Fast 31.000 Corona-Neuinfektionen und 45 Tote seit Montag

Wien - Die Corona-Neuinfektionen sind trotz aller Öffnungsschritte weiter auf einem hohen Niveau. Von Montag auf Dienstag vermeldeten das Gesundheits- und Innenministerium 30.939 Neuansteckungen. Besonders bemerkenswert sind die innerhalb von 24 Stunden gemeldeten Todesfälle in der Höhe von 45. Auch in den Krankenhäusern stiegen die Zahlen signifikant. In den Spitälern lagen um 168 Patientinnen und Patienten mehr als noch am Montag.

Russland verkündet Feuerpause und humanitäre Korridore

Kiew/Moskau - Russland hat eine Feuerpause in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine verkündet und die Einrichtung von humanitären Korridoren aus fünf belagerten Großstädten bekanntgegeben. Die russischen Kräfte hätten das Feuer um 8.00 Uhr MEZ eingestellt, teilte das Verteidigungsministerium des Aggressorstaates nach Angaben der Agentur Interfax mit. Russland habe zudem Korridore für Zivilisten aus den Städten Kiew, Tschernihiw, Sumy, Charkiw und Mariupol eingerichtet.

UN: Zweite Ukraine-Flüchtlingswelle wird mehr Hilfe brauchen

Kiew/Moskau/Genf - Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) warnt, die zweite Flüchtlingswelle aus der Ukraine werde hilfsbedürftiger als die erste sein. "Wenn der Krieg weitergeht, werden wir es mit Menschen zu tun haben, die weder Ressourcen noch Verbindungen ins Ausland haben", sagte UNHCR-Chef Filippo Grandi. Damit werde die Situation in den europäischen Ländern schwieriger, noch mehr Solidarität in Europa und anderen Gegenden werde nötig sein.

Dringender Blutspendeaufruf des Roten Kreuzes

Kiew/Moskau - Das Rote Kreuz ruft dringend zum Blutspenden auf. Man wolle für die Versorgung der Verletzten des Konflikts in der Ukraine vorbereitet sein, hieß es am Dienstag. "Die österreichischen Blutspendedienste zeigen sich gerade in Krisenzeiten solidarisch und helfen bei Bedarf europaweit." Die Lagerstände an Blutkonserven seien derzeit aber sehr niedrig. Für die Versorgung von Betroffenen in Krisenregionen reichen die Reserven aktuell nicht aus.

Frauentag für mehr Gleichberechtigung zum 111. Mal

Wien - Zum nunmehr 111. Mal findet am Dienstag der Internationale Frauentag statt. Organisationen und Parteien nehmen den Tag zum Anlass, um ihre frauenpolitischen Forderungen zu stellen. Häufig steht der Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung im Vordergrund, um auch Müttern den Zugang zu Vollzeit-Jobs zu ermöglichen. Der Frauentag geht auf einen Streik von Textilarbeiterinnen 1908 in den USA zurück. Sie kritisierten damals die schlechten Arbeitsbedingungen.

Russland äußert Verständnis für nordkoreanische Raketentests

Moskau/Kiew - Russland hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges Verständnis für die jüngsten nordkoreanischen Raketentests geäußert. Die Testpause habe nämlich nur dazu geführt, dass die USA und Südkorea ihre militärische Kooperation verstärkt hätten, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA mit. Unerwähnt blieb dabei, dass die nordkoreanischen Raketentests mehrere Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates verletzen.

Laut Obduktion Fremdverschulden bei toter Frau in Lustenau

Bregenz/Lustenau - Die Obduktion einer am Samstagnachmittag im Lustenauer Ried tot aufgefundenen Frau hat Hinweise auf Fremdverschulden ergeben. Die Ermittlungen liefen weiter auf Hochtouren, ein toxikologisches Gutachten stehe noch aus, teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit. Weitere Erkenntnisse werden für den späten Nachmittag erwartet. Die Exekutive hatte am Sonntag über das Auffinden der Frau informiert und Fremdverschulden bereits zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen.

Rauch wird als Gesundheitsminister angelobt

Wien/Kiew/Moskau - Der langjährige Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch (Grüne) wird am Dienstag in der Präsidentschaftskanzlei als neuer Sozial- und Gesundheitsminister angelobt. Im Anschluss wird ihm sein Amt vom zurückgetretenen Ressortchef Wolfgang Mückstein (Grüne) übergeben und er stellt sich dem Nationalrat vor.

