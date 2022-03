Ex-Ministerin Karmasin in ÖVP-Affäre festgenommen

Wien - Die Meinungsforscherin und frühere ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin ist festgenommen worden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigte am Donnerstag per Presseaussendung lediglich "die Festnahme einer Person wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr". Gesicherten APA-Informationen zufolge klickten für Karmasin am Mittwoch gegen 16.00 Uhr die Handschellen.

Russische Armee nimmt Hafenstadt Cherson ein

Cherson/Kiew/Moskau - Die Hafenstadt Cherson dürfte von der russischen Armee als erste ukrainische Großstadt seit ihrem Einmarsch vor einer Woche erobert worden sein. Zumindest bestätigte die Regionalverwaltung in der Nacht zum Donnerstag eine entsprechende russische Meldung. Nach Angaben des britischen Geheimdienstes ist die militärische Lage in der Stadt noch unklar. Unterdessen meldete Russland die Einkesselung der Stadt Mariupol. Die Angriffe auf Kiew wurden fortgesetzt.

UNO: Schon eine Million Menschen aus der Ukraine geflohen

Genf/Kiew/Moskau - Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Das teilte der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, in der Nacht zu Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. "In nur sieben Tagen haben wir den Exodus von einer Million Flüchtlingen aus der Ukraine in die Nachbarländer miterlebt", schrieb Grandi.

Mückstein soll laut Gerüchten vor Rücktritt stehen

Wien - Die Hinweise auf einen Rücktritt von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) verdichten sich. Aus Vorarlberger Landesregierungskreisen wurde der APA bestätigt, dass Vorarlbergs Umweltlandesrat Johannes Rauch (Grüne) nach Wien wechseln soll, um die Mückstein-Agenden zu übernehmen. Zuvor berichteten bereits "Kronen Zeitung" und "Österreich" über den bevorstehenden Abgang von Mückstein. Eine offizielle Bestätigung seitens der Grünen blieb bisher aber aus.

Corona-Öffnung kommt am Samstag

Wien - Der offenbar bevorstehende Rücktritt von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wie auch die russische Aggression in der Ukraine überschatten, dass sich das Alltagsleben in Österreich mit Samstag gehörig ändert. Nach zwei Jahren Pandemie werden fast alle Maßnahmen, die zur Eindämmung der Coronakrise dienten, mit dem Wochenende zurückgenommen. Einzig die Maskenpflicht bleibt an bestimmten Orten. Wien steht indes noch leicht auf der Bremse.

Frauen verdienen immer noch deutlich weniger als Männer

Wien - Die Einkommenssituation von Frauen hat sich in Österreich kaum verbessert. Frauen verdienten im Jahr 2020 in der Privatwirtschaft insgesamt um fast ein Fünftel (18,9 Prozent) brutto pro Stunde weniger als Männer, zeigen Daten der Statistik Austria. Ein bisschen was hat sich aber schon getan: 2010 lag der sogenannte Gender Pay Gap noch bei 24,0 Prozent. In der EU zählt Österreich aber weiterhin zu den negativen Spitzenreitern.

EU-Innenminister stellen Weichen für Flüchtlingsaufnahme

Brüssel/Kiew/Moskau - Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag über den Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Eine neue Richtlinie soll ihnen die Möglichkeit geben, ohne Asylverfahren länger Aufnahme in den EU-Staaten zu finden. "Wir werden sehr intensiv darüber beraten, damit wir Ukraine-Flüchtlingen sehr rasch und unbürokratische helfen können", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Brüssel. Die EU-Kommission rechnet mit der Annahme der EU-Richtlinie in rund einer Woche.

Verbund erhöht ab Mai Strom- und Gaspreise

Wien - Der Verbund erhöht mit 1. Mai die Strom- und Gastarife für Haushalts- und Gewerbekunden. Für Endverbraucher mit normalem Energieverbrauch erhöhen sich die monatlichen Energiekosten bei einer jährlichen Belieferungsmenge von 3.500 kWh Strom um durchschnittlich rund 21 Euro, bei einer Menge von 15.000 kWh Gas um ca. 75 Euro, rechnete heute der Energiekonzern vor. Der Verbund zählte Ende 2021 rund 450.000 Strom- und 80.000 Erdgaskunden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red