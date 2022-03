Russland sammelt laut Ukraine Ressourcen zum Sturm auf Kiew

Kiew/Moskau - Nach Angaben der ukrainischen Armee hat Russland begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor, der auf Facebook veröffentlicht wurde. In der Nacht auf Montag setzte die russische Armee ihre Luftangriffe auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, fort. Laut der Nachrichtenagentur AFP wurden unter anderem ein Sportkomplex einer Universität und andere zivile Gebäude getroffen.

UNO-Gericht verhandelt Völkermordklage gegen Russland

Den Haag/Kiew/Moskau - Russland muss sich erstmals wegen der Invasion in die Ukraine vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen verhandelt am Montag in Den Haag die Dringlichkeitsklage der Ukraine gegen Russland. Die Ukraine hatte auf der Grundlage der Völkermordkonvention von 1948 das Nachbarland verklagt und fordert Maßnahmen, um die Kämpfe zu stoppen.

EU-Kommission will Schlupflöcher bei Sanktionen stopfen

Kiew/Moskau/Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland angekündigt. Inzwischen hätten sich mehr als 40 Länder den Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin angeschlossen. "Er darf keinerlei Möglichkeit haben, den brutalen Krieg weiter zu finanzieren", sagte sie am Montag im Deutschlandfunk. Auf die Frage nach einem Stopp der Energieimporte aus Russland sagte sie, diese seien "nicht vom Tisch".

Russland kündigt Evakuierungen an - Ukraine kritisiert Pläne

Kiew/Moskau - Russland hat am Montag die Einrichtung von Fluchtkorridoren für Zivilsten in mehreren ukrainischen Städten angekündigt. Dafür war ab 08.00 Uhr eine Feuerpause geplant, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Neben der Hauptstadt Kiew seien derartige Passagen auch für Charkiw, Mariupol und Sumy geplant. Russland komme damit einem persönlichen Ersuchen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach. Aus der Ukraine kam Kritik an den vorgeschlagenen Fluchtwegen.

SPÖ, ÖGB, Armutskonferenz für höheres Arbeitslosengeld

Wien - Im Vorfeld der heutigen Enquete von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) zur Arbeitslosenversicherung fordern SPÖ, ÖGB, Armutskonferenz und Caritas eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Grünen Arbeits- und Sozialsprecher Markus Koza sprechen sich für eine Anhebung der Netto-Ersatzrate von 55 auf 70 Prozent aus. Der Zuverdienst soll bestehen bleiben.

Raub-Prozess gegen wegen Mordes verurteilten Freigänger

Wels/Stadl-Paura - Ein wegen Mordes Verurteilter dürfte seinen Freigang aus der Justizanstalt Stein im September 2021 genutzt haben, um mit einem Komplizen einen Lebensmitteldiskonter in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) zu überfallen. Der 51-jährige Angeklagte soll den 22-Jährigen eingewiesen und im Fluchtauto gewartet haben. Er muss sich am Montag wegen Anstiftung zum schweren Raub vor dem Landesgericht Wels verantworten, der Komplize wegen schweren Raubes.

