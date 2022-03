Russland sammelt laut Ukraine Ressourcen zum Sturm auf Kiew

Kiew/Moskau - Laut der ukrainischen Armee hat Russland begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor, der auf Facebook veröffentlicht wurde. In der Nacht auf Montag setzte die russische Armee ihre Luftangriffe auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, fort. Die Ukraine meldete indes die Rückeroberung der Stadt Chuhuiv im Nordosten und des Flughafens von Mykolajiw im Süden des Landes.

Nehammer will Neutralitätsdiskussion beenden

Wien/Kiew/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich dagegen ausgesprochen, die österreichische Neutralität in Frage zu stellen. "Österreich war neutral, Österreich ist neutral, Österreich wird auch neutral bleiben", sagte Nehammer am Montag vor österreichischen Journalisten in Doha. "Die österreichische Neutralität hat gute Dienste geleistet und leistet gute Dienste", so der Bundeskanzler. "Für meinen Teil ist damit die Diskussion beendet."

Kriegsvertriebenen "rasch und unbürokratisch" helfen

Wien - "Rasch und unbürokratisch" will Österreich den Vertriebenen des Krieges von Russland gegen die Ukraine helfen. Das sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag in Wien bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Diakonie, Volkshilfe, Caritas und dem Roten Kreuz. Caritas-Präsident Michael Landau sprach von einem "humanitären Schulterschluss".

EU-Außenbeauftragter erwartet fünf Mio. Ukraine-Flüchtlinge

Warschau/Kiew/Moskau - Europa muss sich nach Einschätzung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell auf fünf Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine einstellen. Europa müsse alle Ressourcen mobilisieren, um die Menschen aufzunehmen, sagte Borrell am Montag bei einem informellen Treffen der europäischen Entwicklungsminister im französischen Montpellier. In Polen sind nach Angaben des dortigen Grenzschutzes indes bereits über eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen.

Macron wirft Putin bei Flüchtlingskorridoren "Zynismus" vor

Paris/Kiew/Moskau - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin mit Blick auf die geplanten "humanitären Korridore" in der Ukraine "moralischen und politischen Zynismus" vorgeworfen. Putin habe Korridore für Flüchtlinge in Richtung Russland angeboten, sagte Macron. "Ich kenne keine Ukrainer, die nach Russland fliehen wollten, dass ist reine Verlogenheit", sagte Macron am Montag dem Sender TF1.

Wirtschaftskammer will CO2-Preis verschieben

Wien - Die Wirtschaftskammer (WKÖ) stellt die Einführung des CO2-Preises mit 1. Juli 2022 infrage. Generalsekretär Karlheinz Kopf sprach sich für eine Verschiebung um mindestens ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre aus, wie er am Montag sagte. Präsident Harald Mahrer argumentierte, dass die Preise nun ohnehin sehr hoch seien und Marktmechanismen greifen. Die beiden Funktionäre und Politiker der Kanzlerpartei ÖVP sprachen sich dafür aus, russisches Gas durch Flüssiggas zu ersetzen.

Türkei: Treffen von Lawrow und Kuleba am Donnerstag geplant

Istanbul - Ein erstes Treffen auf Regierungsebene zwischen Russland und der Ukraine seit Ausbruch der Kämpfe ist nach türkischen Angaben für Donnerstag geplant. Dann sollen die Außenminister aus Kiew und Moskau, Dmytro Kuleba und Sergej Lawrow, in Antalya zu einem Gespräch zusammenkommen, teilte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montag mit. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte angeboten, zu vermitteln.

26.153 Corona-Neuinfektionen, 18 Tote und mehr Patienten

Wien - Seit Sonntag sind in Österreich 26.153 Corona-Neuinfektionen registriert worden - das ist der höchste Montagswert seit einem Monat. Dazu kamen 18 weitere Todesfälle, erst am Sonntag war die 15.000er-Marke an Toten überschritten worden. In den Spitälern lagen zu Wochenbeginn wieder mehr Patienten. Sehr gering ist weiter die Impfbereitschaft. Seit der Vorwoche ist der Proteinimpfstoff Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax verfügbar - nur 1.758 Impfungen wurden durchgeführt.

Wiener Börse grenzt im Verlauf frühe Verluste ein

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf starke Verluste präsentiert, allerdings die Abgaben bis Mittag eingegrenzt. Als Auslöser der starken Kursrückgänge am Vormittag waren die Aussichten auf neue Sanktionen des Westens gegen Russland - im Raum steht derzeit ein Importstopp auf russisches Öl. Der ATX rasselte gegen 14 Uhr um 4,2 Prozent auf 2.904 Punkte hinab. Klare Abgaben verzeichneten Erste-Group-Aktien mit minus 9,6 Prozent und RBI mit minus 5,7 Prozent.

