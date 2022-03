Wirtschaftskammer will CO2-Preis verschieben

Wien - Die Wirtschaftskammer (WKÖ) stellt die Einführung des CO2-Preises mit 1. Juli 2022 infrage. Generalsekretär Karlheinz Kopf sprach sich für eine Verschiebung um mindestens ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre aus, wie er am Montag sagte. Präsident Harald Mahrer argumentierte, dass die Preise nun ohnehin sehr hoch seien und Marktmechanismen greifen. Die beiden Funktionäre und Politiker der Kanzlerpartei ÖVP sprachen sich dafür aus, russisches Gas durch Flüssiggas zu ersetzen.

Russland sammelt laut Ukraine Ressourcen zum Sturm auf Kiew

Kiew/Moskau - Nach Angaben der ukrainischen Armee hat Russland begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor, der auf Facebook veröffentlicht wurde. In der Nacht auf Montag setzte die russische Armee ihre Luftangriffe auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, fort. Laut der Nachrichtenagentur AFP wurden unter anderem ein Sportkomplex einer Universität und andere zivile Gebäude getroffen.

Euro kostete erstmals seit 2015 weniger als 1 Franken

Zürich/Bern/Kiew - Der Ukraine-Krieg treibt Anleger in den "sicheren Hafen" Schweizer Franken. Dadurch fiel der Wert des Euro erstmals seit gut sieben Jahren am späten Sonntagabend kurzzeitig auf 0,997 Franken. Montagfrüh notierte die europäische Gemeinschaftswährung wieder bei 1,0012 Franken und somit knapp über der Paritätsmarke, also der Schwelle, an der die beiden Währungen gleich viel wert sind.

Über eine Million Ukraine-Flüchtlinge in Polen eingetroffen

Warschau/Kiew/Moskau - In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine mehr als eine Million Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen. Allein am Sonntag hätten 142.300 Menschen die Grenze passiert, teilte die Behörde am Montag per Twitter mit. Dies war der höchste Wert innerhalb eines Tages seit Kriegsbeginn. Indes meldete Deutschland über 50.000 Ukraine-Flüchtlinge, die bisher ins Land eingereist sind.

Ukraine fordert vor UN-Gericht: Stoppt Gewalt Russlands

Den Haag/Kiew/Moskau - Vor dem Hintergrund heftiger russischer Angriffe hat die Ukraine den Internationalen Gerichtshof dringend aufgerufen, alles zu tun, um die Gewalt zu stoppen. "Russland verübt Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagte der Vertreter der Ukraine, Anton Korynevych, am Montag in Den Haag. "Russland muss gestoppt werden."

Ukraine-Krieg treibt Ölpreis auf fast 140 Dollar

Singapur - Der Ukraine-Krieg sorgt für heftige Schwankungen auf den Öl- und Finanzmärkten weltweit. Ein möglicher Importstopp für Öl aus Russland trieb die Preise zum Wochenauftakt auf den höchsten Stand seit 2008. Im frühen Handel verteuerte sich ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent um bis zu knapp 18 Prozent auf 139,13 Dollar (127,30 Euro) und lag damit in der Nähe des Rekordniveaus von fast 150 Dollar im Sommer 2008.

Die Pensionslücke bei Frauen bleibt ein Problem

Wien - Frauen bleiben bei ihren Pensionsbezügen deutlich hinter jenen der Männer zurück. Sieht man das Pensionskonto an, entsteht die Lücke vor allem in den letzten Jahren. Sind Frauen in der Altersgruppe von 30 bis 34 Jahren noch bei einem Wert von 89 Prozent des männlichen Kontostands, fällt dieser Wert im Alter zwischen 55 und 59 auf knapp 70 Prozent. Bei den Alterspensionen gesamt erreichen Frauen 63,1 Prozent der Männerpensionen.

SPÖ, ÖGB, Armutskonferenz für höheres Arbeitslosengeld

Wien - Im Vorfeld der heutigen Enquete von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) zur Arbeitslosenversicherung fordern SPÖ, ÖGB, Armutskonferenz und Caritas eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Grünen Arbeits- und Sozialsprecher Markus Koza sprechen sich für eine Anhebung der Netto-Ersatzrate von 55 auf 70 Prozent aus. Der Zuverdienst soll bestehen bleiben.

red