderungen. "Der bereits jetzt bestehende Fachkräftemangel in Handel, Tourismus, Pflege, technischen und handwerklichen Berufen wird sich in den nächsten Jahren durch die demografische Entwicklung noch verstärken", geht aus einem aktuellen Bericht des Arbeitsmarktservice (AMS) hervor.

Gasexplosion am Campingplatz Zell am See

Zell am See - Am Campingplatz Zell am See ist es am Mittwoch in den frühen Morgenstunden zu einer heftigen Gasexplosion gekommen. Kurz vor 5.00 Uhr sind aus noch ungeklärter Ursache im Gaslager des Hauptgebäudes mit einem heftigen Knall Flüssiggas-Flaschen in die Luft gegangen. In der Folge explodierten auch noch in mehreren Wohnwägen in unmittelbarer Nähe Gasflaschen, schilderte Einsatzleiter Klaus Portenkirchner der APA. Wie durch ein Wunder wurde keiner der 89 Campinggäste verletzt.

red