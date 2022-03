Corona-Öffnung trotz hoher Zahlen

Wien - Der 5. März bringt Österreich ein Ende der meisten Corona-Maßnahmen. Fast alles wird möglich, auch wenn man weder geimpft, genesen noch getestet ist. Besucher-Beschränkungen gibt es ebenso wenig wie eine Sperrstunde. Damit kann auch die Nacht-Gastronomie wieder aufsperren. Einzig in Wien ist man vorsichtiger, obwohl die Bundeshauptstadt noch die besten Werte in der aktuell weiter tobenden Infektionswelle hat.

Grüne machten Rauch zu Mückstein-Nachfolger

Wien - Die Grünen haben sich am Freitag einstimmig für Johannes Rauch (62) als neuen Gesundheits- und Sozialminister ausgesprochen. Nach der Entscheidung im Erweiterten Bundesvorstand (EBV) versprach der designierte Nachfolger von Wolfgang Mückstein eine fundierte Pandemie-Vorbereitung für den kommenden Herbst und Winter. Grünen-Chef Werner Kogler lobte ihn als "Urgestein" und "Profi mit Tiefgang und Weitblick".

Ex-Streitkräftekommandant für NATO-Beitritt

Wien/Kiew/Moskau - Der frühere Kommandant der Streitkräfte Günter Höfler spricht sich für einen NATO-Beitritt Österreichs aus. Die Neutralität biete keinen Schutz. Einzige Sicherheitspolizze sei ein NATO-Beitritt, sagte Höfler in der "Kleinen Zeitung". Und er zeichnet ein düsteres Bild über den Zustand des Bundesheers. Dieses sei nicht wehrfähig.

Scharfe Kritik an AKW-Beschuss - Nehammer will Schutzzone

Kiew/Moskau/Wien - Der russische Beschuss des ostukrainischen AKW Saporischschja ist am Freitag scharf verurteilt worden. Deutschland und Frankreich gehen von einem gezielten Angriff aus. Die USA sahen dafür keine Beweise. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach am Freitag von "Rücksichtslosigkeit". Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) forderte Russland auf, Schutzzonen um AKW zu achten. Der UNO-Sicherheitsrat beriet am Freitag darüber.

Schallenberg: Sanktionen gegen Russland haben "Biss"

Brüssel - Die wegen des Ukraine-Kriegs verhängten EU-Sanktionen gegen Russland zeigen laut Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) Wirkung. Man sehe, "dass die jetzigen Sanktionen schon Biss haben, sie tun weh, sie funktionieren", so Schallenberg anlässlich eines EU-Sondertreffens am Freitag in Brüssel. Russlands Armee greift in der Ukraine nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell eine Vielzahl ziviler Ziele an: "Es sieht aus, als wollten sie die Ukraine zerstören".

Russische Truppen kreisen Kiew weiter ein

Kiew/Moskau - Russische Truppen setzen nach ukrainischen Armeeangaben ihren Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew fort. "Die Hauptanstrengungen der Besatzer konzentrieren sich auf die Einkreisung Kiews", hieß es im Morgenbericht der ukrainischen Armee. Ein russischer Vorstoß auf die Hafenstadt Mykolajiw wurde laut Olexij Arestowytsch, dem Berater des ukrainischen Präsidenten, gestoppt. Die NATO wirft Russland den Einsatz von Streubomben vor.

Auch Nehammer für mehr Geld für das Bundesheer

Wien/Kiew/Moskau - Angesichts der Ukrainekrise schwenkt nun auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf die langjährige Forderung vieler Experten ein, Österreichs Verteidigungsausgaben auf ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen. "Was wir derzeit erreichen müssen, sind mindestens ein Prozent des BIP", sagte er gegenüber der "Süddeutschen Zeitung", die am Samstag mit einer neuen Österreich-Seite erscheint. Zuvor hatte dies auch die SPÖ gefordert.

Über 60 Tote bei Selbstmordanschlag in Moschee in Pakistan

Peshawar - Bei einem Bombenanschlag auf eine Moschee im Nordwesten Pakistans sind mindestens 60 Menschen getötet worden. Weitere 200 Menschen seien in der Stadt Peshawar verletzt worden, sagten Polizeibeamte und ein Kliniksprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Es sei mit weiteren Todesopfern zu rechnen, da viele der Verletzten in Lebensgefahr schwebten, teilten Rettungskräfte mit. Der Vorfall ereignete sich während des Freitagsgebets.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red