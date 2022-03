Mückstein vor Rücktritt, "persönliche Erklärung" angekündigt

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) steht vor dem Rücktritt. Der Ressortchef wird am Donnerstagnachmittag eine "persönliche Erklärung" abgeben, gab sein Büro in einer Aussendung bekannt, nachdem entsprechende Gerüchte seit dem frühen Morgen die Runde machten. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte, im Falle eines Rücktritts werde es eine "rasche Übergabe" geben. Mücksteins Nachfolger wird wohl der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch (Grüne).

Russische Armee nimmt Hafenstadt Cherson ein

Cherson/Kiew/Moskau - Die Hafenstadt Cherson dürfte von der russischen Armee als erste ukrainische Großstadt seit ihrem Einmarsch vor einer Woche erobert worden sein. Zumindest bestätigte die Regionalverwaltung in der Nacht zum Donnerstag eine entsprechende russische Meldung. Nach Angaben des britischen Geheimdienstes ist die militärische Lage in der Stadt noch unklar. Unterdessen meldete Russland die Einkesselung der Stadt Mariupol. Die Angriffe auf Kiew wurden fortgesetzt.

EU-Innenminister stellen Weichen für Flüchtlingsaufnahme

Brüssel/Kiew/Moskau - Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag über den Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Eine neue Richtlinie soll ihnen die Möglichkeit geben, ohne Asylverfahren länger Aufnahme in den EU-Staaten zu finden. "Wir werden sehr intensiv darüber beraten, damit wir Ukraine-Flüchtlingen sehr rasch und unbürokratische helfen können", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Brüssel. Ungarn will die Initiative der EU-Kommission nicht unterstützen.

Regierung und Länder wollen mehr Geld für Sicherheit

Wien/Kiew/Moskau - Das sogenannte Krisenkabinett der Bundesregierung ist am Donnerstag mit den Landeshauptleuten zusammengetroffen, um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu beraten. Von beiden Seiten kamen dabei Zusagen zu mehr Investitionen in die Sicherheit und der Aufnahme von Flüchtlingen. Bisher wurden 11.000 Grenzübertritte verzeichnet. 70 Prozent der Flüchtlinge reisten aber weiter.

110 Österreicher und ihre Angehörigen noch in der Ukraine

Kiew/Moskau/Wien - Rund 110 österreichische Staatsbürger, eingerechnet deren Angehörige, haben sich am Donnerstag - eine Woche nach der russischen Invasion - noch in der Ukraine befunden. "Das ändert sich aber laufend, es gibt immer wieder neue Menschen, die sich bei der Botschaft oder bei unserem Bürgerservice melden", sagte Gabriele Juen auf Anfrage der APA. "Es gibt rund 360 Österreicherinnen und Österreicher sowie deren Angehörigem, von denen wir wissen, dass sie das Land verlassen haben."

Rhetorik zwischen Russland und Westen wird schärfer

Kiew/Moskau - Die Rhetorik zwischen Russland und Westen wird schärfer. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf dem Westen "nukleare Panikmache" vor. Sein "Vize" Sergej Rjabkow sprach von einer "beispiellosen Attacke des Westens gegen Russland". Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock wiederum verlangte Untersuchungen zu "gravierendsten" Menschenrechtsverletzungen Russlands beim Krieg in der Ukraine. Die Atombehörde IAEA verurteilte die russische Einnahme von ukrainischen AKW.

Ex-Ministerin Karmasin in ÖVP-Affäre festgenommen

Wien - Die Meinungsforscherin und frühere ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin ist festgenommen worden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigte am Donnerstag per Presseaussendung lediglich "die Festnahme einer Person wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr". Gesicherten APA-Informationen zufolge klickten für Karmasin am Mittwoch gegen 16.00 Uhr die Handschellen.

Müller beantwortet im U-Ausschuss Fragen zu Benko und Wolf

Wien - Der ehemalige Sektionschef im Finanzministerium und Ex-Finanzminister Eduard Müller ist am Donnerstag im ÖVP-Korruptionsausschuss über diverse brisante Vorgänge im Finanzministerium befragt worden. Unter anderem zu seinem Verhältnis zu Unternehmer Siegfried Wolf sowie Immobilieninvestor Rene Benko und ob er bei diesen in Steuersachen Einfluss genommen habe. Müller blieb bei seinen Antworten grosso modo vage und zog sich auf rechtlich prozessuale Vorgaben zurück.

Wiener Börse legt deutlich zu

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag im Zuge einer Erholungsbewegung auf die jüngste Talfahrt wegen des Ukraine-Russland-Krieges klar zugelegt. Der ATX gewann 2,29 Prozent auf 3.195 Punkte. An den vorangegangenen drei Handelstagen war der ATX wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine in Summe um beachtliche etwas mehr als elf Prozent eingeknickt. Am heimischen Aktienaktien erholten sich die Titel der schwergewichteten Erste Group um starke 8,3 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red