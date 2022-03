Westen: Russland muss Truppen komplett zurückziehen

Kiew/Moskau - Die Staats- und Regierungschefs der USA, Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens haben Russland aufgefordert, seine Angriff auf die Ukraine zu stoppen "und seine Truppen komplett zurückzuziehen". Man sei sich einig gewesen, dass der Schutz der Zivilbevölkerung derzeit höchste Priorität haben müsse, teilte Deutschlands Regierungssprecher Steffen Hebestreit nach einer Videokonferenz von Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Boris Johnson am Montagabend mit.

13 Tote bei russischem Luftangriff auf Bäckerei nahe Kiew

Kiew/Moskau - Bei einem russischen Luftangriff westlich von Kiew sind nach ukrainischen Angaben mindestens 13 Zivilisten getötet worden. Eine Granate habe das Gelände einer Großbäckerei im Ort Makariw getroffen, teilte das ukrainische Innenministerium am Montag mit. Fünf Menschen seien aus den Trümmern gerettet worden. Insgesamt hätten sich etwa 30 Menschen auf dem Gelände aufgehalten. Die Bäckerei sei derzeit nicht in Betrieb, hieß es.

Nehammer will Neutralitätsdiskussion beenden

Wien/Kiew/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich dagegen ausgesprochen, die österreichische Neutralität in Frage zu stellen. "Österreich war neutral, Österreich ist neutral, Österreich wird auch neutral bleiben", sagte Nehammer am Montag vor österreichischen Journalisten in Doha. "Die österreichische Neutralität hat gute Dienste geleistet und leistet gute Dienste", so der Bundeskanzler. "Für meinen Teil ist damit die Diskussion beendet."

Dritte Verhandlungsrunde zwischen Moskau und Kiew beendet

Minsk - Die dritte Verhandlungsrunde zwischen Kiew und Moskau nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist am Montag nach rund drei Stunden in Belarus beendet worden. Das meldeten belarussische Staatsmedien in Minsk unter Berufung auf die dortige Botschaft Russlands. Über Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung. Die belarussische Staatsagentur Belta hatte auf Telegram ein Bild der Delegationen an einem Tisch veröffentlicht.

UN zählen bisher 1,7 Millionen Flüchtlinge im Ukraine-Krieg

Kiew/Warschau/Moskau - Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine steigt weiter deutlich. Nach aktuellen Zahlen der UN-Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR haben inzwischen 1,7 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen, teilte die Organisation am Montag auf Twitter mit. Das ist ein Plus von 200.000 binnen eines Tages. Alleine in Polen sind bereits über eine Million ukrainische Flüchtlinge angekommen. Der EU-Außenbeauftragten Josep Borrell erwartet bis zu fünf Millionen Flüchtlinge.

Macron wirft Putin bei Flüchtlingskorridoren "Zynismus" vor

Paris/Kiew/Moskau - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin mit Blick auf die geplanten "humanitären Korridore" in der Ukraine "moralischen und politischen Zynismus" vorgeworfen. Putin habe Korridore für Flüchtlinge in Richtung Russland angeboten, sagte Macron. "Ich kenne keine Ukrainer, die nach Russland fliehen wollten, dass ist reine Verlogenheit", sagte Macron am Montag dem Sender TF1.

15 Jahre wegen Überfalls für Mörder im Freigang

Wels/Stadl-Paura - Ein wegen Mordes Verurteilter ist am Montag in Wels zu 15 Jahren Haft verurteilt worden, weil er im Freigang einen anderen zu einem Supermarktüberfall in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) angestiftet und angeleitet haben soll. Der Komplize wurde zu einer Zusatzstrafe von elf Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red