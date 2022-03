Russland sammelt laut Ukraine Ressourcen zum Sturm auf Kiew

Kiew/Moskau - Laut der ukrainischen Armee hat Russland begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor, der auf Facebook veröffentlicht wurde. In der Nacht auf Montag setzte die russische Armee ihre Luftangriffe auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, fort. Die Ukraine meldete indes die Rückeroberung der Stadt Chuhuiv im Nordosten und des Flughafens von Mykolajiw im Süden des Landes.

Medien: Neue Verhandlungsrunde von Moskau und Kiew begonnen

Kiew/Moskau - In Belarus hat am Montag russischen Medien zufolge die dritte Runde der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine begonnen. Die Agenturen Tass und Interfax beriefen sich dabei auf die russische Botschaft in Belarus. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung. Die belarussische Staatsagentur Belta veröffentlichte im Nachrichtenkanal Telegram ein Bild der Delegationen an einem Tisch.

UN zählen bisher 1,7 Millionen Flüchtlinge im Ukraine-Krieg

Kiew/Warschau/Moskau - Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine steigt weiter deutlich. Nach aktuellen Zahlen der UN-Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR haben inzwischen 1,7 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen, teilte die Organisation am Montag auf Twitter mit. Das ist ein Plus von 200.000 binnen eines Tages. Alleine in Polen sind bereits über eine Million ukrainische Flüchtlinge angekommen. Der EU-Außenbeauftragten Josep Borrell erwartet bis zu fünf Millionen Flüchtlinge.

Kriegsvertriebenen "rasch und unbürokratisch" helfen

Wien - "Rasch und unbürokratisch" will Österreich den Vertriebenen des Krieges von Russland gegen die Ukraine helfen. Das sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag in Wien bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Diakonie, Volkshilfe, Caritas und dem Roten Kreuz. Caritas-Präsident Michael Landau sprach von einem "humanitären Schulterschluss".

Wirtschaftskammer will CO2-Preis verschieben

Wien - Die Wirtschaftskammer (WKÖ) stellt die Einführung des CO2-Preises mit 1. Juli 2022 infrage. Generalsekretär Karlheinz Kopf sprach sich für eine Verschiebung um mindestens ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre aus, wie er am Montag sagte. Präsident Harald Mahrer argumentierte, dass die Preise nun ohnehin sehr hoch seien und Marktmechanismen greifen. Die beiden Funktionäre und Politiker der Kanzlerpartei ÖVP sprachen sich dafür aus, russisches Gas durch Flüssiggas zu ersetzen.

Türkei: Treffen von Lawrow und Kuleba am Donnerstag geplant

Istanbul - Ein erstes Treffen auf Regierungsebene zwischen Russland und der Ukraine seit Ausbruch der Kämpfe ist nach türkischen Angaben für Donnerstag geplant. Dann sollen die Außenminister aus Kiew und Moskau, Dmytro Kuleba und Sergej Lawrow, in Antalya zu einem Gespräch zusammenkommen, teilte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montag mit. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte angeboten, zu vermitteln.

26.153 Corona-Neuinfektionen, 18 Tote und mehr Patienten

Wien - Seit Sonntag sind in Österreich 26.153 Corona-Neuinfektionen registriert worden - das ist der höchste Montagswert seit einem Monat. Dazu kamen 18 weitere Todesfälle, erst am Sonntag war die 15.000er-Marke an Toten überschritten worden. In den Spitälern lagen zu Wochenbeginn wieder mehr Patienten. Sehr gering ist weiter die Impfbereitschaft. Seit der Vorwoche ist der Proteinimpfstoff Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax verfügbar - nur 1.758 Impfungen wurden durchgeführt.

Raub-Prozess gegen wegen Mordes verurteilten Freigänger

Wels/Stadl-Paura - Ein wegen Mordes Verurteilter dürfte seinen Freigang aus der Justizanstalt Stein im September 2021 genutzt haben, um mit einem jüngeren Komplizen einen Lebensmitteldiskonter in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) zu überfallen. Der 51-Jährige soll den 22-Jährigen eingewiesen und im Fluchtauto gewartet haben. Er musste sich am Montag wegen Anstiftung zum schweren Raub vor dem Landesgericht Wels verantworten, der Komplize wegen schweren Raubes.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red