Grüne machen Rauch zu Mückstein-Nachfolger

Wien - Nach der Rückzugsankündigung von Gesundheit- und Sozialminister Wolfgang Mückstein machen die Grünen den Weg für seine Nachfolge frei. Übernehmen soll als zweiter neuer Ressortchef während der Coronapandemie der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch (62), der eigentlich kurz vor seinem politischen Karriereende gestanden war. Parteichef Werner Kogler bezeichnete ihn als "bestgeeigneten Nachfolger".

Kiew und Moskau einig über Schaffung humanitärer Korridore

Kiew/Moskau - Eine Woche nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine haben sich Kiew und Moskau nach ukrainischen Angaben auf die Schaffung humanitärer Korridore verständigt, um Zivilisten aus Kriegsgebieten herausholen zu können. Dies sei das einzige Ergebnis einer zweiten Gesprächsrunde mit Russland, erklärte der ukrainische Unterhändler Mychailo Podoljak nach Abschluss der Gespräche an der belarussisch-polnischen Grenze am Donnerstag auf Twitter.

Für Putin läuft Angriff auf Ukraine wie geplant

Cherson/Kiew/Moskau - Der Angriff auf die Ukraine verläuft nach den Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin wie geplant. "Die spezielle Militäroperation verläuft streng nach Plan. Alle Aufgaben werden erfolgreich erfüllt", sagte Putin am Donnerstag in einer Fernsehansprache. Am achten Tag des russischen Krieges in der Ukraine betonte er erneut, dass es sich um einen Kampf gegen "Neonazis" handle, von denen das Nachbarland befreit werden müsse.

EU gewährt Ukraine-Flüchtlingen vorübergehenden Schutz

Brüssel/Kiew/Moskau - Die EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schnell und unkompliziert aufzunehmen. Dies teilte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Donnerstag auf Twitter mit. Sie sprach von einer historischen Entscheidung. Die Kommission hatte auf Bitten der EU-Staaten vorgeschlagen, für den schnellen und unbürokratischen Schutz der Ukraine-Flüchtlinge erstmals eine Richtlinie für den Fall eines "massenhaften Zustroms" von Vertriebenen in Kraft zu setzen.

Selenskyj will direkt mit Putin verhandeln

Kiew/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Kremlchef Wladimir Putin zu direkten Gesprächen aufgefordert. "Wenn du nicht (mit deinen Truppen aus der Ukraine) abhauen willst, setz dich zu mir an den Verhandlungstisch, ich habe Zeit", sagte Selenskyj am Donnerstag vor Journalisten. "Aber nicht auf 30 Meter Abstand wie mit Macron, Scholz - ich bin doch ein Nachbar", so Selenskyj weiter. Die NATO forderte er erneut zur Einrichtung einer Flugverbotszone auf.

Fassaden-Kunstprojekt für Ukraine im MuseumsQuartier

Wien/Kiew/Moskau - Am Donnerstagnachmittag ist eine künstlerische Solidaritätsaktion für die Ukraine im Wiener MuseumsQuartier (MQ) angelaufen. Gestartet wird "Artists for Ukraine" mit sechs Arbeiten, laufend sollen weitere dazukommen. "Wichtig war mir, dass nicht nur Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine, sondern auch Belarus und Russland mit dabei sind", sagte die seit Mitte Februar amtierende neue MQ-Direktorin Bettina Leidl bei einem Pressetermin.

Frankreichs Macron kandidiert für zweite Amtszeit

Paris - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron stellt sich für eine zweite Amtszeit zur Wahl. Der seit 2017 amtierende Mitte-Politiker gab seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im April am Donnerstagabend bekannt. Die Zeitung "Lib�ration" stellte einen entsprechenden Brief Macrons an die Bevölkerung online, der am Freitag auch in den gedruckten Zeitungen des Landes veröffentlicht wird.

Pilz legt Kloibmüller-Chats im U-Ausschuss vor

Wien - Peter Pilz hat dem ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss Chats aus dem Handy des ehemaligen Innenministeriums-Kabinettschef Michael Kloibmüller vorgelegt. Auf den 49 Seiten sei eine Zusammenfassung der Chats zu finden, die für den Untersuchungsgegenstand relevant sind, berichtete Pilz. Nach einer Debatte über die Zulässigkeit der Vorlage ließ die Vorsitzende, die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ), die Abgeordneten über die Klassifizierung der Unterlagen abstimmen.

