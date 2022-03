Mückstein soll laut Gerüchten vor Rücktritt stehen

Wien - Die Hinweise auf einen Rücktritt von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) verdichten sich. Aus Vorarlberger Landesregierungskreisen wurde der APA bestätigt, dass Vorarlbergs Umweltlandesrat Johannes Rauch (Grüne) nach Wien wechseln soll, um die Mückstein-Agenden zu übernehmen. Zuvor berichteten bereits "Kronen Zeitung" und "Österreich" über den bevorstehenden Abgang von Mückstein. Eine offizielle Bestätigung seitens der Grünen blieb bisher aber aus.

Erste ukrainische Großstadt von Russland erobert

Cherson/Kiew/Moskau - Die ukrainischen Behörden haben die Einnahme der Hafenstadt Cherson im Süden der Ukraine durch die russische Armee bestätigt. Regionalverwaltungschef Gennady Lakhuta schrieb in der Nacht zum Donnerstag im Mitteilungsdienst Telegram, russische Besatzer seien in allen Stadtteilen und "sehr gefährlich". Cherson ist die erste Großstadt, die Russland seit dem Einmarsch in die Ukraine vor einer Woche erobert hat.

EU will Ukraine-Flüchtlinge nicht mit Quoten verteilen

Kiew/Moskau/Wien - Die Europäische Kommission will die ukrainischen Kriegsflüchtlinge in der EU nicht über Umverteilung oder Quoten verteilen. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, sagte am Donnerstag in Wien: "Es gibt kein Element von Umverteilung in diesem Vorschlag" und "keine Quoten" wie während der Migrationskrise im Jahr von 2015. Sollte es zu "Ungleichgewichten" unter den EU-Staaten kommen, werde die EU wie bisher auf freiwillige Verteilung setzen.

Ratingagenturen senkten Russland auf Ramschniveau

Kiew/Moskau/New York - Die Ratingagenturen Fitch und Moody's haben die Kreditwürdigkeit von Russland nach den westlichen Sanktionen infolge des Ukraine-Krieges auf "Ramsch"-Niveau herabgestuft. Fitch nahm die Bewertung um sechs Stufen von BBB auf B zurück. Eine so starke Abwertung eines einzelnen Staates habe es zuletzt 1997 bei Südkorea gegeben. Gleichzeitig werden die Aussichten "negativ" bewertet, was die Tür zu weiteren Herabstufungen öffnet.

Verbund erhöht ab Mai Strom- und Gaspreise

Wien - Der Verbund erhöht mit 1. Mai die Strom- und Gastarife für Haushalts- und Gewerbekunden. Für Endverbraucher mit normalem Energieverbrauch erhöhen sich die monatlichen Energiekosten bei einer jährlichen Belieferungsmenge von 3.500 kWh Strom um durchschnittlich rund 21 Euro, bei einer Menge von 15.000 kWh Gas um ca. 75 Euro, rechnete heute der Energiekonzern vor. Der Verbund zählte Ende 2021 rund 450.000 Strom- und 80.000 Erdgaskunden.

EU-Innenminister stellen Weichen für Flüchtlingsaufnahme

Brüssel/Kiew/Moskau - Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag über den Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Eine neue Richtlinie soll ihnen die Möglichkeit geben, ohne Asylverfahren länger Aufnahme in den EU-Staaten zu finden. "Wir werden sehr intensiv darüber beraten, damit wir Ukraine-Flüchtlingen sehr rasch und unbürokratische helfen können", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Brüssel. Die EU-Kommission rechnet mit der Annahme der EU-Richtlinie in rund einer Woche.

Millionen Haushalte von Stromausfall in Taiwan betroffen

Taipeh - Ein massiver Stromausfall hat weite Teile Taiwans lahmgelegt. Mehr als fünf Millionen Haushalte waren am Donnerstag nach amtlichen Angaben betroffen. Aufzüge blieben stecken, Ampeln fielen aus, einige Hochgeschwindigkeitszüge blieben stehen. Auch war die Wasserversorgung mancherorts unterbrochen. Rund drei Stunden nach dem Stromausfall hatten 70 Prozent der Haushalte wieder Strom.

Tag zwei im U-Ausschuss mit Müller und Pilz

Wien - Nach einem langen ersten Tag, geprägt von zahlreichen und langwierigen Geschäftsordnungsdebatten, gehen im U-Ausschuss zu Korruption im Umfeld der ÖVP die Befragungen weiter. Am zweiten Befragungstag sind heute, Donnerstag, Ex-Finanzminister Eduard Müller und der ehemalige Politiker und nunmehrige Betreiber des Onlinemagazins "zackzack.at", Peter Pilz geladen. Die ÖVP kündigte bereits vor Beginn an, allfällige von diesem beigebrachte Beweismittel anfechten zu wollen.

