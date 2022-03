Mückstein soll laut Gerüchten vor Rücktritt stehen

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) könnte Gerüchten zufolge vor dem Rücktritt stehen. Die "Kronen Zeitung" sowie "Österreich" berichteten, bereits am Wochenende soll es zu einer neuerlichen Umbildung in der türkis-grünen Regierung kommen. Als Nachfolger wird seitens der Zeitung der Vorarlberger Landesrat für Umwelt und Verkehr Johannes Rauch genannt. Offizielle Bestätigung gab es dafür keine, Dementis aber ebenso nicht.

Erste ukrainische Großstadt von Russland erobert

Cherson/Kiew/Moskau - Die ukrainischen Behörden haben die Einnahme der Hafenstadt Cherson im Süden der Ukraine durch die russische Armee bestätigt. Regionalverwaltungschef Gennady Lakhuta schrieb in der Nacht zum Donnerstag im Mitteilungsdienst Telegram, russische Besatzer seien in allen Stadtteilen und "sehr gefährlich". Cherson ist die erste Großstadt, die Russland seit dem Einmarsch in die Ukraine vor einer Woche erobert hat.

Ratingagenturen senkten Russland auf Ramschniveau

Kiew/Moskau/New York - Die Ratingagenturen Fitch und Moody's haben die Kreditwürdigkeit von Russland nach den westlichen Sanktionen infolge des Ukraine-Krieges auf "Ramsch"-Niveau herabgestuft. Fitch nahm die Bewertung um sechs Stufen von BBB auf B zurück. Eine so starke Abwertung eines einzelnen Staates habe es zuletzt 1997 bei Südkorea gegeben. Gleichzeitig werden die Aussichten "negativ" bewertet, was die Tür zu weiteren Herabstufungen öffnet.

UNO: Schon eine Million Menschen aus der Ukraine geflohen

Genf/Kiew/Moskau - Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Das teilte der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, in der Nacht zu Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. "In nur sieben Tagen haben wir den Exodus von einer Million Flüchtlingen aus der Ukraine in die Nachbarländer miterlebt", schrieb Grandi.

Doch keine Sportler aus Russland und Belarus bei Paralympics

Peking - Sportler aus Russland und Belarus dürfen wegen des Ukraine-Krieges nun doch nicht an den am Freitag beginnenden Winter-Paralympics in Peking teilnehmen. Das gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Donnerstag bekannt und revidierte damit seine Entscheidung vom Vortag. Mehrere Verbände, Teams und Athleten hätten mit einem Boykott der Spiele gedroht, was die "Durchführbarkeit der Paralympischen Winterspiele" gefährdet hätte.

Millionen Haushalte von Stromausfall in Taiwan betroffen

Taipeh - Ein massiver Stromausfall hat weite Teile Taiwans lahmgelegt. Mehr als fünf Millionen Haushalte waren am Donnerstag nach amtlichen Angaben betroffen. Aufzüge blieben stecken, Ampeln fielen aus, einige Hochgeschwindigkeitszüge blieben stehen. Auch war die Wasserversorgung mancherorts unterbrochen. Rund drei Stunden nach dem Stromausfall hatten 70 Prozent der Haushalte wieder Strom.

AUA 2021 tiefrot - jüngste Buchungen machen Hoffnung

Wien/Schwechat - Die AUA hat im zweiten Coronajahr 2021 wieder einen hohen Verlust eingeflogen, auch wenn er etwas niedriger ausfiel als im ersten Jahr der Pandemie. Die Zahl der Passagiere stieg zwar, belief sich aber nur auf ein Drittel des letzten Jahres vor der Krise. Immerhin machen die jüngsten Buchungen Hoffnungen auf ein gutes Sommergeschäft, teilte die größte österreichische Airline am Donnerstag mit.

US-Untersuchung zu Gefährdung von Kindern durch Tiktok

Boston - Die Online-Videoplattform Tiktok ist wegen möglicher Gefährdung junger Nutzerinnen und Nutzer ins Visier mehrerer US-Bundesstaaten geraten. Eine landesweite Untersuchung solle klären, ob von Tiktok Risiken für Kinder, Teenager und junge Erwachsene ausgehe, teilte die Generalstaatsanwältin von Massachusetts, Maura Healey, am Mittwoch mit. Die Ermittlung soll zudem prüfen, ob Tiktok sich der potenziellen Risiken bewusst gewesen sei und diese womöglich gezielt verstärkt habe.

