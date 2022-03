Russland sammelt laut Ukraine Ressourcen zum Sturm auf Kiew

Kiew/Moskau - Nach Angaben der ukrainischen Armee hat Russland begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor, der auf Facebook veröffentlicht wurde. In der Nacht auf Montag setzte die russische Armee ihre Luftangriffe auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, fort. Laut der Nachrichtenagentur AFP wurden unter anderem ein Sportkomplex einer Universität und andere zivile Gebäude getroffen.

Evakuierungen aus ukrainischen Städten angekündigt

Kiew/Moskau - Das russische Militär hat laut der Nachrichtenagentur Interfax für heute, Montag, 8.00 Uhr eine Waffenruhe geplant, um humanitäre Korridore für mehrere ukrainische Städte zu öffnen. Es sollen auf Bitte des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und angesichts der Lage vor Ort Korridore für die Hauptstadt Kiew sowie die Städte Mariupol, Charkiw und Sumy geöffnet werden, meldet Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

UNO-Gericht verhandelt Völkermordklage gegen Russland

Den Haag/Kiew/Moskau - Russland muss sich erstmals wegen der Invasion in die Ukraine vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen verhandelt am Montag in Den Haag die Dringlichkeitsklage der Ukraine gegen Russland. Die Ukraine hatte auf der Grundlage der Völkermordkonvention von 1948 das Nachbarland verklagt und fordert Maßnahmen, um die Kämpfe zu stoppen.

Neue Verhandlungsrunde von Moskau und Kiew erwartet

Kiew/Moskau - Nach eineinhalb Wochen Krieg wird am Montag eine dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine erwartet. Die genaue Uhrzeit und der Ort waren am Sonntagabend unbekannt. Zuletzt hatte es zwei Treffen zwischen den Delegationen im belarussischen Grenzgebiet gegeben. Vereinbart worden war dabei zuletzt eine Feuerpause für die Gebiete Mariupol und Wolnowacha, um Zivilsten über humanitäre Korridore zu evakuieren. Diese Mission scheiterte am Sonntag allerdings erneut.

Ukraine-Krieg treibt Ölpreis auf fast 140 Dollar

Kiew/Moskau - Der Ukraine-Krieg sorgt für heftige Schwankungen bei Ölpreisen und Finanzmärkten weltweit. In der Nacht zum Montag stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent auf einen Höchststand von 139,13 Dollar (127,86 Euro), bevor er auf 128,77 Dollar zurückging. Dies entsprach immer noch einem Anstieg um mehr als neun Prozent. Unterdessen stürzten die asiatischen Finanzmärkte ab, der Goldpreis stieg auf mehr als 2.000 Dollar.

SPÖ: 90 % der Arbeitslosen haben weniger als 40 Euro am Tag

Wien - Das Arbeitslosengeld muss existenzsichernd sein, fordert SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch im Vorfeld der heutigen Enquete von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) zur Arbeitslosenversicherung. Er rechnet vor: "90 Prozent der Arbeitslosen erhalten weniger als 40 Euro am Tag und liegen damit unter der Armutsgrenze. Die Konsequenz daraus muss eine unverzügliche Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent des Letztbezuges sein - und nicht Überlegungen, das Geld zu kürzen."

Raub-Prozess gegen wegen Mordes verurteilten Freigänger

Wels/Stadl-Paura - Ein wegen Mordes Verurteilter dürfte seinen Freigang aus der Justizanstalt Stein im September 2021 genutzt haben, um mit einem Komplizen einen Lebensmitteldiskonter in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) zu überfallen. Der 51-jährige Angeklagte soll den 22-Jährigen eingewiesen und im Fluchtauto gewartet haben. Er muss sich am Montag wegen Anstiftung zum schweren Raub vor dem Landesgericht Wels verantworten, der Komplize wegen schweren Raubes.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red