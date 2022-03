Geschäftsordnungsdispute bei U-Ausschuss-Start mit Kanzler

Wien - Die Befragung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zum Auftakt des ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses ist am Mittwoch von zahlreichen Geschäftsordnungsdiskussionen geprägt gewesen. Wiederholt entspann sich zwischen den Abgeordneten von SPÖ, FPÖ und NEOS auf der einen Seite und Vertretern der ÖVP sowie dem Vorsitzenden, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), auf der anderen Seite ein Disput über die Zulässigkeit diverser Fragen.

Russland setzt Offensive fort - Großstädte unter Beschuss

Kiew/Moskau - Russland treibt die militärische Offensive in der Ukraine weiter voran. Am sechsten Tag der Invasion konzentrierten sich die Kämpfe auf die südukrainische Stadt Cherson und nach wie vor auf die zweitgrößte Stadt des Landes Charkiw im Nordosten. Auch die Hafenstadt Mariupol lag unter Beschuss, aus Kiew wurden vereinzelte Angriffe gemeldet. Der erwartete Großangriff der russischen Streitkräfte, die sich vor Kiew zusammengezogen haben, blieb noch aus.

Russland zu neuen Gesprächen mit Ukraine bereit

Kiew/Moskau - Russland zeigt sich nach Kremlangaben bereit für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit der Ukraine noch am Mittwoch. "Heute Nachmittag, am späten Nachmittag, wird unsere Delegation vor Ort sein und auf die ukrainischen Unterhändler warten", sagte Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Wie der russische Außenminister Sergej Lawrow gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti mitteilte, wäre ein dritter Weltkrieg ein Atomkrieg.

Inflation zog im Februar kräftig weiter an

Wien - Die Verbraucherpreise steigen ungebremst. In Österreich dürfte die Inflation im Februar laut Schnellschätzung der Statistik Austria 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erreicht haben. Das ist der höchste Wert seit November 1984. Gegenüber dem Jänner erhöhte sich der Verbraucherpreisindex (VPI) voraussichtlich um 1,3 Prozent. Haupttreiber sind die Energiepreise. Im Jänner hatte die Inflation 5 Prozent betragen, im Dezember 4,3 Prozent.

Zweithöchster Corona-Neuinfektionswert mit 39.493 Fällen

Wien - Seit Montag ist auch in den Schulklassen die Maskenpflicht gefallen und die Präsenzpflicht wieder in Kraft gesetzt worden, ab Samstag werden in Österreich weitgehend alle bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben. Drei Tage zuvor meldeten Innen- und Gesundheitsministerium die bisher zweithöchste Zahl an Neuinfektionen seit Pandemiebeginn vor mehr als zwei Jahren. Binnen 24 Stunden wurden 39.493 Infizierte registriert. Außerdem kamen 47 weitere Todesopfer hinzu.

Russen und Belarussen dürfen bei Paralympics antreten

Peking/Kiew/Moskau - Die russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten dürfen an den Paralympics 2022 in Peking unter neutraler Flagge teilnehmen. Das hat das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Mittwoch nach der von Belarus unterstützten russischen Invasion in der Ukraine entschieden. "Sie werden unter der Paralympischen Flagge teilnehmen und nicht im Medaillenspiegel aufscheinen", hieß es in einer Stellungnahme des IPC. Die Spiele beginnen am Freitag und dauern bis 13. März.

Nationalbank beschloss strengere Vorgaben für Wohnkredite

Wien/Frankfurt - Die lockere Wohnkreditvergabe der österreichischen Banken bei gleichzeitig bereits überbewerteten Immobilien und weiterhin dynamisch steigenden Preisen hat mittlerweile auch international Aufsehen erregt. Das Finanzmarktstabilitätsgremium (FSMG) hat in seiner gestrigen Sitzung Verschärfungen beschlossen, die ab Mitte des Jahres gelten sollen, wie die Oesterreichische Nationalbank am Mittwoch bekanntgab. Ein Eigenkapitalanteil von mindestens 20 Prozent ist künftig Pflicht.

64 Verdächtige bei Aktion gegen Online-Kindesmissbrauch

Wien/Salzburg - Mehr als 90.000 Online-Konten mit kinderpornografischem Material sind mit der internationalen Polizeioperation "Heketara" weltweit identifiziert worden. In Österreich wurden 64 Verdächtige ausgeforscht, die solches Material besaßen oder weitergaben."Es ist jedes Bundesland betroffen", sagte Sprecherin Silvia Kahn der APA. 146 Kinder wurden weltweit gerettet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red