Mückstein vor Rücktritt, "persönliche Erklärung" angekündigt

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) steht vor dem Rücktritt. Der Ressortchef wird am Donnerstagnachmittag eine "persönliche Erklärung" abgeben, gab sein Büro in einer Aussendung bekannt, nachdem entsprechende Gerüchte seit dem frühen Morgen die Runde machten. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte, im Falle eines Rücktritts werde es eine "rasche Übergabe" geben. Mücksteins Nachfolger wird wohl der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch (Grüne).

31.566 Corona-Neuinfektionen und 36 Todesfälle seit Mittwoch

Wien - Nach den fast 40.000 Neuinfektionen am Mittwoch meldeten Innen- und Gesundheitsministerium am Donnerstag 31.566 neue Fälle binnen der vergangenen 24 Stunden. Dazu kamen 36 weitere Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug nunmehr 2.201,2 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Donnerstag gab es in Österreich 282.497 bestätigte aktive Fälle. Einen leichten Rückgang gab es in den Spitälern.

Russische Armee nimmt Hafenstadt Cherson ein

Cherson/Kiew/Moskau - Die Hafenstadt Cherson dürfte von der russischen Armee als erste ukrainische Großstadt seit ihrem Einmarsch vor einer Woche erobert worden sein. Zumindest bestätigte die Regionalverwaltung in der Nacht zum Donnerstag eine entsprechende russische Meldung. Nach Angaben des britischen Geheimdienstes ist die militärische Lage in der Stadt noch unklar. Unterdessen meldete Russland die Einkesselung der Stadt Mariupol. Die Angriffe auf Kiew wurden fortgesetzt.

EU-Innenminister stellen Weichen für Flüchtlingsaufnahme

Brüssel/Kiew/Moskau - Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag über den Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Eine neue Richtlinie soll ihnen die Möglichkeit geben, ohne Asylverfahren länger Aufnahme in den EU-Staaten zu finden. "Wir werden sehr intensiv darüber beraten, damit wir Ukraine-Flüchtlingen sehr rasch und unbürokratische helfen können", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Brüssel. Die EU-Kommission rechnet mit der Annahme der EU-Richtlinie in rund einer Woche.

Ukraine: Gespräche mit Russland sollen um 15.00 Uhr beginnen

Kiew/Moskau - Die neue Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland soll am Donnerstag nach ukrainischen Angaben um 15.00 Uhr (MEZ) in Belarus beginnen. Die ukrainische Delegation teilte am frühen Nachmittag mit, sie wolle dabei über die Einrichtung eines Korridors für humanitäre Hilfe sprechen, bevor man zu anderen Themen übergehe. Dem ukrainischen Präsidentenberater Mychailo Podoljak ist die Delegation per Hubschrauber auf dem Weg zu den Gesprächen.

Regierung und Länder wollen mehr Geld für Sicherheit

Wien/Kiew/Moskau - Das sogenannte Krisenkabinett der Bundesregierung ist am Donnerstag mit den Landeshauptleuten zusammengetroffen, um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu beraten. Von beiden Seiten kamen dabei Zusagen zu mehr Investitionen in die Sicherheit und der Aufnahme von Flüchtlingen. Bisher wurden 11.000 Grenzübertritte verzeichnet. 70 Prozent der Flüchtlinge reisten aber weiter.

Ex-Ministerin Karmasin in ÖVP-Affäre festgenommen

Wien - Die Meinungsforscherin und frühere ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin ist festgenommen worden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigte am Donnerstag per Presseaussendung lediglich "die Festnahme einer Person wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr". Gesicherten APA-Informationen zufolge klickten für Karmasin am Mittwoch gegen 16.00 Uhr die Handschellen.

AUA trotz Kriegs in der Ukraine vorsichtig optimistisch

Wien/Schwechat - Die AUA ist für 2022 vorsichtig optimistisch. Zuletzt sei man von den Buchungszahlen für den Sommer "schon fast euphorisiert" gewesen, wenn auch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine noch nicht abgeschätzt werden können. Der geplante Personalabbau ist weit fortgeschritten und sollte ohne Kündigungswelle abgeschlossen werden, sagten die Vorstände Michael Trestl und Francesco Sciortino am Donnerstag bei der Präsentation der Jahresbilanz.

