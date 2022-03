Russland verkündet Feuerpause und humanitäre Korridore

Kiew/Moskau - Russland hat eine Feuerpause in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine verkündet und die Einrichtung von humanitären Korridoren aus fünf belagerten Großstädten bekanntgegeben. Die russischen Kräfte hätten das Feuer um 8.00 Uhr MEZ eingestellt, teilte das Verteidigungsministerium des Aggressorstaates nach Angaben der Agentur Interfax mit. Russland habe zudem Korridore für Zivilisten aus den Kiew, Tschernihiw, Sumy, Charkiw und Mariupol eingerichtet.

Ukrainischer Außenminister bestätigt Treffen mit Lawrow

Kiew/Moskau - Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat Montagabend die Absicht eines baldigen Gesprächs mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow bestätigt. Derzeit sei der 10. März geplant. "Mal sehen, ob er nach Antalya fliegt, dann fliege ich auch. Setzen wir uns, reden wir", sagte er einer Videobotschaft. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte zuvor berichtet, dass es am Donnerstag zu einem ersten Treffen auf Regierungsebene kommen soll.

Milliardenschäden an ukrainischer Infrastruktur

Kiew/Moskau - Der ukrainische Infrastrukturminister Alexander Kubrakow hat die Schäden am Verkehrssystem im Land durch den russischen Einmarsch auf bisher mehr als zehn Milliarden US-Dollar (etwa 9,2 Mrd. Euro) geschätzt. Betroffen seien etwa Brücken, Eisenbahn und Flughäfen, sagte er der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda (Dienstag) zufolge.

Frauentag für mehr Gleichberechtigung zum 111. Mal

Wien - Zum nunmehr 111. Mal findet am Dienstag der Internationale Frauentag statt. Organisationen und Parteien nehmen den Tag zum Anlass, um ihre frauenpolitischen Forderungen zu stellen. Häufig steht der Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung im Vordergrund, um auch Müttern den Zugang zu Vollzeit-Jobs zu ermöglichen. Der Frauentag geht auf einen Streik von Textilarbeiterinnen 1908 in den USA zurück. Sie kritisierten damals die schlechten Arbeitsbedingungen.

Evakuierungsbefehle wegen neuer Überflutungen in Sydney

Sydney - Nur wenige Tage nach den verheerenden Überschwemmungen im Osten Australiens sind in der Millionenmetropole Sydney erneut Zehntausende Menschen aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Starkregen habe vor allem im Südwesten der größten Stadt des Landes zu neuen Überflutungen geführt, teilten die Behörden am Dienstag mit. Zahlreiche Straßen etwa im Vorort Camden standen unter Wasser, viele Schulen im Bundesstaat New South Wales blieben geschlossen.

Rauch wird als Gesundheitsminister angelobt

Wien/Kiew/Moskau - Der langjährige Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch (Grüne) wird am Dienstag in der Präsidentschaftskanzlei als neuer Sozial- und Gesundheitsminister angelobt. Im Anschluss wird ihm sein Amt vom zurückgetretenen Ressortchef Wolfgang Mückstein (Grüne) übergeben und er stellt sich dem Nationalrat vor.

Palästinenser nach Messerangriff in Jerusalem erschossen

Jerusalem - In Jerusalem ist nach einem Messerangriff auf israelische Polizisten erneut ein Palästinenser erschossen worden. Der Mann hatte in der Altstadt auf zwei Beamte eingestochen, bevor er erschossen wurde, teilte die Polizei am Montag mit. Es war der zweite Vorfall dieser Art innerhalb von zwei Tagen. Der Polizei zufolge handelte es sich um "einen Palästinenser aus dem Westjordanland in den 20ern".

