Möglicherweise humanitärer Korridor aus Charkiw am Sonntag

Kiew/Moskau - Der Leiter der ukrainischen Delegation für Gespräche mit Russland hofft auf einen humanitären Korridor aus der ostukrainischen Stadt Charkiw am Sonntag. "So Gott will" werde es einen geben, schrieb David Arachamija in der Nacht auf Facebook. Am Samstag waren Evakuierungen aus Mariupol gescheitert, Russland setzte nach kurzer Feuerpause die Angriffe fort. In der Nacht gab es nach ukrainischen Angaben heftige Angriffe rund um Kiew, Charkiw und Mykolajiw.

Visa und Mastercard setzen Geschäfte in Russland aus

Kiew/Moskau - Wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine setzen die beiden weltgrößten Kreditkartenanbieter, Visa und Mastercard, ihre Geschäfte in Russland aus. "Dieser Krieg und die anhaltende Bedrohung des Friedens und der Stabilität erfordern, dass wir darauf im Einklang mit unseren Werten antworten", sagte Visa-Chef Al Kelly. Russlands größte Bank, die Sberbank, will indes absichern, dass die Menschen weiter mit ihren Karten bezahlen und Geld abheben können.

Tausende Nachbarschaftsquartiere für Ukrainer in Österreich

Kiew/Moskau/Wien - Etwa 3.000 Quartiere für ukrainische Kriegsvertriebene sind bisher von Privaten und Zivilinitiativen in Österreich bereitgestellt worden. Allein in solchen Nachbarschaftsquartieren stehen derzeit rund 12.000 Plätze zur Verfügung, zusätzlich zu von Bund und Ländern gestellten Unterkünften, berichtete das Innenministerium nach eineinhalb Wochen Angriffskrieg Russlands auf seinen Nachbarstaat über Hilfe in und von Österreich. Nächste Woche sollen weitere Hilfstransporte starten.

Sechs Tote nach Tornado im US-Bundesstaat Iowa

Washington - Bei einem Tornado im US-Bundesstaat Iowa sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Vier Erwachsene und zwei Kinder wurden getötet, wie die Behörden von Madison County am Samstag (Ortszeit) mitteilten. Der Tornado habe zudem "weitreichende Schäden an Häusern und Grundstücken" verursacht, sagte der Leiter des örtlichen Notfallmanagements.

Frauenanteil im Nationalrat erstmals über 40 Prozent

Wien - Der Frauenanteil ist in einigen politischen Gremien angewachsen: So besteht der Nationalrat nun erstmals zu mehr als 40 Prozent aus Frauen. 41,5 Prozent oder 76 von 183 Abgeordneten sind Frauen, im Vorjahr kam man noch auf 39,9 Prozent. Das zeigt eine Auswertung des ehemaligen ÖVP-Klubdirektors und jetzigen Präsidenten des Instituts für Parlamentarismus und Demokratiefragen Werner Zögernitz. Die Zahl der Frauen in der Bundesregierung blieb im Vergleich zum Vorjahr gleich.

Messerattacke in Jerusalem - Palästinensischer Angreifer tot

Jerusalem - Bei einer Messerattacke in der Altstadt von Jerusalem ist in der Nacht auf Sonntag nach Polizeiangaben der palästinensische Angreifer getötet worden. Der 19-Jährige habe versucht, Polizisten an einem der Tore zur Altstadt mit einem Messer anzugreifen, teilte die israelische Polizei mit. Diese hätten das Feuer eröffnet und den Mann erschossen. Zwei Polizisten seien bei dem Vorfall verletzt worden, hieß es weiter.

