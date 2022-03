Zweithöchster Corona-Neuinfektionswert mit 39.493 Fällen

Wien - Seit Montag ist auch in den Klassen die Maskenpflicht gefallen und die Präsenzpflicht wieder eingeführt worden, ab Samstag fallen in Österreich weitgehend alle bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen. Drei Tage zuvor meldeten Innen- und Gesundheitsministerium die bisher zweithöchste Zahl an Neuinfektionen seit Pandemiebeginn vor mehr als zwei Jahren. Binnen 24 Stunden wurden 39.493 Infizierte registriert. Außerdem wurden 47 weitere Todesopfer gemeldet.

Russland zu neuen Gesprächen mit Ukraine bereit

Kiew/Moskau - Russland zeigt sich nach Kremlangaben bereit für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit der Ukraine noch am Mittwoch. "Heute Nachmittag, am späten Nachmittag, wird unsere Delegation vor Ort sein und auf die ukrainischen Unterhändler warten", sagte Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau der Agentur Interfax zufolge. "Unsere Delegation wird bereit sein, das Gespräch heute Abend fortzusetzen." Den Ort nannte Peskow zunächst nicht. "Ich möchte es nicht im Voraus tun."

Russland setzt Offensive fort - Großstädte unter Beschuss

Kiew/Moskau - Russland treibt die militärische Offensive in der Ukraine weiter voran. Am sechsten Tag der Invasion konzentrierten sich die Kämpfe auf die südukrainische Stadt Cherson und nach wie vor auf die zweitgrößte Stadt des Landes Charkiw im Nordosten. Auch die Hafenstadt Mariupol lag unter Beschuss russischer Truppen. Aus Kiew wurden vereinzelte Angriffe gemeldet. Der erwartete Großangriff der russischen Streitkräfte, die sich vor Kiew zusammengezogen haben, blieb noch aus.

Einlagensicherung zahlt an Sberbank-Kunden bis zu 913 Mio.

Wien/Berlin/Moskau - Nachdem die Finanzmarktaufsicht (FMA) der Sberbank Europe am 1. März die Fortführung des Geschäftsbetriebs untersagt hat, muss nun die österreichische Einlagensicherung für die Guthaben der Bankkunden geradestehen. Die rund 35.000 Kunden der Sberbank Europe sind fast ausschließlich deutsche Privatkunden - von ihren Einlagen in Höhe rund einer Milliarde Euro sind 913 Mio. Euro gesichert, teilte die Einlagensicherung Austria GesmbH (ESA) am Mittwoch mit.

Van der Bellen und Nehammer schicken Solidaritätsbotschaft

Kiew/Moskau/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer haben sich mit einer Mittwoch früh ausgestrahlten Video-Solidaritätsbotschaft an die ukrainische Bevölkerung gewandt. "Wir sind zutiefst betroffen von dem Unrecht, das Ihnen in diesen Tagen vor den Augen der Welt zugefügt wird", ließ der Bundespräsident wissen. "Wir werden dafür sorgen, dass Russlands Verletzungen des Völkerrechts nicht unbeantwortet bleiben", versprach der Bundeskanzler.

ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss mit dem Kanzler zu Beginn

Wien - Zum Auftakt des ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses ist am Mittwoch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) geladen. Nehammer war im Untersuchungszeitraum zunächst Generalsekretär der Volkspartei, anschließend bekleidete er das Amt des Innenministers. Im Anschluss soll ÖVP-Spender und C-Quadrat-CEO Alexander Schütz befragt werden. Der Start des Ausschuss selbst verzögerte sich.

Schnellschätzung: Inflation stieg im Februar auf 5,9 Prozent

Wien - Die Verbraucherpreise steigen ungebremst. In Österreich dürfte die Inflation im Februar laut Schnellschätzung der Statistik Austria 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erreicht haben. Das ist der höchste Wert seit November 1984. Gegenüber dem Jänner erhöhte sich der Verbraucherpreisindex (VPI) voraussichtlich um 1,3 Prozent. Haupttreiber sind die Energiepreise. Im Jänner hatte die Inflation 5 Prozent betragen, im Dezember 4,3 Prozent.

64 Verdächtige bei Aktion gegen Online-Kindesmissbrauch

Wien/Salzburg - Mehr als 90.000 Online-Konten mit kinderpornografischem Material sind mit der internationalen Polizeioperation "Heketara" weltweit identifiziert worden. In Österreich wurden 64 Verdächtige ausgeforscht, die solches Material besaßen oder weitergaben."Es ist jedes Bundesland betroffen", sagte Sprecherin Silvia Kahn der APA.

