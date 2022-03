Russland setzt Offensive fort - Ukraine meldet Erfolge

Kiew/Moskau - Russland treibt die militärische Offensive in der Ukraine weiter voran, stößt aber nach wie vor auf heftigen Widerstand. Die Kämpfe konzentrieren sich auf die südukrainische Stadt Cherson und die zweitgrößte Stadt des Landes Charkiw im Nordosten. Auch die Hafenstadt Mariupol lag unter Beschuss, am Abend gab es neue Luftangriffe in Kiew. Die Verteidiger meldeten vereinzelte Erfolge. So sei die Siedlung Makariw westlich von Kiew zurückerobert worden.

Moskau will am Donnerstag weiterverhandeln - Kiew bedeckt

Kiew/Moskau - Die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew sollen nach russischen Angaben am Donnerstag weitergehen. "Wir warten morgen auf sie", sagte der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski am Mittwoch der Nachrichtenagentur Interfax. Aus Kiew gab es keine Bestätigung. Es ist zweifelhaft, dass ohne die Anwesenheit der anderen (ukrainischen) Seite am Verhandlungstisch wirklich Verhandlungen stattfinden können", twitterte der ukrainische Präsidentensprecher Mychailo Podoljak.

EU-Innenminister stellen Weichen für Flüchtlingsaufnahme

Brüssel/Kiew/Moskau - Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag über den Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Eine neue Richtlinie soll ihnen die Möglichkeit geben, ohne Asylverfahren länger Aufnahme in den EU-Staaten zu finden. Bei einem Sondertreffen am Sonntag hatten sich die Ressortchefs, darunter Gerhard Karner (ÖVP), im Grundsatz darauf verständigt. Die EU-Kommission wurde mit der Ausarbeitung eines Regelungsentwurfs beauftragt.

USA verhängen weitere Sanktionen gegen Russland und Belarus

Washington/Kiew/Moskau - Die US-Regierung hat weitere Sanktionen gegen Russland und die Einführung strikter Kontrollen für den Export von Hightech-Produkten nach Belarus angekündigt. Die neuen Sanktionen richten sich gegen 22 russische Rüstungsunternehmen, wie das Weiße Haus am Mittwoch erklärte. Zudem würden Exportkontrollen für Technologien eingeführt, die Russland langfristig für die Raffinerien zur Verarbeitung von Öl und Gas brauche.

Steyr Automotive unterbricht ab Donnerstag Produktion

Steyr/Kiew/Moskau - Steyr Automotive stellt am Donnerstag vorübergehend seine gesamte Produktion ein. Das berichtete das ORF Radio Oberösterreich am Mittwoch. Hintergrund seien Lieferschwierigkeiten bei Kabelbäumen aus der Ukraine, bestätigte eine Unternehmenssprecherin der APA. Am Mittwoch kommender Woche wolle man die Produktion in Steyr in Oberösterreich wieder aufnehmen, aber "wir müssen auf Sicht fahren".

UNO verurteilt russischen Einmarsch in Ukraine

Kiew/Moskau/New York - Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat am Mittwoch den russischen Einmarsch in die Ukraine verurteilt und Russland zum Ende seiner Aggression aufgefordert. Die mit großer Mehrheit getroffene Abstimmung kann nicht durch ein Veto eines der Länder des Sicherheitsrates blockiert werden. 141 UNO-Mitgliedstaaten stimmten in New York für eine entsprechende Resolution. 35 Länder enthielten sich, 5 lehnten den Beschluss ab. Auch Österreich hatte angekündigt, dafür zu stimmen.

Moskau: 498 russische Soldaten im Ukraine-Krieg getötet

Kiew/Moskau - Im Krieg in der Ukraine sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau bisher 498 russische Soldaten getötet worden. Zudem seien 1.597 Soldaten verletzt worden, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Es sind die ersten offiziellen Zahlen dazu aus Russland seit Kriegsbeginn am Donnerstag voriger Woche. Dagegen sagte ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, es seien bereits über 7.000 russische Soldaten gefallen.

Georgien will EU-Aufnahme beantragen

Tiflis - Georgien will bereits am Donnerstag die Aufnahme in die EU beantragen. "Wir fordern die EU-Gremien auf, unseren Antrag einer Notfallprüfung zu unterziehen und Georgien den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu gewähren", sagte der Chef der Regierungspartei Georgischer Traum, Irakli Kobachidse, am Mittwoch dem Online-Portal "civil.ge" zufolge. Dies sei eine politische Entscheidung der Partei "unter Berücksichtigung des allgemeinen politischen Kontexts und der neuen Realität".

